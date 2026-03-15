Întrebat dacă un astfel de scenariu ar putea deveni realitate, Ilie Bolojan a afirmat că, în momentul actual și în perioada următoare, nu se pune problema introducerii unei astfel de măsuri.

„În momentul acesta și în etapa următoare, nu”, a spus Bolojan la Digi24.

Șeful Guvernului a explicat însă că situația ar putea deveni mult mai complicată dacă tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz ar fi blocat pentru o perioadă mai lungă. Într-un asemenea scenariu, turbulențele deja existente pe piața combustibililor s-ar putea amplifica și ar putea degenera într-o criză.

Potrivit lui Ilie Bolojan, problemele actuale sunt generate de perturbarea lanțurilor de aprovizionare. În ultimele două săptămâni, prin Strâmtoarea Ormuz a trecut doar aproximativ 10% din traficul normal. Această situație a provocat un deficit de aprovizionare în special pentru statele asiatice, care încearcă să cumpere combustibil din alte surse. Ca urmare, a apărut o presiune suplimentară atât asupra cantităților disponibile, cât și asupra prețurilor.

„Acum avem niște turbulențe pentru că aceste lanțuri de aprovizionare nu mai funcționează. Doar 10% din traficul normal prin această strâmtoare a trecut în aceste două săptămâni. Este evident că cei care se aprovizionau, țările asiatice, au un deficit de aprovizionare ca atare ei cumpără de peste tot și a apărut o presiune suplimentară atât pe cantități cât și pe prețuri”, a spus Bolojan.

Premierul a subliniat că presiunea cea mai mare se resimte în cazul motorinei. În comparație cu evoluția prețului petrolului, motorina a înregistrat o creștere mult mai accentuată, estimată la aproximativ 60–70%, în timp ce benzina se situează sub nivelul creșterii cotațiilor țițeiului. Potrivit lui Bolojan, motorina este deja un produs deficitar în regiunea europeană, ceea ce amplifică presiunile asupra pieței.

În același timp, România se află într-o poziție diferită în ceea ce privește benzina. Premierul a explicat că țara are capacități de rafinare mai mari pentru acest tip de combustibil și este chiar exportator de benzină. Din acest motiv, presiunea resimțită atât în Europa, cât și în România, este concentrată în special pe segmentul motorinei.

„Motorina, care este un produs deficitar în zona noastră, a avut o creștere mult mai mare față de 40-50%, este undeva la 60-70%, în timp ce benzina este sub creșterea țițeiului. Deci presiunea mare la creștere este pe motorină. România, din punctul ăsta de vedere, are capacități de rafinare pe benzină mult mai mari, suntem exportatori de benzină, de aceea, deci presiunea în Europa, dar și în România, este pe componenta de motorină”, a mai spus premierul.

În fața acestor evoluții, autoritățile române au intervenit prin dialog cu principalii operatori de pe piața combustibililor. De asemenea, guvernul a adoptat o schemă de ajutor destinată transportatorilor și intenționează să implementeze măsuri similare și pentru agricultori.

Ilie Bolojan a precizat că, în cazul în care creșterea prețurilor ar ajunge la un nivel care ar crea probleme serioase, autoritățile vor analiza ce măsuri pot fi luate pentru a stabiliza situația și pentru a calma piața.