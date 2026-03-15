În prezent, punctul de amendă este calculat în funcție de salariul minim brut, iar majorarea stabilită de guvern va ridica salariul minim la 4.325 de lei, cu 275 de lei mai mult decât în prezent.

Astfel, punctul de amendă va crește de la 202,5 lei la 216,25 lei. Pentru persoanele fizice, amenzile sunt calculate între 2 și 20 de puncte de amendă, ceea ce înseamnă că amenda minimă va ajunge la 432,5 lei, iar cea maximă la 4.325 lei.

Noile valori ale amenzilor pentru depășirea limitei de viteză, începând cu 1 iulie, vor fi următoarele: pentru depășirea cu 10-20 km/h, sancțiunea va fi între 432,5 și 648,75 lei; pentru depășirea cu 21-30 km/h, între 865 și 1.081,25 lei; pentru depășirea cu 31-40 km/h, între 1.297,5 și 1.730 lei; iar pentru depășirea cu peste 40 km/h, amenda va varia între 1.946,25 și 4.325 lei.

Creșterea punctului de amendă reflectă direct majorarea salariului minim, iar șoferii trebuie să fie atenți la noile sancțiuni pentru a evita penalizările financiare mai mari.

Amintim că șoferii din România se confruntă cu presiuni economice tot mai mari. Prețurile carburanților au continuat să urce, după mai multe scumpiri consecutive înregistrate în ultimele două săptămâni. Duminică, 15 martie, benzina a ajuns la 8,59 lei pe litru, iar motorina la 9,05 lei. Evoluția este pusă pe seama tensiunilor din Orientul Mijlociu, iar autoritățile analizează măsuri pentru a limita impactul asupra pieței și asupra consumatorilor.

În cursul lunii martie 2026, scumpirile s-au accelerat, ducând prețurile la unele dintre cele mai ridicate niveluri din ultimele luni. Benzina standard a atins 8,59 lei pe litru, iar motorina 9,05 lei în stațiile OMV. În cazul carburanților premium, prețurile au urcat și mai mult: benzina premium a ajuns la 9,30 lei pe litru, iar motorina premium la 9,60 lei, la același lanț de benzinării.

Creșterile sunt semnificative chiar și într-un interval scurt de timp. În doar două săptămâni, benzina s-a scumpit cu 44 de bani pe litru, în timp ce motorina a înregistrat o majorare de 71 de bani pe litru.

Scumpirile sunt influențate de tensiunile militare din Orientul Mijlociu, care afectează cotațiile internaționale ale petrolului. Instabilitatea globală a determinat o creștere a cererii și a generat reacții de panică în rândul unor consumatori, ceea ce a amplificat majorările de preț. Impactul se resimte în special în sectoare precum transportul și agricultura, unde operatorii au refăcut rapid stocurile de combustibil.