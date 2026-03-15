OUG 7/2026 aduce schimbări importante în Codul fiscal și în legislația rutieră, afectând impozitele auto, suspendarea permisului și tranzacțiile cu vehicule și imobile. Scopul principal al acestor măsuri este creșterea veniturilor autorităților locale și reducerea dependenței lor de fondurile de la bugetul de stat.

Una dintre cele mai semnificative noutăți fiscale se referă la mașinile cumpărate, înmatriculate și vândute în același an calendaristic. Conform Codului fiscal modificat, acestea generează un impozit pentru anul respectiv, cu un singur termen de plată: data vânzării.

Această modificare diferă de regula anterioară, potrivit căreia impozitul se aplica pentru vehiculele deținute la finalul anului, cu două termene de plată. Astfel, tranzacțiile rapide de mașini vor fi mai simplu de gestionat fiscal.

OUG 7/2026 mai prevede că un contract de vânzare a unei mașini sau a unui imobil este nul dacă cumpărătorul nu dovedește că nu are datorii la bugetul local. Această măsură vine în completarea Legii 239/2025 și urmărește să protejeze autoritățile locale și să asigure colectarea tuturor impozitelor restante înainte de finalizarea tranzacțiilor.

O altă schimbare importantă: la radierea unui vehicul din circulație, proprietarul trebuie să achite toate datoriile către bugetul local, inclusiv impozitele restante. Aceasta asigură că autoritățile locale colectează toate sumele datorate înainte de scoaterea vehiculului din evidențe.

OUG 7/2026 modifică și regulile pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului auto. Șoferii cu permis de peste un an pot solicita reducerea suspendării numai dacă prezintă dovada plății tuturor amenzilor de circulație, nu doar a celei care a cauzat suspendarea.

Începând din toamnă, neplata amenzilor va duce automat la suspendarea permisului, ceea ce crește responsabilitatea șoferilor în raport cu autoritățile locale.

Noile reguli introduse prin OUG 7/2026 afectează direct modul în care șoferii și proprietarii de mașini trebuie să gestioneze impozitele auto, tranzacțiile și suspendarea permisului. Este esențial să se respecte termenele de plată și să se verifice datoriile la bugetul local pentru a evita sancțiuni sau blocaje legale.