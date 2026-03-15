Primăria Capitalei a lansat o serie de intervenții în centrul Bucureștiului pentru a reda trotuarele pietonilor și a spori siguranța în zonele aglomerate. Zonele din jurul Sălii Palatului și Strada Ion Câmpineanu au fost printre primele vizate, cu scopul de a elimina parcările ilegale și obiectele care obstrucționează circulația pietonală.

Pentru a preveni ocuparea trotuarelor de mașini, Primăria Capitalei a montat stâlpișori în punctele cu trafic pietonal intens. Această măsură nu doar că eliberează spațiul de deplasare pentru pietoni, dar reduce și riscul accidentelor provocate de vehiculele parcate ilegal.

În paralel, autoritățile au înlocuit indicatoarele rutiere ruginite și au reparat stâlpii de semnalizare pe Strada Vasile Sion și Strada Ion Câmpineanu, în cadrul unui proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii urbane.

Municipalitatea a demontat panouri publicitare amplasate pe trotuar pentru a exemplifica modul în care spațiul public poate fi recuperat. Imaginile „înainte și după” publicate de Primărie subliniază mesajul clar: trotuarele sunt pentru pietoni, nu pentru obstacole sau autovehicule parcate neregulamentar.

”Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță! Și le redăm lor. Sala Palatului. Înainte/după. Plus străzile Ion Câmpineanu, Vasile Sion. Colegii de la Administrația Străzilor au securizat cu stâlpișori, au schimbat indicatoare rutiere ruginite și stâlpii acestora ori i-au îndreptat, vopsit. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas! Punem Bucureștiul la punct!”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Ploiești.

Pe Strada Johann Gutenberg, autoritățile au intervenit pe un teren abandonat, proprietate a municipalității, acoperit de vegetație sălbatică și graffiti.

Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București, împreună cu Poliția Locală și Administrația Străzilor, a demontat panouri ruginite și a curățat gunoaiele, transformând spațiul într-o zonă sigură și accesibilă publicului.

Lucrările includ și eliminarea gardurilor ruginite de pe Strada Vasile Sion, Strada Gării de Nord și Calea Griviței, la intersecția cu Bretea Basarab.

Aceste acțiuni fac parte dintr-un efort mai amplu de curățenie urbană și reorganizare a spațiului public, vizând zonele cu trafic pietonal intens și aglomerări urbane.

Prin aceste măsuri, Primăria Capitalei își propune să creeze un București mai sigur și mai prietenos pentru pietoni. Recuperarea trotuarelor și curățarea spațiilor publice reprezintă pași importanți pentru prevenirea accidentelor și pentru creșterea calității vieții în centrul orașului.