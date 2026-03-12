Parcajul situat în zona Nicolae Titulescu – Banu Manta, sub Pasajul Basarab, dispune de 65 de locuri și va funcționa non-stop. Tarifele sunt de 3 lei pentru 30 de minute și 5 lei pentru o oră, iar plata se realizează la terminalele automate instalate în parcare.

Acesta reprezintă al doilea parcaj public cu barieră pus în funcțiune în acest an. Un sistem similar funcționează deja în parcarea subterană de pe strada Mureș nr. 18-24, care oferă 114 locuri.

Următorul parcaj public cu barieră care urmează să fie deschis în Sectorul 1 va fi cel de pe Aleea Privighetorilor, având 86 de locuri disponibile.

Conform regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare, Primăria poate introduce, în funcție de gradul de ocupare, abonamente lunare pentru rezidenții Sectorului 1. Astfel, prețul abonamentelor va fi de 150 de lei pe lună pentru întreaga perioadă nocturnă, între orele 19:00 și 8:00, și de 250 de lei pe lună pentru acces în orice interval orar, a informat Primăria Sectorului 1.

Domeniul public reprezintă un bun al întregii comunități și nu poate fi ocupat, delimitat sau transformat în spațiu cu utilizare exclusivă. Amplasarea pe domeniul public sau la limita proprietății a unor obiecte precum jaloane, lanțuri, bidoane, cutii, indicatoare improvizate, marcaje sau înscrisuri care sugerează rezervarea unui loc de parcare este ilegală.

Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr. 75/2025, care aprobă Regulamentul pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea Sectorului 1 al Municipiului București, aceste fapte constituie contravenție. Persoanele fizice care încalcă aceste reguli riscă amenzi între 500 și 1.000 de lei, iar persoanele juridice între 1.000 și 2.500 de lei.

Poliția Locală Sector 1 a intensificat acțiunile de control, verificând în această perioadă mai multe zone din sector și aplicând sancțiunile prevăzute de lege pentru fiecare situație constatată. Luni, 10 martie, polițiștii locali au verificat 36 de locații și au aplicat două sancțiuni contravenționale pe loc. În alte 34 de cazuri au fost emise somații către proprietarii imobilelor în fața cărora au fost identificate dispozitivele de blocare a locurilor de parcare, acestea fiind ridicate și confiscate. În total, au fost ridicate 44 de astfel de dispozitive, unele persoane amplasând mai multe blocatoare pentru același loc.

Orice situație similară poate fi semnalată direct la Dispeceratul Poliției Locale Sector 1, la numărul 021.9540, disponibil non-stop, pentru intervenție și verificare în timp real.