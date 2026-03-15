Preț carburanți duminică, 15 martie. În România, prețurile la carburanți au continuat să crească accelerat în martie 2026, ajungând la valori record pentru ultimele luni. Benzina standard a atins 8,59 lei pe litru, iar motorina 9,05 lei la stațiile OMV, potrivit România TV.

În cazul carburanților premium, litrul a urcat la 9,30 lei în cazul benzinei și la 9,60 lei pentru motorină, la același lanț de benzinării.

În doar două săptămâni, prețul benzinei a crescut cu 44 de bani pe litru, iar motorina cu 71 de bani.

Creșterile recente sunt influențate de tensiunile militare din Orientul Mijlociu, care afectează cotațiile internaționale ale petrolului. Pe fondul acestei instabilități globale, cererea și panica consumatorilor au amplificat majorările, în special în transport și agricultură, unde stocurile de combustibil au fost refăcute rapid.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a propus un preț maximal pentru carburanți, valabil lunar prin hotărâre de Guvern:

Benzină standard: 8,41 lei/litru

Motorină standard: 8,86 lei/litru

Totodată, proiectul de ordonanță prevede o subvenție de 0,25 lei/litru, cu TVA inclus, pentru operatorii care vând carburanți către persoane fizice și juridice. Alte măsuri includ controlul exporturilor și posibilitatea de prelungire a acestor reguli în funcție de evoluția pieței, pentru protejarea consumatorilor și a economiei.

Bogdan Ivan a subliniat că România are stocuri strategice suficiente pentru aproximativ patru luni, ceea ce asigură continuitatea aprovizionării chiar și în caz de blocaje sau penurie de petrol. De asemenea, aproximativ 75% din petrolul rafinat provine din surse alternative Orientului Mijlociu, ceea ce reduce riscurile pentru consumul intern.

Ministrul a avertizat însă că 40% din motorina importată provine din Arabia Saudită, fiind o sursă vulnerabilă la instabilitatea regională. În ultimele zile, consumul de carburanți a crescut de patru ori față de media zilnică din ultimul an, din cauza stocării preventive de către firme și populație.