Numărul polițelor active de asigurare obligatorie a locuinței (PAD) a înregistrat o creștere de 2,97% în februarie 2026, ajungând la aproximativ 2,39 milioane, comparativ cu 2,32 milioane de polițe active în aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID).

Față de luna ianuarie 2026, creșterea a fost însă mai modestă, de doar 0,04%.

PAID, care emite acest tip de asigurări din iulie 2010, urmărește acoperirea tuturor locuințelor din România împotriva cutremurelor, inundațiilor și alunecărilor de teren.

Statisticile PAID arată că, la sfârșitul lunii februarie, 70,9% dintre polițele PAD active erau încheiate în mediul urban, iar 29,2% în mediul rural.

Din punct de vedere al tipului de locuință, 94,3% dintre polițe acoperă locuințele de tip A, adică cele cu structură solidă din beton, metal sau lemn, cu pereții exteriori din materiale tratate termic sau chimic, iar 5,7% acoperă locuințele de tip B, construite din cărămidă nearsă sau materiale nesupuse unui tratament special.

Cele mai multe polițe sunt înregistrate în Transilvania (20,5% din total), Muntenia (19,8%) și București (18,5%), iar cele mai puține în Maramureș (3,2%) și Bucovina (3,5%).

Costul polițelor PAD este de 130 de lei pentru locuințele de tip A (suma maximă asigurată 100.000 lei) și 50 de lei pentru locuințele de tip B (suma asigurată 50.000 lei).

Tip A – construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic;

Tip B – construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic.

Asigurarea se încheie pe perioade de 12 luni.

În România, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinţă este obligatorie asigurarea acestora împotriva dezastrelor naturale. Polița de asigurare obligatorie a locuinței este numită și PAD (poliță de asigurare a dezastrelor).

Toți proprietarii de locuinţe au obligaţia de a încheia PAD. PAD acoperă daunele produse locuințelor de oricare dintre cele trei riscuri de catastrofe naturale ce pot apărea în România – inundații, cutremur, alunecări de teren, precum și pentru daune ce pot apărea ca efect indirect al producerii acestor dezastre.

Se acordă despăgubiri numai pentru acele daune care au rezultat din manifestarea unuia/unora dintre cele trei riscuri, nu și din cauza altor fenomene (naturale sau cauzate de om). Asigurările obligatorii PAD sunt emise de societatea de asigurare Pool-ul de asigurare împotriva dezastrelor naturale (PAID) sau prin intermediul societăţilor de asigurare autorizate de ASF.

Pentru alte riscuri sau pentru sume asigurate peste sumele asigurate prin poliţa PAD, puteți încheia asigurări facultative pentru locuinţe. Asigurarea PAD se încheie pentru locuinţă, locuinţă socială, locuinţă de serviciu, locuinţă de intervenţie, locuinţă de necesitate, locuinţă de protocol, casă de vacanţă.

În cazul locuinţelor situate în condominii, prin locuinţă se înţelege atât spaţiile aflate în proprietate exclusivă, cât și cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spaţiilor și a elementelor de construcţii comune.