Taxă pentru proprietarii de locuințe sau terenuri. Banii se achită anual. Lege în toată Europa, inclusiv în România

În 2026, taxele pe proprietate în Europa sunt tot mai strâns corelate cu valoarea reală a imobilelor și cu politicile fiscale locale, ceea ce duce la diferențe semnificative între țările din Uniunea Europeană. Sistemele includ, în general, impozite anuale pe clădiri și terenuri, taxe la achiziția proprietăților și impozite pe câștigul din vânzare, iar în unele cazuri se adaugă taxe suplimentare pentru proprietăți de lux sau pentru nerezidenți. În acest context, înțelegerea structurii fiscale devine esențială pentru proprietari, investitori și cumpărători de locuințe.

În 2026, sistemul de taxe pe proprietate din România este redefinit printr-o corelare mai strictă cu valorile de piață și prin introducerea unor mecanisme fiscale suplimentare pentru imobilele de valoare mare și tranzacțiile imobiliare. Structura generală include impozitul anual pe clădiri, impozitul pe terenuri, o taxă specială pentru proprietăți de lux și impozitul aplicat la vânzarea imobilelor.

Tip impozit Bază de calcul Cotă / formulă Praguri / condiții Elemente de calcul Impact fiscal Impozit pe clădiri rezidențiale Valoarea impozabilă a clădirii (corelată cu grilele notariale și prețurile de piață) 0,08% – 0,2% (stabilit de autoritățile locale) Se aplică tuturor locuințelor – Valoare imobil stabilită prin grile notariale- Eliminarea factorilor tehnici (an construcție, materiale) Crește corelarea cu piața imobiliară și uniformizează evaluarea fiscală Impozit pe terenuri Suprafața terenului + categoria de folosință + zona (A–D) Coeficient stabilit anual de consiliile locale Diferă în funcție de intravilan/extravilan și destinație – Suprafață (ha)- Coeficient zonal- Coeficient categorie utilizare Ajustează taxarea în funcție de valoarea economică a zonei Taxă pe proprietăți de lux (impozit suplimentar) Valoarea imobilului rezidențial 0,3% aplicat diferenței peste prag Doar pentru proprietăți peste 2.500.000 lei (~500.000 €) – Valoare totală imobil- Prag 2.500.000 lei- Diferență supusă taxării Introduce impozitare progresivă pentru segmentul high-end Impozit la vânzarea imobilelor (< 3 ani) Valoarea tranzacției imobiliare 3% din prețul de vânzare Proprietăți deținute sub 3 ani – Preț tranzacție Descurajează speculațiile imobiliare pe termen scurt Impozit la vânzarea imobilelor (> 3 ani) Valoarea tranzacției imobiliare 1% din prețul de vânzare Proprietăți deținute peste 3 ani – Preț tranzacție Încurajează deținerea pe termen lung a proprietăților

În Germania, taxele pe proprietate sunt reglementate în principal prin reforma Grundsteuerreform, aplicată din 2025 și valabilă în 2026. Sistemul elimină evaluările istorice și se bazează pe valori actualizate ale proprietăților. Impozitarea include trei componente principale: impozitul anual pe proprietate, taxa de transfer la cumpărare și impozitarea veniturilor din închirieri.

Tip taxă Bază de calcul Cotă / formulă Diferențiere Observații Impozit anual pe proprietate (Grundsteuer) Valoarea imobilului (teren + clădire) Valoare × 0,031% (rezidențial) / 0,034% (comercial) × multiplicator municipal Hebesatz între 300% – 900%+ Variabil puternic în funcție de oraș (ex: Berlin vs zone rurale Bavaria) Grundsteuer C (terenuri neutilizate) Terenuri construibile Cotă majorată local Doar pentru terenuri lăsate neconstruite Măsură anti-speculație imobiliară Taxa de transfer proprietate (Grunderwerbsteuer) Valoarea de achiziție a imobilului 3,5% – 6,5% Depinde de land (regiune) Plată unică la cumpărare Impozit pe venit din chirii Venit net din închiriere 14% – 45% (progresiv) După nivelul veniturilor Se pot deduce cheltuieli (întreținere, dobânzi, amortizare 2–3%/an)

În Franța, sistemul de impozitare a proprietăților în 2026 este influențat de actualizarea bazelor cadastrale și de ajustări legate de inflație. Taxele principale sunt împărțite în impozite anuale de deținere și taxe de transfer la achiziție, cu un regim fiscal diferențiat pentru locuințe principale, secundare și proprietăți de mare valoare.

Tip taxă Bază de calcul Cotă / formulă Condiții principale Observații Taxe Foncière (impozit anual pe proprietate) Valoare locativă cadastrală (revenit teoretic de închiriere) ~20,5% (ex: Paris, componentă locală) + indexare națională +0,8% – +1% Se aplică tuturor proprietarilor la 1 ianuarie Creșteri medii în 2026 (~63 € pentru proprietăți afectate de reformă) Recalcul cadastral (reforma 2026) Elemente de confort (băi, utilități, încălzire etc.) Ajustare administrativă a bazei impozabile Afectează ~25% case și ~15% apartamente Crește suprafața „fiscală” a locuinței Taxe d’Habitation (locuințe secundare) Valoare impozabilă locală 0% pentru rezidență principală / +5% – +60% suprataxă Doar pentru case de vacanță Descurajează locuințele neocupate în zone tensionate Taxe de transfer (Frais de Notaire) Valoarea de achiziție 7% – 8% (vechi) / 2% – 3% (nou) Plătite la cumpărare Include taxe notariale și impozite locale TVA imobiliar (locuințe noi) Preț vânzare dezvoltator 20% TVA Doar pentru imobile noi Inclus în prețul final IFI – impozit pe avere imobiliară Patrimoniu imobiliar net 0,5% – 1,5% (progresiv) Peste 1.300.000 € Locuința principală are deducere de 30%

În Spania, sistemul fiscal imobiliar din 2026 include un impozit anual local (IBI), taxe unice la achiziție, impozite pentru nerezidenți și o taxă pe avere aplicată doar patrimoniilor mari. Calculul este puternic influențat de valoarea cadastrală și de comunitatea autonomă, ceea ce duce la diferențe semnificative între regiuni.

Tip taxă Bază de calcul Cotă / formulă Diferențiere regională Observații IBI (impozit anual pe proprietate) Valoare cadastrală (valor catastral) 0,4% – 1,1% Madrid ~0,414%, Costa Blanca ~0,6%–0,68% Reduceri în 2026 în orașe mari (ex: Valencia, Alicante) Achiziție locuințe noi (IVA + AJD) Preț de cumpărare TVA 10% (+ AJD 0,5% – 1,5%) AJD variază pe comunități autonome TVA redus 4% pentru locuințe sociale Achiziție locuințe vechi (ITP) Valoarea tranzacției 4% – 11% (până la 13% în cazuri speciale) Madrid ~6%, Andaluzia ~7%, Valencia ~9% Taxă principală la resale Impozit nerezidenți (IRNR – chirii) Venituri din chirii 19% (UE) / 24% (non-UE) UE permite deduceri Se aplică doar proprietarilor nerezidenți Impozit pe venit imputat (fără chirie) Valoare cadastrală 1% – 2% × 19% / 24% Standard național Se aplică chiar dacă locuința nu este închiriată Impozit pe avere (Patrimonio) Patrimoniu net Progresiv, variabil Scutire până la ~1.000.000 € în regiuni precum Valencia Se aplică doar proprietăților de lux

În Austria, sistemul de impozitare a proprietăților este relativ stabil și mai redus comparativ cu alte state vest-europene, dar include taxe obligatorii la achiziție, un impozit anual local și o taxă pe profitul obținut din vânzarea imobilelor. În 2026 apar și ajustări importante pentru locuințele de lux utilizate în scop de investiție.