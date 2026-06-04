RCA 2026. Șoferii care pot obține reduceri de până la 50% la asigurarea mașinii. Ce trebuie să faceți când încheiați polița

Asigurarea RCA este obligatorie pentru toate vehiculele care circulă pe drumurile publice din România și reprezintă una dintre cele mai importante forme de protecție financiară pentru șoferi. Polița nu acoperă doar reparațiile mașinilor implicate într-un accident, ci și vătămările corporale, daunele morale și anumite cheltuieli legale. Înainte de a alege o ofertă, șoferii trebuie să analizeze atent condițiile poliței, costurile și drepturile pe care le au în calitate de asigurați.

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este obligatorie pentru orice proprietar de vehicul și are rolul de a acoperi prejudiciile provocate altor persoane în urma unui accident rutier. Prin intermediul acestei polițe, compania de asigurări preia costurile despăgubirilor care trebuie plătite persoanelor afectate de un accident produs din vina șoferului asigurat.

Specialiștii atrag atenția că RCA nu este doar o formalitate impusă de lege, ci și o plasă de siguranță financiară care poate proteja șoferii de costuri foarte mari în cazul unor evenimente rutiere grave.

Spre deosebire de polița CASCO, care oferă protecție pentru propriul autovehicul, RCA este destinată exclusiv acoperirii daunelor provocate terților.

Una dintre cele mai importante componente ale poliței RCA este acoperirea daunelor materiale produse în urma unui accident.

Astfel, asigurarea poate acoperi costurile de reparație pentru vehiculele avariate, indiferent dacă este vorba despre un autoturism, un camion sau alte mijloace de transport implicate în incident. Totodată, sunt incluse și pagubele produse unor bunuri precum garduri, clădiri, stâlpi, vitrine sau alte elemente afectate în urma impactului.

Pe lângă daunele materiale, RCA acoperă și vătămările corporale ale persoanelor implicate în accident. Pot fi despăgubite cheltuieli medicale, costuri de spitalizare, intervenții chirurgicale, tratamente și recuperare.

În situațiile în care persoanele rănite nu își mai pot desfășura activitatea profesională pentru o anumită perioadă sau chiar permanent, pot fi acordate despăgubiri pentru incapacitate de muncă, în condițiile prevăzute de lege.

În cazurile cele mai grave, când accidentul se soldează cu decesul unei persoane, familiile victimelor pot primi despăgubiri prin intermediul poliței RCA.

Un aspect mai puțin cunoscut este faptul că asigurarea RCA poate acoperi și anumite cheltuieli legale generate de un accident rutier.

Dacă incidentul ajunge în instanță, costurile legate de apărare, onorariile avocaților sau alte cheltuieli judiciare pot fi suportate în limitele stabilite de legislație și de condițiile poliței.

Acest lucru poate reprezenta un avantaj important pentru șoferii implicați în litigii complexe, unde costurile proceselor pot deveni considerabile.

Atunci când compară ofertele disponibile pe piață, mulți șoferi se uită exclusiv la preț. Totuși, specialiștii recomandă analizarea mai multor criterii înainte de semnarea contractului.

Pe lângă costul poliței, este importantă verificarea nivelului de acoperire oferit, a eventualelor limitări și a serviciilor suplimentare incluse.

Un alt element important este reputația companiei de asigurări. Timpul de soluționare a dosarelor de daună și modul în care sunt gestionate cererile de despăgubire pot face diferența în cazul unui accident.

De asemenea, anumite companii oferă servicii suplimentare, precum asistență rutieră sau reduceri pentru alte tipuri de asigurări încheiate la același asigurator.

Obținerea unei asigurări RCA este un proces relativ simplu. Pentru emiterea poliței sunt necesare cartea de identitate a proprietarului, certificatul de înmatriculare al vehiculului și permisul de conducere.

Polița poate fi cumpărată atât online, cât și direct de la sediul unui asigurator sau prin intermediul unui broker de asigurări.

În cazul achiziției online, șoferii pot compara rapid mai multe oferte și pot calcula costul estimativ al poliței în funcție de datele introduse.

Indiferent de metoda aleasă, informațiile completate în formular trebuie să fie corecte și actualizate, pentru a evita eventualele probleme la plata despăgubirilor.

Prețul unei polițe RCA nu este identic pentru toți șoferii. Valoarea primei este calculată în funcție de mai multe criterii.

Printre cele mai importante se numără vârsta conducătorului auto, istoricul accidentelor, tipul și caracteristicile vehiculului, precum și clasa bonus-malus în care este încadrat șoferul.

Conducătorii auto tineri sunt considerați, în general, mai expuși riscului de accident și pot plăti prime mai mari. De asemenea, autoturismele puternice sau cele cu valoare ridicată implică, de regulă, costuri mai mari de asigurare.

Experiența la volan și istoricul fără incidente pot contribui la obținerea unor reduceri semnificative.

Persoanele care dețin o poliță RCA beneficiază de o serie de drepturi, printre care posibilitatea de a primi despăgubiri atunci când sunt victime ale unui accident produs de alt șofer.

În același timp, acestea au dreptul să schimbe asiguratorul la expirarea contractului și să aleagă oferta pe care o consideră cea mai avantajoasă.

Pe de altă parte, șoferii au obligația de a plăti la timp primele de asigurare și de a comunica asiguratorului eventualele modificări privind datele personale sau caracteristicile vehiculului.

Prețul final al poliței RCA este influențat și de sistemul bonus-malus, mecanism care recompensează șoferii disciplinați și penalizează comportamentul riscant în trafic.

Sistemul cuprinde 17 clase: o clasă de bază, opt clase de bonus și opt clase de malus.

Șoferii care nu provoacă accidente pot beneficia de reduceri de până la 50% la costul poliței. În schimb, cei implicați în evenimente rutiere pentru care sunt considerați responsabili pot ajunge să plătească prime majorate cu până la 80%.

Prin acest mecanism, autoritățile și companiile de asigurări încearcă să încurajeze un comportament responsabil în trafic și să reducă numărul accidentelor rutiere.