Ghid pentru șoferii pensionari. Afecțiunile medicale pe care medicul de familie e obligat să le raporteze. Poți pierde permisul auto

Mulți pensionari din România riscă să rămână fără permisul de conducere cu mult înainte ca actul fizic să expire. O simplă consultație de rutină la medicul de familie poate declanșa retragerea dreptului de a conduce, dacă seniorul este diagnosticat cu anumite boli cronice. Legislația rutieră obligă medicii să raporteze afecțiunile cardiace, neurologice sau de vedere ce pun în pericol siguranța traficului.

Pentru mulți pensionari din România, permisul de conducere reprezintă mult mai mult decât un simplu document: este simbolul independenței, puntea de legătură cu nepoții de la țară, drumul către cumpărăturile săptămânale sau vizitele la medic.

Din păcate, mulți șoferi pensionari nu știu că legislația rutieră actuală ascunde o adevărată capcană. Poți rămâne fără dreptul de a conduce nu doar la expirarea permisului auto, în urma vizitei medicale obligatorii, ci în orice zi din an, în urma unei simple consultații de rutină la medicul de familie.

Legislația din România impune o responsabilitate uriașă pe umerii medicilor. Dacă un pensionar este diagnosticat cu o afecțiune cronică din categoria celor care afectează capacitățile de conducere, cadrul medical este obligat prin lege să declanșeze o procedură administrativă care se finalizează, de cele mai multe ori, cu retragerea automată a permisului de către Poliția Rutieră.

Conform Articolului 22 din Codul Rutier (OUG 195/2002), monitorizarea stării de sănătate a șoferilor este continuă. Legea nu așteaptă ca permisul să expire pentru a verifica dacă un conducător auto mai este apt.

Dacă un medic de familie sau un medic specialist constată, în timpul oricărei consultații, că un pacient aflat în evidența sa cu permis de conducere suferă de o boală incompatibilă cu siguranța traficului, pașii sunt explozivi:

Medicul emite imediat un bilet de trimitere către o clinică autorizată pentru examinare de specialitate. Pacientul are la dispoziție doar 3 zile lucrătoare de la primirea trimiterii pentru a se prezenta la examinarea medicală de specialitate. Dacă refuză sau dacă specialistul confirmă diagnosticul incompatibil, unitatea medicală trimite rezultatul direct către Inspectoratul Județean de Poliție în maximum o zi. Poliția Rutieră emite dispoziția de retragere a permisului din motive medicale. Seniorul este obligat să predea actul în termen de 3 zile de la notificare.

Ordinul Ministerului Sănătății care reglementează normele minime privind aptitudinile fizice și mentale pentru conducerea autovehiculelor împarte afecțiunile în câteva categorii critice.

Iată bolile cele mai frecvente în rândul pensionarilor care atrag suspendarea sau retragerea dreptului de vot la volan:

Afecțiunile cardiovasculare severe

Inima este primul filtru major. Un pensionar poate fi declarat inapt dacă suferă de:

Bradiaritmii sau tachyaritmii severe care pot provoca sincope (leșinuri) subite la volan.

Angină pectorală de repaus sau de efort mic (durere cardiacă severă).

Insuficiență cardiacă avansată (clasa NYHA III sau IV).

Probleme nereglementate cu stimulatoarele cardiace (pacemaker) sau defibrilatoarele implantabile, până la reevaluarea de către cardiolog.

Problemele neurologice și tulburările mintale

Sistemul nervos central este cel mai aspru monitorizat, din cauza riscului de pierdere a reflexelor sau a orientării spațiale:

Demența și boala Alzheimer (chiar în faze incipiente): Orice declin cognitiv semnificativ raportat de familie sau observat de medic atrage anularea automată a dreptului de a conduce.

Epilepsia: Șoferii care au suferit o criză de epilepsie nu mai pot conduce. Permisul poate fi redobândit doar după minimum un an complet fără nicio criză secundară, dovedit prin investigații neurologice stricte.

Tulburări cognitive post-AVC (Accident Vascular Cerebral): Un AVC nu înseamnă automat pierderea permisului, dar obligă la o reevaluare neuropsihologică riguroasă după perioada de recuperare.

Afecțiunile vizuale (Capcana acuității vizuale)

Odată cu vârsta, vederea scade, însă limitele legale sunt fixe.

Cataracta și Glaucomul avansat: Dacă acuitatea vizuală binoculară (cu ochelari corectori, dacă este cazul) scade sub valoarea de 0,5 , conducerea auto este interzisă.

, conducerea auto este interzisă. Reducerea câmpului vizual: Seniorii care își pierd vederea periferică nu mai pot anticipa pericolele laterale și vor fi declarați inapți la examinarea oftalmologică.

Diabetul zaharat și riscul de hipoglicemie

Diabetul în sine nu anulează permisul, însă tratamentul cu insulină sau antidiabetice orale puternice impune restricții:

Dacă un pensionar diabetic a înregistrat două episoade de hipoglicemie severă în ultimele 12 luni (stări de confuzie sau leșin din cauza scăderii zahărului în sânge), el devine un pericol public la volan, iar medicul diabetolog are obligația de a raporta cazul.

Această lege nu trebuie privită ca o sperietoare sau o metodă de discriminare a bătrânilor, ci ca o măsură vitală de siguranță publică.

Mulți seniori încearcă să își ascundă simptomele în fața medicului de familie de teama de a nu rămâne fără mașină, un gest extrem de periculos.

Consecința penală: dacă un pensionar provoacă un accident rutier din cauza unei crize medicale (un infarct sau o criză de hipoglicemie) despre care știa, dar pe care a ascuns-o medicilor, dosarul penal se va extinde rapid, iar asigurarea RCA/CASCO nu va despăgubi victimele, cheltuielile fiind imputate integral șoferului sau moștenitorilor acestuia.

Tratament corect și controale regulate: Multe afecțiuni (cum ar fi hipertensiunea arterială sau diabetul) permit păstrarea permisului dacă sunt ținute sub control strict prin tratament, iar controalele arată stabilitate.

Acceptarea monitorizării mai dese: Medicii pot acorda avizul cu o perioadă de valabilitate redusă (de exemplu, valabilitatea permisului să nu fie de 5 ani, ci reevaluarea să se facă anual sau la doi ani). Aceasta este o soluție excelentă de compromis pentru a rămâne activ în siguranță.

Tranziția demnă spre statutul de pasager: Atunci când reflexele scad, când orientarea devine confuză în intersecții aglomerate sau când vederea pe timp de noapte devine nulă, siguranța proprie și a celorlalți oameni din trafic trebuie să primeze în fața mândriei de șofer.

Sinteza riscurilor medicale