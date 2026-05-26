Va deveni obligatoriu în România pe piața muncii. Noile reguli pregătite pentru angajatori și muncitorii străini

Senatul României a adoptat marți, 26 mai 2026, modificări la OUG nr. 32/2026 privind muncitorii străini, pentru a simplifica recrutarea forței de muncă și a controla mai strict piața muncii. Noile reguli introduc vize speciale, autorizare online prin platforma WorkinRomania.gov.ro și condiții noi pentru angajatori și agențiile de plasare din România.

Senatul a adoptat marți mai multe modificări la Ordonanța de Urgență nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii din România. Actul normativ reglementează condițiile de înregistrare și autorizare, precum și drepturile și obligațiile angajatorilor care încadrează în muncă cetățeni străini pe teritoriul României.

Totodată, acesta stabilește procedura de autorizare a agențiilor de plasare a forței de muncă străine, precum și condițiile în care autorizațiile acestora pot fi suspendate, retrase sau anulate. Ordonanța prevede și regulile privind funcționarea, supravegherea și controlul activității acestor agenții.

Potrivit noilor prevederi, angajatorii și agențiile de plasare vor avea obligația să se înregistreze și să obțină autorizațiile necesare prin platforma electronică „WorkinRomania.gov.ro”. Condițiile de autorizare vor varia în funcție de tipul solicitantului, ocupația și calificarea lucrătorului străin, precum și de modalitatea de recrutare și angajare.

Actul normativ introduce și două noi tipuri de vize de lungă ședere pentru angajare în muncă. Viza D/AM1 va fi destinată lucrătorilor înalt calificați și altor categorii speciale prevăzute de lege, iar viza D/AM2 va putea fi acordată lucrătorilor permanenți, sezonieri și transfrontalieri care activează în domenii incluse pe lista ocupațiilor deficitare.

De asemenea, ordonanța prevede introducerea unei cereri unice pentru solicitarea vizelor de lungă ședere în scop de muncă, prin intermediul platformei „WorkinRomania.gov.ro”, concomitent cu eliminarea avizelor de angajare și a celor de detașare.

În forma adoptată de Senat, ordonanța a fost completată cu mai multe amendamente. Unul dintre acestea stabilește că lista ocupațiilor deficitare va fi elaborată și actualizată semestrial sau ori de câte ori va fi necesar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului Muncii. Actualizarea listei se va realiza în funcție de nevoile identificate atât la nivel național, cât și județean de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, luând în considerare informațiile furnizate de Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul consultativ al Consiliului Economic și Social. Varianta inițială a ordonanței prevedea consultări directe cu partenerii sociali.

Noile articole introduse mai prevăd că, prin excepție, un angajator poate încheia contracte individuale de muncă cu un număr de lucrători străini mai mare decât numărul mediu de salariați înregistrat în anul anterior, dacă demonstrează viabilitate financiară prin prezentarea unei linii de credit, a unei scrisori de bonitate bancară sau a unor fonduri disponibile neangajate în valoare de minimum 500.000 de euro, ori echivalentul în lei la cursul oficial al Băncii Naționale a României (BNR) din ziua depunerii documentelor.

În plus, cel puțin 50% dintre angajații cu contracte individuale de muncă cu normă întreagă, înregistrate în REGES-ON LINE la momentul depunerii ofertei ferme de locuri de muncă, trebuie să fie cetățeni români. Potrivit textului adoptat, viabilitatea financiară trebuie să fie certă, lichidă, exigibilă și liberă de orice sarcini comerciale sau garanții în favoarea unor terți.

Senatorii au introdus mai multe excepții de la obligația agențiilor de plasare a străinilor de a suporta cheltuielile generate de întoarcerea lucrătorilor străini în țara de origine. Astfel, agențiile nu vor mai fi obligate să acopere aceste costuri în situațiile în care au prezentat străinului cel puțin două oferte conforme de muncă în termen de 90 de zile, iar acesta le-a refuzat nejustificat.

Refuzul trebuie consemnat în scris, iar agenția are obligația să notifice atât Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, cât și Inspectoratul General pentru Imigrări. O altă excepție este cazul în care contractul individual de muncă al lucrătorului străin încetează de drept ca urmare a expirării perioadei pentru care a fost încheiat.

Totodată, senatorii au stabilit că, în cazul constatării unor contravenții, amenzile vor fi aplicate pentru fiecare lucrător străin plasat, și nu per angajator sau agenție.

Printre amendamentele adoptate se numără și prevederea potrivit căreia avizele de angajare emise în baza cererilor formulate anterior vor fi anulate în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz, iar decizia finală va aparține Camerei Deputaților.