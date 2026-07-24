AI cucerește piața muncii din Europa. Inteligența artificială devine o cerință în tot mai multe profesii, nu doar în IT

Inteligența artificială (Artificial Intelligence/AI) nu mai este o competență rezervată specialiștilor IT. Tot mai multe companii europene caută angajați care să folosească AI în domenii precum vânzările, resursele umane sau serviciile juridice. Germania conduce clasamentul, cu 288 de posturi etichetate AI și 4,2% din totalul anunțurilor de angajare.

Majoritatea locurilor de muncă care implică utilizarea inteligenței artificiale (Artificial Intelligence/AI) se regăsesc în prezent în afara domeniului tehnologic, pe măsură ce această tehnologie devine tot mai prezentă în numeroase profesii din Europa. Dacă, inițial, cererea pentru competențe în AI era concentrată în special în software și analiza datelor, în prezent acestea sunt solicitate și în domenii precum vânzările, resursele umane, serviciile juridice, relațiile cu clienții și activitățile administrative.

Transformarea pieței muncii are loc într-un ritm accelerat. La fel cum internetul a schimbat radical modul de lucru în ultimele decenii, inteligența artificială produce acum o nouă revoluție. În timp ce unele locuri de muncă dispar, altele noi apar, iar dezbaterea privind impactul AI asupra ocupării forței de muncă este tot mai intensă. Mulți oameni privesc cu interes această evoluție, dar și cu îngrijorare, temându-se că tehnologia le-ar putea înlocui locurile de muncă.

În paralel cu discuțiile dintre experți și factorii de decizie privind rolul inteligenței artificiale în economie, numărul anunțurilor de angajare care menționează AI este în continuă creștere. Potrivit datelor platformei globale de recrutare Indeed, majoritatea acestor posturi nu mai sunt din sectorul tehnologic, ceea ce indică faptul că utilizarea inteligenței artificiale se extinde rapid în întreaga piață a muncii.

Adoptarea instrumentelor bazate pe AI s-a accelerat și la nivel european. Conform datelor Eurostat, anul trecut aproximativ 15% dintre persoanele cu vârste între 16 și 74 de ani din Uniunea Europeană au folosit inteligența artificială generativă în activitatea profesională. Această tendință arată că abilitățile și instrumentele bazate pe AI devin din ce în ce mai importante în tot mai multe ocupații.

Pawel Adrjan, director de cercetare economică la Indeed, afirmă că aceste evoluții demonstrează că „abilitățile, sarcinile și instrumentele legate de inteligența artificială devin omniprezente pe piața muncii”.

Datele Indeed ilustrează ritmul rapid al acestei schimbări. Platforma clasifică un post drept „etichetat cu inteligență artificială” atunci când, într-un trimestru calendaristic, există cel puțin cinci anunțuri pentru aceeași funcție care menționează AI în descrierea postului. În primul trimestru al anului 2026, Germania ocupa primul loc, cu 288 de posturi etichetate astfel, urmată de Regatul Unit, cu 160, Franța, cu 138, Olanda, cu 84, și Spania, cu 81.

Comparativ cu primul trimestru din 2022, creșterea este semnificativă în toate aceste state. Numărul posturilor etichetate cu AI a urcat în Germania de la 72 la 288, în Spania de la 8 la 81, în Franța de la 35 la 138, în Regatul Unit de la 61 la 160, iar în Olanda de la 21 la 84. Aceste evoluții confirmă că inteligența artificială nu mai este o competență rezervată exclusiv specialiștilor IT, ci devine o cerință tot mai răspândită în economia europeană.

Creșterea numărului de posturi care menționează inteligența artificială se reflectă și în ponderea acestora din totalul anunțurilor de angajare. În primul trimestru al anului 2026, posturile etichetate cu AI reprezentau 4,2% din totalul titlurilor de joburi din Germania, comparativ cu doar 0,8% în urmă cu patru ani.

Franța ocupă locul al doilea, unde 3,3% dintre titlurile de post sunt etichetate cu AI, urmată de Regatul Unit, cu 2,7%. În Spania și Olanda, ponderea acestor posturi depășește, de asemenea, pragul de 2%, ajungând la 2,3%, respectiv 2,2%.

Având în vedere că, în 2022, toate aceste procente erau sub 1% în fiecare dintre cele cinci țări analizate, evoluția din ultimii patru ani evidențiază o creștere spectaculoasă. Totodată, în patru dintre cele cinci economii europene, mai mult de jumătate dintre posturile etichetate cu AI se află în prezent în afara sectorului tehnologic. Germania conduce clasamentul, cu 59% dintre aceste posturi în domenii non-tehnologice, urmată îndeaproape de Olanda, cu 58%. În Franța și Regatul Unit, ponderea ajunge la 54%.

Spania reprezintă singura excepție. Aici, 64% dintre posturile etichetate cu AI sunt în continuare din domeniul tehnologic, în timp ce 36% aparțin altor sectoare.

„Angajatorii nu numai că angajează specialiști în IA, dar adaugă și IA la titlurile posturilor unde este necesară utilizarea instrumentelor IA – o indicație a modului în care IA remodelează deja locurile de muncă”, a scris Adrjan pe blogul său.

Pe măsură ce utilizarea inteligenței artificiale se extinde, apar și noi tipuri de locuri de muncă în domenii care, până de curând, nu aveau legătură directă cu tehnologia. În Regatul Unit, de exemplu, există posturi precum „Director de vânzări de soluții – AI, date și analiză”, „Lector în afaceri digitale și AI”, „Consilier juridic, confidențialitate, produse și AI” sau „Specialist operațional, activare AI”.

În Germania, unele anunțuri pentru manageri de resurse umane solicită candidați capabili să utilizeze inteligența artificială pentru creșterea eficienței activităților de HR. În Franța sunt căutați agenți de vânzări specializați în comercializarea produselor și soluțiilor bazate pe AI, iar în Olanda angajatorii recrutează specialiști în marketing și publicitate care folosesc instrumente de inteligență artificială.

„Includerea AI în titlul postului este o alegere deliberată care probabil înseamnă că angajatorul consideră AI ca fiind esențială pentru rol”, a spus Adrjan.

Indeed precizează că analiza sa se bazează pe titlurile posturilor și nu pe descrierea completă a anunțurilor de angajare. Motivul este că textul unui anunț poate face referire la inteligența artificială în contexte diferite, fără ca aceasta să reprezinte o componentă esențială a rolului respectiv.