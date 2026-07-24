Universul Smartino se extinde: pe 25 iulie se deschide noul magazin Smartino Home (P)

Universul Smartino se extinde! Pe 25 iulie 2026 se deschide Smartino Home, un nou concept unic, dedicat zonei de Home & Deco cu peste 1,200 m.p. de mobilă și decorațiuni.

Pe 11 iulie 2025, Smartino International România a deschis primul său magazin fizic: Smartino Supermarket. Acela a fost începutul unei povești construite în jurul unei promisiuni clare: produse atent selecționate, branduri de încredere, soluții utile pentru viața de zi cu zi și un raport corect între calitate și preț.

În primul an de activitate, Smartino Supermarket și-a conturat rolul de destinație pentru familiile care caută produse diferite față de oferta clasică de retail, game complete și soluții adaptate nevoilor reale. La baza conceptului au rămas valorile care definesc întregul univers Smartino: accesibilitate, calitate, funcționalitate, grijă pentru oameni și alegeri care își găsesc firesc locul în viața de zi cu zi.

Acum, la un an distanță, povestea continuă, iar universul Smartino se extinde. Pe 25 iulie 2026 se deschide Smartino Home, un nou concept dedicat zonei de Home & Deco, amplasat în Snagov Plaza, chiar vizavi de Smartino Supermarket. Cele două magazine rămân sub-branduri distincte, fiecare cu propriul rol în ecosistemul Smartino International România.

Smartino Supermarket continuă să ofere soluții pentru nevoile cotidiene ale familiei, de la produse de igienă și îngrijire personală până la articole pentru curățenie și produse utile pentru casă. Smartino Home extinde aceeași misiune către spațiile în care oamenii trăiesc, se relaxează și petrec timp alături de cei dragi.

Prin Smartino Home, promisiunea brandului se mută firesc din zona nevoilor de zi cu zi către casă, grădină, terasă și decor. Noul concept pornește de la ideea că un produs bine ales trebuie să îmbine designul, funcționalitatea, confortul și durabilitatea, fără ca prețul să devină

un compromis.

În noul magazin vor putea fi descoperite categorii variate de produse pentru interior și exterior: mobilier pentru casă, grădină și terasă, mese, scaune, seturi lounge, șezlonguri, balansoare, hamace, umbrele de soare, pergole și foișoare. Sortimentul este completat de decorațiuni, textile, corpuri de iluminat, articole pentru bucătărie și baie, veselă, pahare, căni, ustensile de gătit, soluții de organizare și depozitare, precum și produse dedicate camerei celor mici.

Smartino Home nu este construit doar în jurul ideii de amenajare, ci în jurul modului în care un spațiu poate deveni mai confortabil, mai practic și mai apropiat de personalitatea celor care îl locuiesc. Fiecare categorie urmărește aceeași direcție: produse bine gândite, branduri atent selectate și soluții care pot transforma casa fără proiecte complicate sau compromisuri între estetică și utilitate.

Un loc important în universul Smartino Home îl ocupă Hespéride, brandul francez specializat în mobilier de exterior, adus pentru prima dată în România prin Smartino Home.

Hespéride este partener oficial Roland-Garros și este recunoscut pentru designul elegant, confortul pieselor, materialele rezistente și soluțiile funcționale dedicate teraselor, grădinilor și spațiilor outdoor.

Colecțiile Hespéride reflectă valorile pe care Smartino Home le duce mai departe: calitate premium, design atent, rezistență în timp, confort și funcționalitate. De la seturi de mobilier și mese extensibile până la șezlonguri, balansoare și umbrele de soare, fiecare piesă este gândită pentru a transforma exteriorul casei într-un spațiu care poate fi folosit și apreciat sezon după sezon.

Deschiderea Smartino Home marchează o nouă etapă pentru Smartino International România. După un an în care Smartino Supermarket a oferit soluții pentru nevoile de zi cu zi, aceeași viziune se extinde acum către casă, grădină și decor.

Pe 25 iulie, Smartino Home își deschide porțile în Snagov Plaza, chiar vizavi de Smartino Supermarket, continuând povestea începută cu un an în urmă și adăugând un nou capitol universului Smartino.