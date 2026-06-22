Promoțiile îi fac pe români să migreze între magazine. Prețul a devenit principalul criteriu de alegere

Românii își aleg tot mai atent locul din care cumpără, pe fondul presiunii inflației și al creșterii costului vieții. Un studiu realizat de Shopfully, „The State of Shopping 2026”, arată că promoțiile și prețurile au devenit factori decisivi în alegerea retailerului. Datele indică faptul că 69% dintre consumatori sunt dispuși să renunțe la magazinul obișnuit dacă găsesc oferte mai avantajoase în altă parte. Cercetarea evidențiază și o schimbare a modului în care românii folosesc publicitatea și tehnologiile bazate pe inteligență artificială în procesul de cumpărare.

Promoțiile influențează în mod direct deciziile de cumpărare ale consumatorilor români, care pun tot mai mult accent pe raportul dintre preț și valoarea obținută. Potrivit studiului Shopfully, proximitatea rămâne principalul criteriu de alegere a magazinului pentru 70% dintre respondenți, însă avantajele financiare cântăresc aproape la fel de mult.

Astfel, 69% dintre români afirmă că sunt dispuși să își schimbe retailerul obișnuit atunci când identifică promoții mai atractive. În același timp, 77% spun că aleg să cumpere de la comercianți diferiți atunci când găsesc produsele sau mărcile preferate.

Tendința reflectă o flexibilitate mai mare a consumatorilor și o diminuare a loialității tradiționale față de anumite lanțuri comerciale, în condițiile în care diferențele de preț și campaniile promoționale au devenit esențiale în gestionarea bugetului familial.

„Consumatorul român nu renunță la magazinul apropiat, dar devine mult mai atent la valoarea pe care o primește”, a declarat Cătălin Pațachia, country manager Shopfully România.

Datele cercetării arată că publicitatea este percepută de consumatori în primul rând ca o sursă de informații utile pentru cumpărături și mai puțin ca un simplu instrument de promovare a brandurilor.

Potrivit studiului, 73% dintre respondenți consideră că reclamele sunt utile atunci când îi ajută să descopere promoții și reduceri. Pentru 42% dintre participanți, valoarea publicității constă în recomandările personalizate și adaptate nevoilor lor, iar 21% apreciază reclamele care contribuie la planificarea cumpărăturilor.

La polul opus, doar 8% dintre respondenți au declarat că publicitatea este rareori utilă în activitatea lor de cumpărare.

Rezultatele indică faptul că eficiența mesajelor comerciale este tot mai strâns legată de capacitatea acestora de a oferi informații concrete și beneficii imediate consumatorilor.

Instrumentele bazate pe inteligență artificială câștigă treptat teren și în procesul de cumpărare, pe măsură ce consumatorii caută metode mai eficiente de economisire a timpului și a banilor.

Conform studiului Shopfully, 25% dintre români au utilizat în ultimele 12 luni aplicații sau funcții bazate pe AI pentru a lua decizii de cumpărare. Totodată, 55% dintre respondenți consideră util un instrument care compară prețurile între diferiți retaileri.

Interesul pentru monitorizarea ofertelor este, de asemenea, ridicat. Astfel, 27% dintre participanți urmăresc alerte privind scăderea prețurilor, iar 25% sunt interesați de soluții care pot identifica ofertele înșelătoare sau promoțiile care nu aduc economii reale.

În privința personalizării, 54% dintre români spun că apreciază ofertele adaptate preferințelor lor atunci când procesul este transparent și relevant. Cu toate acestea, preocupările legate de confidențialitate rămân puternice, deoarece 43% dintre respondenți afirmă că preferă să nu își partajeze datele personale cu magazinele.