Spotify a eliminat 75 de milioane de melodii generate de inteligența artificială. Industria muzicală pregătește schimbări pentru conținutul creat cu AI

Inteligența artificială schimbă rapid industria muzicală, iar platformele de streaming sunt nevoite să găsească soluții pentru a limita conținutul generat automat. Spotify a anunțat că a eliminat zeci de milioane de melodii create cu ajutorul AI, în timp ce marile organizații din industrie pregătesc un sistem de etichetare a pieselor generate sau asistate de inteligența artificială.

Sam Duboff, director senior și responsabil global pentru marketing, politici și relația cu industria muzicală în cadrul Spotify, a declarat că platforma a fost nevoită să elimine aproximativ 75 de milioane de melodii generate cu inteligență artificială doar în cursul anului 2025.

Potrivit acestuia, inteligența artificială nu a creat metode complet noi pentru distribuirea conținutului de tip spam, însă instrumentele moderne de generare audio și modelele lingvistice de mari dimensiuni (LLM) au făcut fenomenul mult mai ușor de extins, transmite TechSpot.

Spotify și-a consolidat sistemele de detectare atât pentru încărcările masive de conținut generat automat, cât și pentru tentativele de colectare a datelor de către companii care urmăresc să își antreneze propriile modele de inteligență artificială.

Reprezentantul Spotify a precizat că platforma primește în fiecare zi aproximativ 100.000 de melodii noi. O parte importantă dintre acestea sunt considerate a fi generate cu ajutorul serviciilor de inteligență artificială sau al unor sisteme bazate pe modele lingvistice de mari dimensiuni.

Compania susține că dispune de o echipă dedicată identificării noilor metode prin care creatorii de spam sau roboții automatizați încearcă să ocolească sistemele de protecție.

Oficialii platformei subliniază că nu toate melodiile realizate cu ajutorul inteligenței artificiale sunt tratate în același mod. Cele 75 de milioane de piese eliminate au fost considerate conținut cu un nivel foarte redus de implicare umană, generat în principal prin introducerea unor comenzi simple într-un chatbot.

În același timp, tot mai mulți artiști folosesc instrumente AI în procesul de producție muzicală, ceea ce face tot mai dificilă delimitarea dintre muzica generată automat și creațiile în care inteligența artificială este doar un instrument de lucru.

Compania utilizează deja AI și în alte activități. Conducerea Spotify a declarat anterior că agenții AI sunt folosiți inclusiv pentru o parte din activitatea de programare, iar platforma permite utilizarea unor instrumente de inteligență artificială aprobate de casele de discuri pentru realizarea de remixuri și reinterpretări comerciale.

Creșterea numărului de melodii generate automat determină întreaga industrie muzicală să adopte măsuri pentru a oferi mai multă transparență ascultătorilor.

Federația Internațională a Industriei Fonografice (IFPI), Asociația Industriei Muzicale din Statele Unite (RIAA) și alte organizații importante au anunțat lansarea unui program voluntar de etichetare a conținutului creat cu inteligență artificială.

Scopul acestui sistem este ca utilizatorii să poată identifica mai ușor melodiile generate integral prin intermediul unui chatbot, dar și piesele în care inteligența artificială a fost folosită doar ca instrument de sprijin, în timp ce procesul creativ a fost realizat în principal de artiști umani.