Noua lege a salarizării stârnește nemulțumiri în sănătate. Sindicaliștii avertizează că unii angajați ar putea pierde bani

Federația „Solidaritatea Sanitară” din România susține că proiectul noii legi a salarizării, publicat de Ministerul Muncii, include o serie de modificări obținute în urma negocierilor, dar păstrează prevederi care, în opinia organizației, ar putea reduce veniturile unei părți importante a angajaților din sistemul public de sănătate. Sindicaliștii avertizează că, dacă solicitările lor nu vor fi incluse în forma finală a legii, vor lua în calcul organizarea unor acțiuni de protest.

Federația „Solidaritatea Sanitară” afirmă că actuala variantă a proiectului preia o parte dintre solicitările formulate anterior în cadrul dialogului cu autoritățile, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă.

Potrivit organizației, au fost corectați o serie de coeficienți de ierarhizare, sporul de tură a revenit la 15%, plata gărzilor la domiciliu a fost stabilită la 40% din tariful orar, au fost introduse trei categorii de gărzi corelate cu legislația în vigoare, iar plata muncii prestate în zilele libere și de sărbători legale a fost majorată de la 10% la 30%.

Reprezentanții federației consideră că aceste modificări demonstrează că dialogul social poate produce rezultate, însă apreciază că unele dintre corecții rămân insuficiente.

În același timp, sindicatul susține că proiectul conține mai multe prevederi care ar putea afecta nivelul veniturilor personalului din sănătate.

Printre principalele critici se numără faptul că sporurile pentru condițiile de muncă nu mai sunt asociate unor locuri de muncă bine definite și sunt stabilite doar până la un anumit procent, fără existența unui prag minim garantat.

Federația afirmă că această formulare transformă un drept salarial într-o posibilitate care poate fi acordată sau nu.

O altă nemulțumire vizează introducerea unor limite privind numărul angajaților care pot beneficia de anumite sporuri, respectiv cel mult 10% sau 20% din personal, în funcție de situație.

Potrivit Federației „Solidaritatea Sanitară”, această măsură ar exclude o parte dintre angajați de la recunoașterea riscurilor reale la care sunt expuși în activitatea profesională.

Sindicatul mai susține că plata pentru munca prestată în zilele libere și de sărbători legale, precum și tariful gărzilor, rămân sub nivelul actual și pot genera pierderi financiare care nu sunt compensate prin mecanismele prevăzute în proiect.

De asemenea, organizația afirmă că sintagma „pe surse de finanțare”, utilizată în plafonarea sporurilor, ar crea dificultăți în aplicarea legii în spitalele monospecializate aflate în subordinea autorităților locale, precum cele de psihiatrie, TBC sau boli infecțioase.

Reprezentanții Federației „Solidaritatea Sanitară” solicită continuarea consultărilor cu factorii de decizie, realizarea unei analize de impact și modificarea proiectului înainte ca acesta să fie adoptat.

Potrivit organizației, scopul reformei ar trebui să fie creșterea veniturilor personalului din sistemul public de sănătate, fără diminuarea drepturilor salariale existente.

Sâmbătă, reprezentanții federației participă la dialogul social organizat de partidele politice pe tema noii legi a salarizării. Sindicaliștii afirmă că vor continua să susțină protejarea veniturilor angajaților din sănătate, precum și recunoașterea corespunzătoare a condițiilor de muncă, a gărzilor, a muncii de noapte și a activității desfășurate în weekend și în zilele de sărbătoare legală.

Federația avertizează că, în cazul în care solicitările sale nu vor fi incluse în forma finală a proiectului de lege, consideră oportună mobilizarea angajaților din sănătate pentru organizarea unor acțiuni de protest.