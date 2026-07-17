Noua lege a salarizării aduce un indice anual de competitivitate pentru ANRE, ASF și ANCOM. Salariile ar putea fi calculate după o nouă formulă

Personalul din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) va beneficia de un indice anual de competitivitate utilizat la stabilirea salariului de bază, potrivit proiectului actualizat al noii legi a salarizării, publicat vineri de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS).

Conform proiectului, măsura se aplică personalului încadrat pe funcțiile prevăzute în Anexa VII, capitolul II al legii. Indicele de competitivitate va fi utilizat la determinarea salariului de bază prin înmulțirea acestuia cu valoarea de referință și cu coeficientul de salarizare aferent funcției ocupate.

Documentul prevede că majorarea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate va avea caracter temporar și se va menține până la stabilirea unui nou indice de competitivitate.

Potrivit proiectului, valoarea indicelui de competitivitate nu poate fi mai mică de 1 și nu poate depăși nivelul de 2.

„Personalul din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) încadrat pe funcţiile prevăzute în Anexa VII, capitolul II la prezenta lege beneficiază de un indice de competitivitate. Indicele de competitivitate se aplică la determinarea salariului de bază, prin înmulţire cu valoarea de referinţă şi cu coeficientul de salarizare corespunzător funcţiei. Creşterea salariului de bază rezultată din aplicarea indicelui de competitivitate are caracter temporar, până la determinarea noului indice de competitivitate”, este scris în document.

Stabilirea indicelui se va realiza anual, până la data de 30 noiembrie, pentru anul următor, prin hotărâre a Guvernului. Actul normativ va fi inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Protecției Sociale împreună cu Ministerul Finanțelor, pe baza unei propuneri formulate de Institutul Național de Statistică (INS).

Proiectul stabilește că INS va transmite această propunere celor două ministere până la data de 30 august a fiecărui an, pentru anul următor.

Fundamentarea indicelui de competitivitate va avea la bază datele privind salariul mediu brut aflat în plată în domeniile de activitate ale ANRE, ASF și ANCOM, aferente primului semestru al anului în curs.

„Indicele de competitivitate prevăzut se stabileşte anual, până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor, la propunerea Institutului Naţional de Statistică, care va fi comunicată celor două ministere până la data de 30 august a fiecărui an, pentru anul următor”, este scris în document.

Proiectul actualizat al legii salarizării a fost discutat vineri, la Palatul Cotroceni, în cadrul unei reuniuni la care au participat reprezentanții partidelor politice și ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru. Discuțiile au fost coordonate de consilierul prezidențial Radu Burnete, potrivit Administrației Prezidențiale.

Noua lege a salarizării reprezintă unul dintre jaloanele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

La finalul întâlnirii de la Palatul Cotroceni, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că proiectul poate ajunge la o valoare maximă de 7,3% din produsul intern brut (PIB) și la o masă salarială de 12,1 miliarde de lei.