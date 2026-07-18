Semnal de alarmă din mediul de afaceri: România, la un pas de „scenariul Grecia”. Mohammad Murad: „Este imposibil să mai faci afaceri aici”

Mediul privat din România se sufocă sub greutatea birocrației, a controalelor abuzive și a lipsei de viziune macroeconomică a guvernanților. Într-un dialog tăios în cadrul podcastului „Contrapunct”, jurnalistul Dan Andronic și omul de afaceri Mohammad Murad au tras un semnal de alarmă fără precedent: economia românească se îndreaptă cu pași repezi spre un colaps similar cu cel al Greciei din 2010.

Avertismentul vine în contextul în care, deși economia dă semne clare de frânare — consum scăzut de zece luni și trei trimestre consecutive de contracție —, clasa politică guvernează „ca și când România ar fi prosperă”. Dan Andronic a amintit că Grecia a fost salvată de la faliment doar printr-o infuzie externă de 320 de miliarde de euro, un lux pe care România, nefiind în zona euro și împrumutându-se la dobânzi uriașe, s-ar putea să nu îl aibă.

Pentru Mohammad Murad, unul dintre cei mai mari investitori din turismul românesc, realitatea din teren este sumbră. Impactul acestei „pandemii economice” l-a forțat, pentru prima dată în carieră, să concedieze aproximativ 10% din personal (250 de angajați), în condițiile în care gradul de ocupare pe litoral a scăzut la jumătate față de estimări.

Dincolo de cifre, antreprenorul acuză atitudinea ostilă a statului față de capitalul autohton. Murad a dat exemplul controalelor aberante — fiind amendat pentru că umbrelele de pe plajă nu aveau aceeași culoare —, subliniind că guvernanții tratează economia cu mentalitate de funcționari, dând exemplul lui Ilie Bolojan, pe care îl consideră un excelent administrator local, dar un om care „nu are nicio legătură cu capitalismul”.

Dezamăgirea este atât de profundă încât antreprenorul ia în calcul părăsirea țării, decizie împărtășită chiar și de fiicele sale, care i-au transmis că „au obosit” să lupte cu morile de vânt.