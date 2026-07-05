Limită pentru animalele de companie la bloc. Primăria sau asociația de proprietari poate stabili câte animale au voie în apartament

Viața la bloc vine cu o serie de reguli de conviețuire care vizează atât oamenii, cât și animalele de companie. În ultimii ani, tot mai mulți români aleg să crească câini sau pisici în apartamente, ceea ce a dus frecvent la întrebarea: există un număr maxim de animale pe care le poți deține legal într-un apartament?

Conform legislației, nu există o lege națională care să impună un număr maxim de câini sau pisici pe care o persoană îi poate deține într-un apartament, dar există localități sau asociații de proprietari care au impus astfel de limite. Practic, statul nu stabilește o limită generală, iar deținerea animalelor de companie este permisă în locuințele de tip bloc, atâta timp cât sunt respectate regulile de bunăstare și conviețuire.

Acest lucru este confirmat de interpretările recente ale legislației privind protecția animalelor și de practica administrativă din mai multe orașe din România, unde nu există o interdicție națională explicită privind numărul de animale dintr-un apartament. Totuși, acest drept nu este unul absolut.

Chiar dacă legea națională nu impune un plafon, autoritățile locale sau asociațiile de proprietari pot introduce reguli proprii. În unele orașe, au existat hotărâri locale care limitează numărul de animale de companie într-un apartament, de obicei la maximum două animale, cum ar fi doi câini sau două pisici, tocmai pentru a preveni problemele de igienă și zgomot.

La nivel de bloc, asociația de proprietari are un rol important. Aceasta poate adopta un regulament intern care stabilește condiții privind:

întreținerea animalelor în spațiile comune;

modul de utilizare a liftului și scărilor;

curățenia în cazul murdăririi spațiilor comune;

respectarea orelor de liniște.

Astfel de regulamente sunt obligatorii pentru toți locatarii, însă important de reținut este că asociația nu poate interzice complet deținerea animalelor de companie în apartamente, ci doar poate reglementa modul în care acestea sunt întreținute și gestionate.

În practică, autoritățile și asociațiile de proprietari nu sancționează automat existența mai multor animale, ci situațiile în care acestea creează disconfort vecinilor. Cele mai frecvente probleme semnalate în blocuri sunt legate de:

zgomot excesiv;

mirosuri neplăcute;

murdărirea spațiilor comune;

lipsa de supraveghere în zonele comune.

Atunci când astfel de situații apar, pot fi aplicate sancțiuni la nivelul asociației de proprietari sau pot fi sesizate autoritățile locale, în funcție de gravitatea cazului.

Pe lângă regulile privind conviețuirea, legislația privind protecția animalelor stabilește clar că proprietarii trebuie să asigure condiții corespunzătoare de viață pentru animalele lor. Asta înseamnă hrană, îngrijire, adăpost și acces la servicii veterinare.

De asemenea, proprietarii sunt responsabili pentru comportamentul animalelor lor în spațiile comune și în afara locuinței. Lipsa de responsabilitate poate duce nu doar la conflicte cu vecinii, ci și la sancțiuni.

Deși nu există o limită națională fixă, situațiile în care o locuință adăpostește un număr foarte mare de animale pot deveni problematice. În astfel de cazuri, intervenția autorităților poate fi justificată dacă sunt afectate condițiile de igienă, sănătate publică sau bunăstarea animalelor.

De exemplu, dacă animalele nu sunt îngrijite corespunzător sau dacă apar mirosuri persistente și degradarea spațiilor comune, pot interveni instituții precum poliția locală sau direcțiile sanitar-veterinare.