Reguli la bloc în 2026. Asociația de proprietari este obligată. Ce drept au proprietarii de apartamente

Proprietarii de apartamente au dreptul să consulte documentele asociației de proprietari și să solicite copii ale acestora, potrivit Legii nr. 196/2018. Reglementările stabilesc obligații clare pentru președinte și administrator, precum și termene precise pentru soluționarea contestațiilor. În cazul unui refuz, proprietarii pot sesiza atât structurile interne ale asociației, cât și autoritățile locale.

Proprietarii care locuiesc în condominii beneficiază de un drept expres prevăzut de lege: accesul la informațiile și documentele care privesc activitatea asociației de proprietari. Regula este inclusă în Legea nr. 196/2018, actul normativ care stabilește modul de organizare și funcționare a asociațiilor de proprietari.

Potrivit legislației, orice proprietar poate solicita în scris documente ale asociației și poate primi copii ale acestora. Dreptul vizează atât documentele financiar-contabile, cât și alte acte care au legătură cu administrarea imobilului și cu deciziile luate de conducerea asociației.

„Proprietarii din condominiu au dreptul să fie informați în legătură cu toate aspectele ce privesc activitatea asociației, să solicite în scris și să primească copii după orice document al acesteia”, prevede Legea nr. 196/2018.

În situația în care sunt solicitate copii ale documentelor, costurile de multiplicare trebuie suportate de persoana care formulează cererea.

Legea acordă proprietarilor și acces la documentele bugetare ale asociației. Astfel, aceștia trebuie să poată consulta execuția bugetară a anului precedent, proiectul de buget pentru anul în curs și documentele necesare desfășurării adunării generale cu cel puțin trei zile înainte de organizarea acesteia.

Proprietarii au dreptul să primească explicații privind modul în care au fost calculate sumele înscrise pe listele de plată și contribuțiile datorate către asociație. Acest drept este important mai ales în contextul creșterii costurilor de întreținere și al disputelor frecvente privind repartizarea cheltuielilor comune.

Dacă există neclarități sau suspiciuni privind calculul sumelor afișate, proprietarii pot formula o contestație scrisă. Termenul legal este de 10 zile de la afișarea listei de plată.

După primirea contestației, președintele asociației este obligat să transmită un răspuns în scris în cel mult 10 zile.

„Proprietarii din condominii au dreptul să primească explicaţii cu privire la calculul cotei de contribuţie la cheltuielile asociaţiei de proprietari şi, după caz, să o conteste în scris în termen de 10 zile de la afişarea listei de plată. Preşedintele asociaţiei de proprietari este obligat să răspundă, în scris, la contestaţie în termen de 10 zile de la primirea acesteia”, mai este prevăzut în Legea nr. 196/2018.

Pentru informarea locatarilor, legea mai prevede obligația existenței unui avizier amplasat într-un loc vizibil. Acolo trebuie afișate documente și informații care țin de activitatea asociației, astfel încât proprietarii să poată verifica permanent deciziile și situația administrativă a imobilului.

Proprietarii nu depind exclusiv de bunăvoința președintelui sau a administratorului atunci când solicită informații despre activitatea asociației. Legea stabilește o procedură clară pentru situațiile în care accesul la documente este blocat.

Dacă președintele sau administratorul nu facilitează accesul la documentele contabile ori la alte acte solicitate legal, proprietarii pot sesiza comitetul executiv și cenzorul sau comisia de cenzori.

În cazul în care problema nu este rezolvată în termen de 10 zile de la notificare, proprietarii au posibilitatea să se adreseze compartimentelor specializate din cadrul primăriilor, care au atribuții de îndrumare, sprijin și control al asociațiilor de proprietari.

„În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de cenzori. În situaţia nesoluţionării sau a soluţionării necorespunzătoare a solicitărilor notificate în termen de 10 zile de la depunerea acestora, proprietarii se pot adresa compartimentelor prevăzute la art. 10”, mai spune Legea nr. 196/2018.

Prin aceste mecanisme, legea urmărește să asigure transparența administrării fondurilor comune și să ofere proprietarilor instrumentele necesare pentru a verifica modul în care sunt gestionate cheltuielile și deciziile luate la nivelul asociației.