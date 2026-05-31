Reguli la bloc. Refuzul de plată poate aduce penalități și procese. Ce obligații are proprietarul de apartament

Proprietarul care refuză să achite integral sumele înscrise pe lista de întreținere riscă acumularea de restanțe și aplicarea de penalități. Avertismentul a fost transmis de avocatul Gelu Pușcaș într-o analiză publicată pe Facebook. Potrivit acestuia, nemulțumirile față de conducerea asociației de proprietari sau față de anumite cheltuieli nu suspendă obligația de plată. Situația poate fi schimbată doar prin contestarea legală a sumelor sau printr-o hotărâre a instanței.

Proprietarul nu poate decide unilateral să elimine anumite cheltuieli din lista lunară de întreținere, chiar dacă este nemulțumit de activitatea președintelui, a administratorului sau de existența unor fonduri speciale aprobate de asociație. Avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că simplul refuz de plată nu produce efecte juridice asupra obligațiilor stabilite prin lista de întreținere.

Acesta arată că relația contractuală privind remunerația administratorului, a președintelui sau a altor prestatori de servicii există între asociația de proprietari și persoanele respective, nu între acestea și fiecare proprietar în parte.

„Acest “nu plătesc” este de multe ori rezultatul unei nemulțumiri punctuale și nu poate avea impact asupra obligației de plată a întregii sume regăsită în lista de plată. Proprietarul poate fi nemulțumit de prestația președintelui sau administratorului sau de sume regăsite în lista de plată ca fond de reparații sau rulment dar asta nu înseamnă lipsa obligației de plată”, scrie avocatul Gelu Pușcaș.

Juristul precizează că, în cazul sumelor rezultate din hotărâri ale adunării generale, obligația de plată rămâne valabilă până la eventuala anulare a respectivei hotărâri de către instanța de judecată.

Avocatul explică faptul că toate sumele înscrise pe lista de plată beneficiază de prezumția de legalitate, iar cel care contestă aceste obligații trebuie să demonstreze contrariul prin procedurile prevăzute de lege.

Potrivit analizei publicate de Gelu Pușcaș, proprietarul nu poate diminua, modifica sau anula de unul singur obligațiile asumate de asociația de proprietari și nici nu poate fi scutit de plata sumelor stabilite prin hotărâri ale adunării generale.

„Cu alte cuvinte:

a) sumele regăsite în lista de plată reprezintă obligații de plată pentru proprietar;

b) sumele regăsite în lista de plată se bucură de prezumția de legalitate;

c) proprietarul are obligația de a răsturna prezumția de legalitate a sumelor regăsite de plată în lista de plată lunară;

d) proprietarul nu poate solicita sau diminua ori anula o obligație de plată asumată de către asociația de proprietari (doar instanța);

e) proprietarul nu poate fi exonerat de plata sumelor rezultate dintr-o hotărâre a adunării generale (doar instanța);

f) sumele neachitate devin restante și după implinirea termenului sunt producătoare de penalități;

g) penalitatea pentru orice fel de restanță aplicată de asociație este de maximum 0,2%/zi de întârziere”, explică avocatul.

În opinia acestuia, varianta corectă este contestarea oficială a sumelor considerate nejustificate, după o analiză temeinică a documentelor, și nu refuzul de plată care poate genera costuri suplimentare.

Proprietarul care achită doar o parte din suma înscrisă pe lista de întreținere trebuie să se aștepte ca diferența rămasă să fie evidențiată drept restanță și să intre ulterior în calculul penalităților.

Gelu Pușcaș subliniază că neplata întreținerii nu echivalează cu o contestare legală a sumelor și nu suspendă obligațiile financiare aferente serviciilor de care proprietarul a beneficiat.

„Proprietarul care nu achită o sumă din totalul de plată trebuie să se aștepte ca diferența de plată să treacă ca și restanță în luna următoare și mai apoi să fie aplicate penalități la debitul restant. Neplata cotei de întreținere NU REPREZINTĂ contestare a cotei de întreținere”, afirmă avocatul.

Acesta atrage atenția că refuzul de a plăti anumite costuri nu înseamnă că respectivele cheltuieli dispar din evidențele asociației sau că sunt eliminate automat din obligațiile financiare ale proprietarului.

„Dacă proprietarul nu achită cota de întreținere și spune că “nu plătesc” președintele sau administratorul, nu înseamnă că nu are de plată apa consumată, căldura de care a beneficiat, energia electrică, gazul, reparațiile etc de care a beneficiat”, explică Gelu Pușcaș.

Avocatul mai arată că plata parțială a întreținerii nu permite identificarea unei cheltuieli anume ca fiind neplătită. Din punct de vedere contabil, suma achitată este scăzută din totalul datorat, iar diferența rămasă apare ca restanță.