Mulți chiriași români se tem că își vor pierde locuințele. Noua lege a încălzirii provoacă dispute în Germania

Milioane de chiriași din Germania urmăresc cu îngrijorare schimbările pregătite în sectorul încălzirii locuințelor, în contextul în care modernizările obligatorii riscă să ducă la creșteri semnificative ale chiriilor și cheltuielilor de întreținere. Controversata lege a încălzirii, asociată reformelor promovate de fostul ministru al Economiei, Robert Habeck, a provocat dispute politice și reacții dure din partea proprietarilor și organizațiilor chiriașilor. În multe orașe germane, oamenii se tem că noile reguli ar putea accelera pierderea locuințelor accesibile și presiunea asupra pieței imobiliare.

Chiriași din Germania avertizează că noile obligații privind modernizarea sistemelor de încălzire ar putea genera un nou val de scumpiri pe piața rezidențială, într-un moment în care costurile cu energia și întreținerea au crescut deja puternic în ultimii ani. Discuțiile legate de legea încălzirii continuă să provoace tensiuni între guvern, proprietari și organizațiile care reprezintă locatarii.

„Oamenii riscă să fie lăsați singuri în fața costurilor”, avertizează organizația chiriașilor din Germania.

Legea privind încălzirea locuințelor, promovată inițial de fostul ministru german al Economiei, Robert Habeck, prevede accelerarea tranziției către sisteme ecologice de încălzire și reducerea dependenței de gaz și combustibili fosili. Una dintre cele mai mari temeri este legată de costurile uriașe pe care le implică modernizarea clădirilor și înlocuirea instalațiilor vechi.

Potrivit calculelor prezentate de asociațiile proprietarilor, înlocuirea sistemelor clasice pe gaz cu soluții moderne poate ajunge la zeci sau chiar sute de mii de euro pentru o singură clădire. În cazul imobilelor cu mai multe apartamente, adaptarea la noile cerințe poate presupune lucrări suplimentare costisitoare, inclusiv montarea de încălzire prin pardoseală sau modificări ample ale infrastructurii tehnice.

În multe orașe din Germania, proprietarii avertizează că aceste investiții vor fi transferate, cel puțin parțial, către chiriași prin majorări de chirii și costuri mai mari la întreținere. Organizațiile locatarilor susțin că populația riscă să suporte cea mai mare parte a impactului financiar generat de reformă.

Disputa privind legea încălzirii s-a amplificat după ce reprezentanții proprietarilor au avertizat că numeroase clădiri riscă să fie scoase la vânzare din cauza costurilor uriașe impuse de modernizări. Asociațiile din sector susțin că mulți proprietari mici nu dispun de resursele necesare pentru a suporta investițiile cerute de noile reguli, scriu cei de la ziarulromanesc.de.

„Mulți proprietari nu vor putea suporta aceste costuri și vor fi obligați să își vândă clădirile”, a declarat Kai Warnecke, președintele asociației germane Haus & Grund, pentru BILD.

În paralel, organizațiile chiriașilor avertizează că povara financiară riscă să ajungă direct asupra celor care locuiesc în apartamentele afectate de modernizări. Reprezentanții Asociației chiriașilor din Germania susțin că oamenii riscă să fie expuși unor costuri tot mai greu de suportat, în contextul în care facturile pentru energie și întreținere continuă să crească.

Temerile sunt amplificate și de situația actuală a pieței rezidențiale germane, unde cererea pentru locuințe rămâne ridicată, iar oferta disponibilă este limitată în multe mari orașe. În acest context, mulți chiriași se tem că eventualele creșteri de chirii îi vor obliga să renunțe la apartamentele în care locuiesc în prezent.

Autoritățile germane încearcă în ultimele luni să limiteze efectele sociale ale reformei, în condițiile în care disputa politică privind legea încălzirii continuă să provoace tensiuni în coaliția de guvernare. Presa germană a relatat că Executivul analizează variante prin care o parte dintre costurile modernizărilor să fie împărțite între proprietari și chiriași.

Guvernul încearcă să găsească un echilibru între obiectivele de tranziție energetică și protejarea populației de creșteri excesive ale costurilor locative. În timp ce o parte a miniștrilor insistă asupra introducerii unor măsuri suplimentare pentru protecția chiriașilor, alte voci din coaliție avertizează că restricțiile prea dure pentru proprietari ar putea bloca investițiile în modernizarea clădirilor.

Experții atrag atenția că problema nu se limitează doar la costurile instalării noilor sisteme ecologice. În situația în care proprietarii aleg să păstreze centrale pe gaz sau pe păcură, chiriașii ar putea suporta în următorii ani facturi și mai mari din cauza majorării prețurilor la combustibili și a taxelor de CO₂.

Germania are aproximativ 21 de milioane de locuințe închiriate, iar o mare parte dintre acestea depind încă de sisteme de încălzire pe gaz. Din acest motiv, efectele noilor reguli privind încălzirea locuințelor ar putea influența direct milioane de chiriași și costurile de trai din întreaga țară.