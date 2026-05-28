Cât costă să crești un copil în 2026. Ghid util pentru cei din România și pentru românii din Diaspora

Creșterea unui copil a devenit una dintre cele mai mari provocări financiare pentru familiile românilor, iar diferențele dintre capitalele europene sunt tot mai vizibile. Datele privind costul vieții ne arată că Bucureștiul rămâne una dintre cele mai accesibile capitale europene, însă cheltuielile legate de educație, îmbrăcăminte și activități pentru copii cresc constant.

În Capitala României, costurile lunare estimate pentru o familie de patru persoane ajung la 12.384 lei, fără a lua în calcul chiria, în timp ce o singură persoană are nevoie de 3.502 lei pe lună pentru a trăi fără cheltuieli locative.

Când vine vorba de educație și îngrijire, părinții bucureșteni care optează pentru o grădiniță privată cu program complet plătesc o taxă lunară de 3.116 lei de copil, iar taxarea anuală pentru o școală primară internațională se ridică la suma considerabilă de 66.461 lei pe an pentru un singur copil.

Dincolo de educație, stilul de viață implică și alte costuri de bază pentru garderoba sau recreerea copiilor și părinților, o pereche de blugi similari modelului Levi’s 501 fiind evaluată la 402 lei, o rochie de vară dintr-un magazin de lanț precum Zara sau H&M costă 176 lei, iar o pereche de pantofi de alergare Nike din gama medie ajunge la 398 lei.

Activitățile de timp liber adaugă presiune pe buget, un abonament lunar la un club de fitness fiind 238 lei, închirierea unui teren de tenis pentru o oră în weekend costând 120 de lei, iar un bilet de cinema la o lansare internațională având prețul de 40 de lei.

Capitala Franței este cu 73,3% mai scumpă decât Bucureștiul, fără a lua în calcul chiria, iar prețul chiriilor este, în medie, cu 176,7% mai mare. O familie de patru persoane din Paris are nevoie lunar de 19.911,4 lei fără chirie, iar o singură persoană cheltuiește 5.547,7 lei, în timp ce sistemul educațional privat presupune costuri de 1.350,19 euro pe lună pentru grădiniță și 21.621,64 euro pe an pentru școala internațională.

În Viena, costul vieții depășește Bucureștiul cu 67,8%, chiriile sunt cu 105,2% mai mari, iar cheltuielile lunare urcă la 19.770,7 lei pentru o familie și la 5.668,9 lei pentru o singură persoană. Cu toate acestea, sprijinul pentru infrastructura preșcolară face ca o grădiniță privată în Viena să coste doar 315,38 euro pe lună, deși școala internațională este extrem de scumpă, ajungând la 25.211,69 euro pe an.

Berlinul oferă un scenariu similar, fiind cu 57,4% mai scump decât Bucureștiul la costurile generale, cu o familie care are nevoie de 18.563,1 lei pe lună și o singură persoană de 5.433,1 lei, totul pe fondul unor chirii cu 137,3% mai mari. Berlinul iese în evidență cu cea mai accesibilă grădiniță privată cu program complet, la doar 107,89 euro pe lună, în timp ce școala primară internațională solicită 12.117,50 euro pe an.

Roma fiind cu 33,2% mai scumpă decât Bucureștiul, având chirii cu 110,0% mai mari. În capitala Italiei, costurile lunare se ridică la 15.910,1 lei pentru o familie de patru membri și 4.444,1 lei pentru o persoană singură, taxele pentru copii fiind de 438,30 euro pe lună la grădiniță și 12.719,29 euro pe an la școala internațională.

În Spania, Madridul este cu 31,6% mai scump decât Bucureștiul, chiriile depășind nivelul autohton cu 139,1%, în timp ce cheltuielile estimate ajung la 15.510,4 lei pentru o familie și 4.314,2 lei pentru un singur locuitor. Îngrijirea copiilor la o grădiniță privată din Madrid costă în medie 608,57 euro pe lună, cu un interval cuprins între 450,00 și 860,00 euro, iar școala internațională implică 15.123,13 euro anual.

În Lisabona, costul general al vieții este cu 21,9% mai mare decât în București, însă chiriile explodează cu 152,4% peste cele din România. O familie din capitala Portugaliei cheltuiește lunar 14.240,7 lei, o singură persoană are nevoie de 3.952,2 lei, în timp ce taxele școlare sunt de 536,84 euro pe lună pentru grădiniță și 14.874,75 euro pe an pentru școala primară internațională.

Budapesta se dovedește a fi cu 21,6% mai scumpă decât Bucureștiul la costurile generale fără chirie, iar chiriile din capitala Ungariei sunt cu 50,4% mai ridicate. Aici, o familie de patru persoane are nevoie de 14.646,7 lei pe lună, în timp ce o singură persoană scoate din buzunar 4.057,8 lei.

În Sofia, capitala Bulgariei, viața fără chirie este cu 9,6% mai scumpă comparativ cu Bucureștiul, iar chiriile sunt cu 25,1% mai mari. Pentru a trăi în Sofia, o familie de patru persoane cheltuiește 13.526,4 lei lunar, o singură persoană are nevoie de 3.732,5 lei, în timp ce costurile pentru educația privată se ridică la 607,08 euro pe lună pentru grădiniță și 10.867,99 euro pe an pentru școala internațională.

În cele din urmă, Belgradul se apropie cel mai mult de nivelul Bucureștiului, fiind cu doar 7,3% mai scump la costurile generale, deși chiriile din capitala Serbiei sunt cu 34,6% mai mari decât în România. Cheltuielile lunare în Belgrad ajung la 12.647,2 lei pentru o familie și la 3.640,3 lei pentru o singură persoană, iar costurile pentru copii exprimate în monedă locală sunt de 43.150,25 dinari pe lună pentru grădinița privată și 1.111.446,24 dinari pe an pentru învățământul primar internațional.