Studiul REMAX evidențiază un an 2025 caracterizat de presiuni persistente asupra accesibilității locuințelor și de o ofertă limitată pe piață. La nivel european, apartamentele au fost principalul segment care a impulsionat creșterile de preț.

În România, raportul arată o stabilizare a pieței chiriilor, în timp ce viteza de tranzacționare rămâne peste media europeană, indicând o piață rezidențială activă și cu un nivel ridicat de lichiditate comparativ cu alte state din regiune.

Ediția din acest an include Austria, Bulgaria, Cehia, Germania, Italia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Turcia, oferind atât o perspectivă la nivel european, cât și o analiză a particularităților fiecărei piețe locale. În 2025, trei tendințe majore s-au evidențiat în mod special pe piața imobiliară.

Unul dintre cele mai importante semnale ale pieței imobiliare europene în 2025 este faptul că apartamentele au înregistrat creșteri de preț mai mari decât casele în aproape toate piețele analizate, reflectând o concentrare a cererii în segmente mai accesibile financiar și o adaptare a comportamentului cumpărătorilor la condițiile economice.

În acest context, REMAX Europe arată că Portugalia a înregistrat cel mai puternic avans general, cu o creștere de +17% față de 2024, apartamentele urcând chiar cu +20%. Spania a consemnat o creștere de +10%, cu apartamentele în avans de +15%, comparativ cu +6% pentru case. În Cehia, prețurile au crescut cu +12%, iar apartamentele au avansat cu +14%. Slovacia a înregistrat o creștere de +7%, Germania de +4%, iar Italia de +3%. Singura piață cu evoluție negativă a fost Turcia, unde prețurile au scăzut cu -9%, pe fondul politicii monetare restrictive și al accesului limitat la creditare.

La nivel urban, diferențele rămân semnificative între marile orașe europene. Lisabona rămâne cel mai scump oraș din Portugalia, cu 5.257 €/mp, Madrid conduce în Spania cu 3.332 €/mp, iar München se situează pe primul loc în Germania, cu 8.053 €/mp.

Piața chiriilor din România traversează în 2025 o fază de corecție, ceea ce se traduce printr-o creștere a puterii de negociere a chiriașilor, arată analiza REMAX Europe. Evoluția vine după mai mulți ani de scumpiri accelerate și marchează o ajustare naturală a pieței.

La nivel european, dinamica chiriilor a urmat un tipar diferențiat: în piețele unde nivelul chiriilor este deja ridicat, creșterea s-a temperat sau a stagnat, în timp ce în zonele cu chirii mai reduse și ofertă limitată presiunea ascendentă a continuat.

Spania a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor, de peste 9% la nivel național, urmată de Italia cu peste 7% și Portugalia cu peste 6%. Germania, unde sunt aplicate mecanisme de control al chiriilor precum „Mietpreisbremse”, a raportat o creștere moderată de aproximativ 2%.

În contrast, România nu a mai consemnat creșteri ale chiriilor în 2025, ci o corecție față de anul precedent. Această ajustare reflectă o stabilizare a pieței după o perioadă de creșteri rapide. În acest context, locuințele bine poziționate și corect evaluate rămân atractive, în timp ce ofertele supraevaluate întâmpină o rezistență tot mai mare din partea chiriașilor.

„Piața chiriilor din România a devenit mai segmentată în ultimul an. Proprietățile bine poziționate continuă să atragă interes, însă chiriașii sunt mult mai selectivi și mai dispuși să negocieze decât în anii anteriori. După mai mulți ani de creșteri accelerate, piața s-a echilibrat. Cererea nu a scăzut, însă proprietarii au fost nevoiți să își ajusteze așteptările în anumite segmente de preț” a declarat Răzvan Cuc, Președinte RE/MAX România.

Corecția pieței chiriilor are loc într-un context economic marcat de presiuni macroeconomice în 2025, când economia României a înregistrat o creștere de aproximativ 2%, inflația s-a menținut în jurul valorii de 7%, iar dobânzile ipotecare au fluctuat între 5% și 7,5%.

Cu toate acestea, investițiile în sectorul rezidențial continuă să fie considerate atractive din perspectiva randamentelor obținute din chirii. Randamentul brut mediu pentru închirierea pe termen lung variază între aproximativ 4% în Cluj-Napoca și circa 6% în București, niveluri comparabile sau chiar superioare celor oferite de depozitele bancare.

România se situează favorabil în comparație cu marile piețe europene în ceea ce privește viteza de tranzacționare a locuințelor, arată analiza REMAX Europe. Un indicator cheie urmărit în raport este numărul mediu de zile în care o proprietate rămâne pe piață înainte de vânzare.

În România, locuințele rezidențiale se vând în medie în 60–90 de zile, ceea ce indică un nivel ridicat de lichiditate și o activitate tranzacțională solidă. Prin comparație, în Germania durata medie este de 97 de zile, în Bulgaria de 96 de zile, în Spania de 148 de zile, în Austria de 180 de zile, iar în Italia ajunge la 240 de zile, cea mai mare valoare din analiză.

La nivel european, piețele cu un volum mare de proprietăți listate tind să înregistreze timpi mai lungi de vânzare. Italia, de exemplu, are aproximativ 850.000 de anunțuri active, față de 273.000 în Germania și 189.000 în Spania, ceea ce explică parțial ritmul mai lent al tranzacțiilor în aceste țări.

Raportul realizat de REMAX Europe arată că piețele rezidențiale europene vor continua, pe termen scurt, să fie influențate mai degrabă de constrângerile legate de ofertă și accesibilitate decât de schimbări bruște ale cererii, ceea ce indică o perioadă de ajustare, nu de recesiune.

Oferta de locuințe noi va rămâne insuficientă în raport cu nevoia reală, în special în marile centre urbane, unde presiunea asupra pieței este mai ridicată. În acest context, cumpărătorii se vor orienta în continuare către locuințe mai mici, bine amplasate și eficiente energetic.

De asemenea, deciziile de achiziție vor deveni tot mai bine fundamentate, reflectând o abordare mai atentă și mai pragmatică a investițiilor imobiliare în contextul actual al pieței.

„Luate împreună, aceste tendințe arată piețe care se ajustează, nu care se retrag. Accesibilitatea impune limite mai ferme, oferta rămâne structural inegală, iar implicarea politică crește. Totuși, în mare parte din Europa, proprietatea rezidențială continuă să fie privită ca un depozit de valoare stabil pe termen lung. Pe măsură ce condițiile se stabilizează, gospodăriile și investitorii care combină disciplina financiară cu o perspectivă pe termen lung vor naviga 2026 cu încredere și oportunități constante”, a declarat Michael Polzler, CEO REMAX Europe.

În România, aceste tendințe sunt deja vizibile în indicatorii pieței imobiliare. În 2025, numărul tranzacțiilor rezidențiale la nivel național a ajuns la aproximativ 628.000, în scădere față de cele 643.000 înregistrate în 2024. În paralel, oferta de locuințe noi s-a redus semnificativ, ceea ce, în condițiile unei cereri relativ stabile, generează premisele unei presiuni ascendente asupra prețurilor pe termen mediu.

În acest context, specialiștii REMAX Europe estimează pentru 2026 o creștere a prețurilor de aproximativ 3–5% în scenariul de bază, cu un potențial de 5–7% în scenariul optimist.

Un alt indicator important pentru piața locală este accesibilitatea locuințelor. În 2025, prețul mediu a ajuns la aproximativ 2.000 €/mp, în creștere cu circa 14% față de anul anterior. Cu toate acestea, raportul preț/salariu rămâne mai favorabil comparativ cu piețele din Europa de Vest: la nivel național, un metru pătrat echivalează cu aproximativ 1,8 salarii medii lunare, în timp ce în orașe precum Paris sau Londra poate ajunge la echivalentul a până la 10 salarii.