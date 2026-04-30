Cifrele înregistrate în Franța contrazic estimările anterioare ale marilor instituții. Cu doar două săptămâni înainte, Banque de France anticipa o creștere de până la 0,3% în primul trimestru, iar la finalul lunii martie, Insee își revizuise prognoza de la 0,3% la 0,2%. Datele actuale sugerează că economia franceză era deja într-o fază de încetinire înainte de izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu, la 28 februarie, conform datelor înregistrate de Insee.

Consumul gospodăriilor pentru bunuri a scăzut cu 0,6% în primul trimestru din 2026, după un avans de 0,4% în trimestrul anterior. Scăderea a fost determinată în principal de reducerea cheltuielilor cu energia, inclusiv pentru motorină, gaze și electricitate, care au coborât cu 2,3%, după o creștere de 0,5% în ultimele trei luni din 2025, notează BFMTV.

Cu toate acestea, în martie s-a înregistrat o revenire lunară de 0,7%, după un declin accentuat de 1,4% în februarie. Cheltuielile cu energia au fost aproape stabile în martie, cu un avans de 0,1%, după o scădere de 1,4% în luna precedentă. În detaliu, consumul de electricitate a crescut ușor, în timp ce cel de motorină a continuat să scadă.

Cheltuielile alimentare ale gospodăriilor au rămas aproape neschimbate în martie, cu o ușoară scădere de 0,1%, după un recul de 0,6% în februarie. Pe ansamblul trimestrului, însă, consumul alimentar a fost în scădere, influențat în special de reducerea achizițiilor de tutun, care au coborât cu 3,5%, după un minus de 0,9% anterior. Dacă este exclus tutunul, consumul alimentar a înregistrat o ușoară creștere de 0,1%.

Contribuția comerțului exterior a fost puternic negativă în primul trimestru, de -0,7 puncte, după o contribuție pozitivă de +0,6 puncte în trimestrul anterior. Exporturile au scăzut semnificativ, cu 3,8%, după o creștere de 0,8%, iar importurile au continuat să scadă, cu 1,7%, după un recul de 0,8%.

Exporturile de bunuri au fost afectate în special de sectorul echipamentelor de transport, unde s-a înregistrat o scădere puternică de 20,1%, după un avans de 4,7%. Sectorul aeronautic a avut un rol major în această evoluție, după două trimestre dinamice. Scăderea este legată de performanța slabă a livrărilor Airbus, care a livrat doar 114 aeronave în această perioadă.

În lipsa unei contribuții pozitive din partea altor componente, variația stocurilor a fost factorul care a împiedicat scăderea PIB-ului. Aceasta a contribuit cu 0,8 puncte la evoluția economică, după o contribuție negativă de -0,7 puncte în trimestrul anterior, în special datorită produselor aeronautice, după perioade anterioare de reducere a stocurilor.

Guvernul francez estimează o creștere economică de 0,9% pentru întregul an 2026, după ce a revizuit în jos prognoza cu 0,1 puncte procentuale, în contextul efectelor inflaționiste generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

La finalul lunii martie, economia avea un nivel de „acquis” de 0,5%, ceea ce înseamnă că, pentru atingerea țintei anuale, ar fi necesară o creștere de aproximativ 0,3% în fiecare dintre trimestrele următoare. Acest scenariu este considerat dificil, mai ales că impactul complet al conflictului nu s-a resimțit încă.

Economistul Maxime Darmet subliniază persistența slăbiciunilor în consumul de bunuri al gospodăriilor, precum și problemele din sectorul construcțiilor non-rezidențiale, considerat principalul punct vulnerabil.

Există totuși și elemente de stabilitate. Consumul de servicii al gospodăriilor se menține, iar companiile continuă să investească în produse din domeniul informației și comunicațiilor, pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale.

„Detaliile privind PIB-ul nu vor surprinde pe nimeni, cred. Există în continuare slăbiciuni persistente în consumul de bunuri de către gospodării, care se instalează în mod evident pe termen lung, precum și o perioadă de slăbiciune în sectorul construcțiilor non-rezidențiale: acesta este principalul punct negativ al raportului”, a declarat pentru AFP Maxime Darmet, economist la Allianz Trade.

Un semnal pozitiv vine din industria prelucrătoare, care a continuat să performeze bine în primul trimestru, susținută de tendințe favorabile pe termen lung, inclusiv creșterea cheltuielilor pentru apărare.