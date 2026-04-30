Totodată, premierul Bolojan a precizat că Executivul a analizat în primă lectură două proiecte de ordonanță de urgență propuse de Ministerul Finanțelor, care au ca scop introducerea unor mecanisme suplimentare menite să faciliteze absorbția fondurilor europene.

”Cea mai importantă problemă în aceste zile şi în perioada următoare, pentru Guvernul României, este absorbţia fondurilor europene din programul PNRR, întrucât e nevoie să finalizăm această procedură, până la finalul lunii august. Am avut în aceste zile întâlniri la toate ministerele, în aşa fel încât să evaluăm situaţia reală la zi şi vom face luni publice toate datele legate de stadiul de absorbţie a fondurilor europene pe fiecare minister în parte, ca să se ştie exact unde suntem în momentul de faţă”, a subliniat şeful Executivului.

Premierul a precizat că au fost analizate toate aspectele legate de îndeplinirea jaloanelor și condițiilor necesare, astfel încât România să nu piardă fondurile europene, în special cele din componenta de grant.

Bolojan a adăugat că Executivul a discutat în primă lectură două proiecte propuse de Ministerul Finanțelor, menite să introducă mecanisme suplimentare pentru a facilita și accelera absorbția fondurilor europene.

”Primul proiect de ordonanţă este legat de un mecanism de finanţare care va permite ca plăţile să se facă imediat către beneficiari printr-un mecanism pus la dispoziţie de către Ministerul de Finanţe, beneficiarii îşi încasează imediat sumele, iar închiderea acestor plăţi prin ministerele care sunt responsabile de absorbţia de fonduri europene se va face spre Ministerul de Finanţe, după parcurgerea procedurilor normale, pentru că astăzi, aceste proceduri sunt lente, sunt mult întârziate şi ministeriile, sau datorită unei capacităţi administrative scăzute sau unei complexităţi a acestor decontări, nu reuşesc să facă decontările într-o formulă operative”, a explicat premierul.

Oficialul a explicat că al doilea mecanism prevede acordarea de împrumuturi prin Trezoreria Statului, astfel încât autoritățile locale care au de acoperit cheltuieli neeligibile și nu mai pot accesa finanțare de pe piața privată, fie din lipsă de capacitate financiară, fie din cauza depășirii plafonului de împrumut, să poată obține totuși resursele necesare prin acest canal.

”Vom pune la dispoziţie 2 miliarde de lei pentru ca autorităţile locale să-şi poată cofinanţa aceste cheltuieli, în aşa fel încât proiectele să se poată finaliza până la sfârşitul lunii august”, a mai spus Bolojan, arătând că cele două ordonanţe urmează să fie adoptate luni în şedinţa de guvern.

Guvernul a aprobat joi interdicția cumulului pensiilor speciale cu salariul în administrația publică din România, iar premierul Ilie Bolojan a anunțat că proiectul va fi transmis Parlamentului, cu solicitarea de a fi dezbătut și adoptat în procedură de urgență.

Potrivit premierului, măsura urmărește corectarea unei probleme de echitate în sistemul public, realizarea de economii bugetare și crearea condițiilor pentru o eventuală creștere a salariilor din sectorul public în cursul anului viitor, într-un cadru financiar sustenabil.