Cumulul pensiei cu salariul în România. Posibilitatea de a cumula pensia cu salariul rămâne, în linii mari, permisă, însă sistemul se află într-o etapă de reformă legislativă importantă, cu accent pe sectorul public. Discuțiile recente din spațiul guvernamental indică o posibilă restrângere a acestei practici, în special pentru angajații de la stat.

Potrivit Legii pensiilor nr. 360/2023, pensionarii pot, în mod general, să cumuleze pensia cu venituri obținute din salarii sau activități independente. Această posibilitate se aplică indiferent de cuantumul veniturilor și vizează atât sectorul privat, cât și pe cel public, cu condiția îndeplinirii condițiilor legale de pensionare.

Cu alte cuvinte, în forma actuală a legislației, pensionarea nu înseamnă automat încetarea activității profesionale, iar veniturile pot proveni simultan din pensie și muncă.

În 2026, una dintre cele mai discutate direcții legislative vizează limitarea cumulului pensie–salariu în sistemul bugetar. Proiectele aflate în dezbatere propun măsuri mai restrictive, în special pentru anumite categorii de pensii.

Printre principalele modificări analizate se numără:

Reducerea pensiei în cazul continuării activității la stat: unele propuneri prevăd ca angajații din sectorul public care aleg să rămână în activitate să renunțe la aproximativ 85% din valoarea pensiei, în special în cazul pensiilor speciale.

Perioadă de tranziție și aplicare: deși a fost menținută o prelungire a posibilității de cumul până la finalul anului 2026, există scenarii în care noile reguli ar putea intra în vigoare mai devreme, imediat după adoptarea lor finală.

Excepții posibile: anumite domenii considerate critice, precum sănătatea și educația, ar putea beneficia de derogări, pentru a evita agravarea deficitului de personal.

Deși regula generală permite cumulul pensiei cu veniturile din muncă, există situații clar reglementate în care acest lucru este limitat sau chiar interzis:

Pensia de urmaș: poate fi afectată dacă beneficiarul realizează venituri salariale peste nivelul salariului minim brut pe economie.

Pensia de invaliditate (gradul I și II): în anumite cazuri medicale, persoanele pot avea interdicție de a desfășura activități profesionale, iar realizarea de venituri poate duce la suspendarea sau pierderea pensiei, în funcție de decizia medicală.

Germania a introdus un set important de schimbări în sistemul de pensii, care marchează o schimbare de paradigmă: de la limitarea cumulului pensie–salariu la încurajarea activă a muncii după pensionare. Noul concept central este „Aktivrente” (pensie activă), gândit pentru a răspunde deficitului de forță de muncă calificată.

Spre deosebire de țări unde dezbaterea publică se concentrează pe restricționarea cumulului pensiei cu salariul, Germania adoptă o strategie inversă. Statul german stimulează rămânerea în activitate a pensionarilor, considerându-i o resursă importantă pentru economie, în special în sectoarele afectate de lipsa personalului calificat.

Această direcție este susținută și de analize economice care arată că îmbătrânirea populației pune presiune pe piața muncii, iar menținerea seniorilor activi profesional devine o soluție strategică.

Începând cu 2026, regulile generale pentru pensionarii din Germania devin semnificativ mai flexibile:

Cumul nelimitat al pensiei cu salariul: persoanele care au atins vârsta standard de pensionare (67 de ani pentru cei născuți după 1964) pot obține venituri nelimitate din muncă fără reducerea pensiei.

Menținerea integrală a drepturilor de pensie: veniturile suplimentare nu afectează cuantumul pensiei de bază, ceea ce încurajează continuarea activității profesionale.

Componentă Descriere Valoare / Prag Condiții Scutire impozit venit (Aktivrente) Venit din muncă neimpozitat pentru pensionari activi 2.000 € / lună (24.000 € / an) Contract de muncă cu contribuții sociale + vârsta standard de pensionare atinsă Deducere fiscală de bază (Grundfreibetrag) Sumă anuală neimpozabilă generală inclusă în totalul de ~36.348 € Se aplică automat conform legislației fiscale germane Venit total neimpozabil estimat Combinație între Aktivrente + deducerea de bază ~36.348 € / an Respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Aktivrente Tip de angajare eligibil Muncă activă după pensionare Contract supus contribuțiilor sociale Doar după atingerea vârstei standard de pensionare

Un alt element important al sistemului german îl reprezintă mini-joburile, foarte răspândite în rândul pensionarilor activi:

Pragul lunar pentru un mini-job crește la 603 euro în 2026.

Această modificare este corelată cu creșterea salariului minim la 13,90 euro/oră.

Mini-joburile rămân o opțiune flexibilă pentru pensionarii care doresc venituri suplimentare fără angajamente de muncă full-time.

Deși sistemul este în general liberalizat, există în continuare reguli distincte pentru anumite categorii:

Pensia anticipată: persoanele care se pensionează înainte de vârsta standard pot lucra fără limite de venit, însă nu beneficiază de avantajele fiscale ale „Aktivrente”.

Pensia de invaliditate: pentru persoanele cu capacitate de muncă redusă, rămân în vigoare plafoane stricte: aproximativ 41.527,50 euro/an pentru invaliditate parțială aproximativ 20.763,75 euro/an pentru invaliditate totală



În Franța, sistemul de cumul emploi-retraite (cumulul pensiei cu salariul) funcționează pe baza unor reguli bine definite, care depind în principal de vârsta de pensionare și de stagiul complet de cotizare. În 2026, modelul francez continuă să permită activitatea profesională după pensionare, dar diferențiază clar între situațiile cu drepturi complete și cele cu restricții de venit.

Tip de cumul Condiții Plafon venituri Efecte asupra pensiei Cumul integral (venituri nelimitate) – Vârsta legală de pensionare atinsă (în creștere spre 64 ani)- Stagiu complet de cotizare (taux plein) realizat- Toate pensiile (bază + complementare) lichidate Fără limită de venit – Salariul nu afectează pensia- Pensia se plătește integral, fără reduceri Cumul plafonat (venituri limitate) – Nu sunt îndeplinite condițiile pentru rată întreagă (taux plein) ~160% din SMIC ≈ 2.916,85 € brut/lună sau ultimul salariu brut (varianta mai avantajoasă) – Depășirea plafonului duce la reducerea pensiei- Reducerea se face cu suma care depășește limita

Deși anul 2026 menține regulile actuale, cadrul legislativ prevede înăsprirea condițiilor începând cu 2027.

Principalele modificări anticipate:

pentru anumite pensionări anticipate, veniturile din salariu ar putea duce la reducerea directă a pensiei

în unele cazuri, fiecare euro câștigat ar putea reduce pensia cu un euro (regim de compensare 100%)

Strategie de tranziție:

pensionările și cumulul începute până la 31 decembrie 2026 rămân sub regulile mai favorabile

Sistemul de cumul al pensiei cu salariul în 2026 este reglementat prin mecanismul numit „Jubilación Activa” (pensionare activă), un model modernizat care urmărește încurajarea rămânerii în activitate a persoanelor vârstnice. Spre deosebire de sistemele mai restrictive din alte țări europene, Spania permite în anumite condiții combinarea veniturilor din muncă cu pensia, uneori chiar fără limită de venit.

Pentru a beneficia de acest regim și a cumula pensia cu salariul, sunt necesare două condiții esențiale:

Vârsta de pensionare atinsă: 66 de ani și 10 luni în 2026 sau 65 de ani, dacă persoana are peste 38 de ani și 3 luni de cotizare

Drept la pensie completă (100%) : realizarea stagiului complet de cotizare (pensia integrală)

Aceste condiții sunt obligatorii pentru accesul la regimul de cumul fără restricții majore.

Tip activitate Regim de plată pensie Observații Angajați (salariați) Aproximativ 50% din pensie Procentul poate crește dacă pensionarea totală este amânată Autonomi (self-employed) Până la 100% din pensie Valabil dacă persoana angajează cel puțin un lucrător

Persoanele care lucrează sub „Jubilación Activa” nu mai plătesc contribuțiile sociale standard, ci un regim special:

„cotizație de solidaritate” de aproximativ 9%

această contribuție este împărțită între angajator și angajat

rămân în vigoare doar contribuțiile legate de accidente de muncă și boli profesionale

Acest sistem reduce semnificativ povara fiscală, făcând munca după pensionare mai atractivă.

Pentru persoanele care nu doresc activitate full-time, Spania oferă și varianta de pensionare flexibilă:

muncă part-time între 25% și 50% din programul normal

pensia este redusă proporțional cu timpul lucrat

permite combinarea treptată a retragerii din activitate cu venitul din muncă

Varianta de calcul Perioadă de referință Caracteristici Avantaj principal Calcul pe 25 de ani Ultimii 25 de ani de cotizare Se ia în calcul întreaga perioadă fără ajustări suplimentare Simplitate și stabilitate în calcul Calcul pe 29 de ani (optimizat) Ultimii 29 de ani de cotizare Se pot exclude cele mai slabe 24 de luni (2 ani) Permite eliminarea anilor cu venituri mici pentru creșterea pensiei

Austria consolidează un model de pensionare orientat clar spre menținerea seniorilor în activitate. Spre deosebire de sisteme mai restrictive din alte state europene, Austria combină cumulul nelimitat al veniturilor cu pensia, stimulente fiscale și un nou model de pensionare parțială, adaptat tranziției progresive spre retragerea din muncă.

Tip de pensie Reguli de cumul pensie–salariu Limite de venit Alte beneficii / efecte Pensia standard de bătrânețe (Alterspension) Cumul nelimitat pensie + salariu Fără plafon – Pensia nu este redusă sau suspendată- Recalcul anual al pensiei prin contribuții suplimentare- Scutire de contribuții sociale pentru partea angajatului (crește venitul net cu ~10,25%) Pensia anticipată (Korridorpension / Frühpension) Cumul foarte limitat 551,10 € / lună – Depășirea plafonului duce la suspendarea completă a pensiei pe perioada respectivă- Restricții stricte pentru activitate profesională Pensia parțială (Teilpension – din 2026) Cumul flexibil muncă + pensie parțială Venit proporțional cu gradul de muncă (25%–75%) – Permite reducerea timpului de lucru între 25% și 75%- Pensia se plătește parțial, proporțional- Tranziție graduală între muncă și pensionare

Austria aplică în 2026 un sistem de impozitare progresivă pentru veniturile cumulate ale pensionarilor activi, ceea ce înseamnă că pensia și salariul sunt însumate pentru determinarea bazei de calcul fiscal. În acest model, nivelul total al veniturilor este cel care stabilește obligația de plată a impozitului pe venit, nu sursele individuale ale acestora. Dacă venitul anual total rămâne sub pragul de 14.769 de euro, nu se datorează impozit pe venit, ceea ce oferă un avantaj semnificativ pentru persoanele cu venituri reduse sau activitate profesională part-time după pensionare.

În același timp, sistemul fiscal austriac se află într-o etapă de evoluție, fiind prevăzute măsuri suplimentare de relaxare fiscală începând cu anul 2027. Conform acestor planuri, ar urma să fie introdus un bonus fiscal dedicat pensionarilor activi, prin care primii 15.000 de euro anual obținuți din salariu ar putea fi complet scutiți de impozit. Această măsură ar consolida și mai mult stimulentele pentru continuarea activității profesionale după pensionare și ar reduce presiunea fiscală asupra veniturilor cumulate.