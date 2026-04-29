Discriminarea în Europa în 2026. România continuă să își consolideze cadrul legal privind combaterea discriminării, printr-un mix de sancțiuni administrative, măsuri penale și reglementări europene recent implementate. Accentul este pus atât pe protejarea grupurilor vulnerabile, cât și pe prevenirea formelor moderne de hărțuire și inegalitate, inclusiv în mediul profesional.

Instituția centrală responsabilă pentru aplicarea sancțiunilor administrative rămâne Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD). Aceasta acționează în baza Ordonanței Guvernului nr. 137/2000 și are competența de a constata și sancționa faptele de discriminare.

Sancțiunile aplicate de CNCD sunt, în principal, amenzi contravenționale, al căror cuantum diferă în funcție de gravitatea faptei și de numărul persoanelor afectate – fie că este vorba despre un individ sau un grup. Deciziile instituției nu sunt definitive și pot fi contestate în instanțele de contencios administrativ în termen de 15 zile de la comunicare.

În situațiile mai grave, faptele de discriminare pot intra sub incidența legii penale. Codul Penal și legislația specială sancționează incitarea la ură, rasismul și manifestările de tip extremist, cu pedepse care pot ajunge, în anumite contexte, până la închisoare de lungă durată.

Formele extreme de rasism sunt tratate cu o severitate sporită, în special atunci când sunt asociate cu violența sau cu organizații extremiste.

Totodată, în 2026 sunt avansate noi inițiative legislative, precum proiecte menite să întărească mecanismele de combatere a hărțuirii și a discriminării, punând accent pe implementarea efectivă a principiilor egalității în politici publice și instituționale.

Un domeniu în care reglementările au devenit mai stricte este piața muncii. Angajatorii au obligații clare de a preveni orice formă de discriminare încă din etapa de recrutare.

Printre măsurile importante se numără:

utilizarea unor anunțuri de angajare neutre din punct de vedere al genului;

interzicerea practicilor discriminatorii în procesul de selecție;

sancționarea explicită a hărțuirii morale la locul de muncă;

obligația companiilor de a implementa politici interne de prevenție și protecție a angajaților.

Aceste reguli urmăresc crearea unui mediu profesional echitabil și reducerea dezechilibrelor structurale din piața muncii.

În 2026, legislația națională este puternic influențată de directivele europene, în special în ceea ce privește transparența salarială. Noile reglementări obligă angajatorii să asigure criterii clare și nediscriminatorii în stabilirea salariilor, în special pentru a preveni diferențele de remunerare bazate pe sex.

De asemenea, anumite domenii sensibile, precum sportul, sunt monitorizate mai atent. Federațiile sportive pot fi sancționate sever de organisme internaționale în cazul incidentelor de rasism sau discriminare în timpul competițiilor, ceea ce subliniază caracterul global al combaterii acestor fenomene.

OUG nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționare tuturor formelor de discriminare poate fi consultată mai jos.

Germania combate discriminarea printr-un sistem juridic complex, bazat pe Legea Generală privind Egalitatea de Tratament (AGG) și Codul Penal German (StGB). Măsurile includ sancțiuni civile, administrative și penale, completate de noi reforme europene și naționale.

Tip sancțiune Bază legală Exemple de măsuri Civile / administrative AGG Despăgubiri morale și materiale; până la 3 salarii la angajare; obligația firmelor de a gestiona reclamații Penale Codul Penal (StGB) Pedeapsă cu închisoarea pentru incitare la ură sau discriminare gravă Protecție la muncă Reglementări AGG Dreptul de a reclama hărțuirea; posibilitatea de a suspenda activitatea fără pierderea salariului

1. Protecția prin AGG

Legea interzice discriminarea pe criterii precum rasă, sex, religie, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală.

Victimele pot solicita despăgubiri, inclusiv în situații de refuz al angajării, iar companiile sunt obligate să implementeze mecanisme interne de soluționare a plângerilor.

2. Sancțiuni penale

Formele grave de discriminare sunt pedepsite penal. Incitarea la ură (Volksverhetzung) poate atrage pedepse între câteva luni și până la 5 ani de închisoare, în funcție de gravitate.

3. Noutăți legislative în 2026

Protecție extinsă pentru angajații străini din afara UE, care trebuie informați despre drepturile lor.

Legea autodeterminării permite schimbarea numelui și genului prin procedură administrativă simplificată.

Noua strategie UE 2026–2030 impune standarde mai stricte privind combaterea rasismului și discriminării.

Franța aplică un cadru legal strict împotriva discriminării, bazat pe Codul Penal și pe legislația muncii, completat de directive europene privind transparența salarială și egalitatea de tratament. Sistemul combină sancțiuni penale, civile și administrative, cu accent puternic pe prevenție și control.

Tip sancțiune Situație Măsuri aplicate Penale (persoane fizice) Discriminare generală Până la 3 ani închisoare și 45.000 € amendă Penale (funcționari publici) Discriminare în exercitarea funcției Până la 5 ani închisoare și 75.000 € amendă Penale (companii) Discriminare instituțională Până la 225.000 € amendă + interdicții administrative Incitare la ură Discurs public discriminator Până la 1 an închisoare și 45.000 € amendă Muncă și recrutare Discriminare la angajare Daune-interese + anularea deciziilor

În 2026, Spania aplică un cadru juridic foarte strict împotriva discriminării, bazat în principal pe Legea 15/2022 („Legea Zerolo”) și pe legislația penală privind infracțiunile de ură. Sistemul combină amenzi administrative ridicate, sancțiuni penale și măsuri speciale de protecție pentru grupurile vulnerabile.

Tip sancțiune Categorie Exemple / pedepse Administrativ – ușor Abateri minore 300 € – 10.000 € Administrativ – grav Discriminare directă / hărțuire 10.001 € – 40.000 € Administrativ – foarte grav Discriminare sistemică / represalii 40.001 € – 500.000 € Penal Incitare la ură 1 – 4 ani închisoare + interdicții profesionale Muncă Discriminare salarială / AI Amenzi LISOS + sancțiuni pentru algoritmi părtinitori

Austria combate discriminarea printr-un sistem juridic bine structurat, bazat pe Legea Federală privind Egalitatea de Tratament (GlBG) și Codul Penal (StGB). Accentul este pus pe despăgubiri pentru victime, sancțiuni penale pentru incitarea la ură și măsuri administrative pentru prevenirea discriminării în spațiul public și la locul de muncă.