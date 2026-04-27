Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice desfășoară, luni, 185 de percheziții domiciliare în cadrul a 76 de dosare penale. Acțiunile au loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Autoritățile au anunțat că intervențiile au loc în contextul Zilei Internaționale a Proprietății Intelectuale, marcată anual pe 26 aprilie. Activitățile vizează administrarea probelor în dosare care privesc încălcarea legislației din domeniu.

„Astăzi, 27 aprilie, în contextul Zilei Internaţionale a Proprietăţii Intelectuale, celebrată în fiecare an la 26 aprilie, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, sunt desfăşurate acţiuni, la nivel naţional, pentru combaterea infracţiunilor la regimul drepturilor de proprietate intelectuală”, anunţă Parchetul General şi IGPR.

Pe lângă percheziții, sunt puse în aplicare 25 de mandate de aducere. De asemenea, se dispun măsuri de instituire a sechestrului asigurător și de indisponibilizare a unor bunuri, în vederea recuperării prejudiciilor și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Anchetele vizează fapte prevăzute de:

-Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

-Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe

Acestea includ, în practică:

-comercializarea de produse contrafăcute (haine, accesorii, electronice)

-utilizarea ilegală a mărcilor

-distribuirea de conținut piratat

Pentru astfel de infracțiuni, sancțiunile pot merge de la amenzi consistente până la pedepse cu închisoarea, în funcție de gravitatea faptelor.

La nivelul a 17 unități teritoriale de poliție, au loc acțiuni de verificare și constatare în flagrant a unor astfel de infracțiuni. Aceste activități au ca scop identificarea rapidă a faptelor și documentarea acestora în timp real.

Autoritățile au transmis că aceste acțiuni sunt menite să protejeze mediul de afaceri de activitățile ilegale și de practicile neconcurențiale.

Dincolo de impactul economic, există și riscuri directe pentru consumatori. Produsele contrafăcute:

-nu respectă standardele de siguranță

-pot fi periculoase (mai ales electronice sau cosmetice)

-nu oferă garanții sau protecție legală

În unele cazuri, cumpărătorii pot deveni parte a unor anchete, mai ales dacă există suspiciuni privind revânzarea produselor.

Acțiunea face parte din operațiunea „Jupiter”, care urmărește intensificarea intervențiilor la nivel național pentru combaterea infracționalității grave și organizate, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale.

Inspectoratul General al Poliției Române a precizat că protecția drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă un obiectiv strategic pentru structurile de aplicare a legii. Activitățile sunt derulate în conformitate cu Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale 2024-2028 și cu planul de acțiune aferent.

„Menţionăm că protecţia drepturilor de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre obiectivele instituţionale strategice asumate la nivelul structurilor de aplicare a legii din România, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.272/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028 şi a Planului de Acţiune în domeniul proprietăţii intelectuale 2024-2028, activităţile desfăşurate în domeniu având caracter de continuitate”, precizează IGPR.

Operațiunea de amploare desfășurată luni arată o intensificare a controalelor într-un domeniu care generează pierderi economice importante și afectează concurența.

În contextul creșterii comerțului online și al extinderii rețelelor de distribuție ilegale, autoritățile transmit un semnal clar: combaterea infracțiunilor de proprietate intelectuală devine o prioritate strategică la nivel național.