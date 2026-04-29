Energia va înregistra cea mai mare scumpire din ultimii patru ani. Potrivit datelor publicate de Banca Mondială, la nivel general, prețurile materiilor prime sunt prognozate să avanseze cu 16% în acest an, impulsionate de scumpirea energiei și a îngrășămintelor, dar și de atingerea unor niveluri record pentru mai multe metale esențiale.

Raportul arată că efectele conflictului se vor resimți puternic în economia globală, inclusiv asupra creării de locuri de muncă și asupra ritmului de dezvoltare economică.

Atacurile asupra infrastructurii energetice și perturbările transportului prin Strâmtoarea Ormuz au generat cel mai mare șoc de aprovizionare cu țiței din istorie. Prin această rută tranzitează aproximativ 35% din comerțul maritim global cu petrol.

Reducerea inițială a livrărilor a fost estimată la circa 10 milioane de barili pe zi.

Chiar și după o ușoară temperare a tensiunilor, prețul petrolului Brent era la jumătatea lunii aprilie cu peste 50% mai mare decât la începutul anului.

Banca Mondială estimează o cotație medie de 86 de dolari pe baril în 2026, comparativ cu 69 de dolari în 2025, într-un scenariu în care perturbările majore se atenuează în luna mai, iar traficul prin Strâmtoarea Ormuz revine treptat la normal până la finalul anului.

Economistul-șef al Băncii Mondiale, Indermit Gill, a explicat că efectele războiului se transmit în valuri asupra economiei globale: mai întâi prin creșterea prețurilor energiei, apoi a alimentelor, iar ulterior printr-o inflație mai ridicată, care va duce la dobânzi mai mari și costuri crescute ale datoriei.

Cele mai afectate vor fi populațiile sărace și economiile în curs de dezvoltare, unde o parte mai mare din venituri este destinată alimentelor și energiei, în condițiile unor niveluri deja ridicate ale datoriei publice.

„Războiul afectează economia globală în valuri: mai întâi prin creşterea preţurilor energiei, apoi ale alimentelor şi, în final, prin inflaţie mai ridicată, care va duce la dobânzi mai mari şi costuri mai ridicate ale datoriei”, a declarat Indermit Gill, economist-şef al Băncii Mondiale.

Prețurile îngrășămintelor sunt estimate să crească cu 31% în 2026. În același timp, prețul ureei ar urma să urce cu 60%. Aceste majorări vor reduce accesibilitatea pentru fermieri și ar putea afecta producțiile agricole viitoare.

Conform World Food Programme, până la 45 de milioane de persoane ar putea ajunge în insecuritate alimentară severă dacă războiul se prelungește.

Raportul arată că prețurile metalelor de bază, precum aluminiul, cuprul și staniul, sunt așteptate să atingă niveluri record. Cererea ridicată vine din industrii precum centrele de date, vehiculele electrice și energia regenerabilă.

În același timp, metalele prețioase continuă să se scumpească puternic, fiind estimată o majorare medie de 42% în acest an, pe fondul incertitudinilor geopolitice.

Scumpirea materiilor prime va alimenta inflația și va încetini economia mondială. În economiile emergente, inflația este estimată la 5,1% în 2026, peste nivelul anticipat anterior și în creștere față de 4,7% anul trecut.

Ritmul de creștere economică este prognozat la 3,6%, sub estimările anterioare.

Dacă războiul se intensifică, prețul petrolului ar putea ajunge la o medie de 115 dolari pe baril în 2026. În acest scenariu, inflația în economiile în curs de dezvoltare ar putea urca la 5,8%.

Economistul-șef adjunct al Băncii Mondiale, Ayhan Kose, a avertizat că succesiunea șocurilor din ultimul deceniu a redus semnificativ spațiul fiscal disponibil pentru a răspunde acestei crize energetice istorice.

El a transmis că guvernele ar trebui să evite măsuri generale de sprijin și să se concentreze pe ajutoare țintite pentru gospodăriile vulnerabile.

„Succesiunea şocurilor din ultimul deceniu a redus semnificativ spaţiul fiscal disponibil pentru a răspunde acestei crize energetice istorice”, a declarat Ayhan Kose, economist-şef adjunct al Băncii Mondiale.

Raportul mai arată că volatilitatea prețurilor petrolului în perioade de tensiuni geopolitice este de aproximativ două ori mai mare decât în perioadele stabile. Totodată, o scădere de 1% a producției poate duce, în medie, la o creștere de 11,5% a prețurilor.

Aceste efecte se transmit și către alte piețe, inclusiv gazele naturale și îngrășămintele, cu impact direct asupra securității alimentare și reducerii sărăciei.