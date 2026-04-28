Mica recalculare a pensiilor îi vizează pe pensionarii care au realizat venituri nepermanente de-a lungul activității profesionale, iar procesul presupune revizuirea punctajelor și actualizarea drepturilor stabilite anterior.

Datele oficiale arată că procesul de recalculare, care vizează aproximativ 4,6 milioane de pensionari, se desfășoară cu întârzieri semnificative, pe fondul volumului mare de dosare și al deficitului de personal. În consecință, numeroși pensionari așteaptă finalizarea recalculării, în condițiile în care procedurile administrative sunt încă în desfășurare.

În practică, rezultatele sunt diferite de la un caz la altul. Unele decizii indică majorări de ordinul câtorva sute de lei, în timp ce alte situații au generat scăderi ale pensiilor, inclusiv de câteva sute de lei. Aceste variații sunt determinate, în principal, de modul de valorificare a adeverințelor privind veniturile nepermanente.

Diferențele de interpretare a documentelor depuse și lipsa unor evidențe complete pentru anumite perioade au condus la rezultate neuniforme, ceea ce a amplificat nemulțumirile în rândul pensionarilor.

Un alt element central al procesului îl reprezintă trecerea pensionarilor de la pensia anticipată sau anticipată parțială la pensia pentru limită de vârstă (PLV), în baza noii legislații privind sistemul public de pensii.

Pensionarii care ating vârsta standard de pensionare trebuie să primească o decizie oficială de trecere la PLV, însă durata de soluționare diferă semnificativ de la un județ la altul, putând ajunge la întârzieri de mai multe luni.

Cadrul legal prevede un stagiu minim de cotizare de 15 ani pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Totodată, pensionarii care au desfășurat activitate în condiții speciale sau în grupe de muncă beneficiază de recalcularea punctajului, ceea ce poate conduce la creșteri ale pensiei.

În anumite cazuri, instanțele de judecată au stabilit recunoașterea unor stagii suplimentare aferente grupelor de muncă, ceea ce a determinat revizuirea punctajelor și majorarea drepturilor pentru o parte dintre pensionari.

Activitatea instituțiilor implicate, în special la Casa Națională de Pensii Publice, este afectată de volumul ridicat de dosare și de complexitatea proceselor de verificare.

Recalculările și emiterea deciziilor presupun analiza detaliată a documentelor, actualizarea bazelor de date și aplicarea prevederilor legale pentru fiecare dosar în parte, ceea ce prelungește termenele de soluționare.

Deși au fost implementate măsuri pentru eficientizarea activității, inclusiv modernizarea sistemelor informatice și suplimentarea personalului, acestea nu acoperă integral necesarul generat de numărul mare de solicitări.

În acest context, pensionarii primesc deciziile etapizat, iar sumele restante sunt achitate ulterior, sub formă de plăți retroactive. Beneficiarii pot solicita clarificări la casele teritoriale de pensii în cazul în care apar diferențe între valorile estimate și cele stabilite prin decizie.

