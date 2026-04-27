În luna mai 2026, alocațiile de stat pentru copii vor fi virate în conturile bancare până cel târziu vineri, 8 mai. Această dată reprezintă termenul limită până la care sumele ar trebui să fie disponibile pe cardurile beneficiarilor, conform calendarului stabilit de autorități.

În cazul familiilor care primesc aceste drepturi prin mandat poștal, livrarea banilor la domiciliu va avea loc cu o întârziere de câteva zile față de plata pe card. Momentul exact al primirii banilor depinde în acest caz de organizarea și programul de distribuție specific fiecărui oficiu poștal în parte.

Calendarul de plată pentru beneficiile sociale din luna mai 2026 debutează vineri, pe data de 8 mai, când Ministerul Muncii și ANPIS vor vira în conturile bancare alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități.

Deoarece această dată coincide cu ultima zi lucrătoare a săptămânii, există posibilitatea ca fondurile să fie procesate de bănci până la finalul programului sau imediat după weekend. Pentru persoanele care au optat pentru plata la domiciliu, factorii poștali vor începe distribuirea mandatelor poștale începând cu data de 13 mai.

Această lună aduce majorări semnificative pentru indemnizațiile copiilor cu dizabilități, sumele virate acum fiind aferente drepturilor din luna aprilie. Astfel, pentru gradul grav, suma crește la 548 de lei, în timp ce pentru handicapul accentuat și cel mediu noile valori sunt de 397 de lei, respectiv 199 de lei.

Tot în sprijinul educației, stimulentul acordat copiilor din familii defavorizate pentru frecventarea grădiniței a fost majorat la 265 de lei, ca măsură de prevenire a abandonului școlar și de creștere a accesului la învățământul preșcolar.

În ceea ce privește persoanele adulte cu handicap, cuantumurile rămân neschimbate, plățile fiind efectuate în intervalul 11–14 mai. Beneficiarii cu handicap grav primesc un total de 728 de lei, compus din indemnizație și buget complementar, în timp ce pentru handicapul accentuat suma totală este de 496 de lei, iar pentru handicapul mediu este de 80 de lei.

Totodată, sprijinul prin venitul minim de incluziune a fost ajustat, cuantumul mediu pe familie crescând la 340 de lei. Aceste sume sunt programate pentru plată între 19 și 21 mai, variind considerabil în funcție de structura familiei, de la praguri minime pentru familiile cu un copil până la valori de aproximativ 900 de lei pentru familiile monoparentale cu mulți copii și venituri reduse.

Finalul calendarului de plăți include ajutorul de șomaj, virat în jurul datei de 15 mai, a cărui valoare este calculată individual conform vechimii în muncă și a veniturilor anterioare ale fiecărui beneficiar.

Ulterior, în jurul datei de 20 mai, elevii vor primi bursele școlare, care își mențin valorile actuale de 300 de lei pentru bursele de merit și cele sociale, respectiv 200 de lei pentru bursa tehnologică, asigurând astfel sprijinul financiar necesar pentru participarea la educație și stimularea performanței școlare.

În luna mai 2026, plata pensiilor va suferi mici decalaje cauzate de faptul că ziua de 1 mai este nelucrătoare și este urmată de un weekend. Pentru pensionarii care primesc banii prin intermediul Poștei Române, distribuirea sumelor la domiciliu va începe oficial de luni, 4 mai.

Totuși, livrările efective sunt estimate să demareze din data de 5 mai, procesul desfășurându-se eșalonat pe parcursul primei jumătăți a lunii, în funcție de organizarea fiecărui oficiu poștal și de traseele factorilor poștali.

Pensionarii care au ales plata prin transfer bancar vor primi drepturile bănești în conturile de card în ziua de marți, 12 mai 2026. În funcție de procesarea fiecărei bănci, există posibilitatea ca sumele să fie vizibile în cont încă din seara zilei de 11 mai.

Această modalitate de plată rămâne cea mai stabilă în raport cu zilele libere de la începutul lunii, asigurând virarea integrală a fondurilor către cele aproximativ 2,5 milioane de persoane aflate în această evidență.

Odată cu pensia aferentă lunii mai, beneficiarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor încasa și prima tranșă a ajutorului financiar acordat de stat. Persoanele cu o pensie de maximum 1.500 de lei vor primi un supliment de 500 de lei, cele cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar cei care au pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor primi 300 de lei.

Aceste ajutoare sunt plătite automat, în aceeași zi cu pensia, indiferent dacă plata se face prin mandat poștal sau direct pe cardul bancar.