ANAF a anunțat, luni, că a acordat bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au plătit anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale până la termenul-limită din 15 aprilie 2026.

Măsura se aplică persoanelor fizice care declară venituri prin formularul 212 – Declarația Unică, utilizat pentru raportarea veniturilor din activități independente, investiții sau alte surse realizate pe cont propriu.

Cine a beneficiat de aceste facilități fiscale

Bonificațiile au fost acordate contribuabililor care obțin venituri din mai multe surse, inclusiv:

activități independente (PFA, profesii liberale)

chirii și cedarea folosinței bunurilor

investiții și câștiguri de capital

tranzacții cu criptomonede

alte venituri independente

Aceste categorii de venituri au devenit tot mai importante în economia României, pe fondul dezvoltării freelancing-ului și al investițiilor individuale.

Reprezentanții ANAF susțin că rezultatele din 2026 confirmă eficiența măsurilor de simplificare administrativă și digitalizare, în special introducerea declarației unice precompletate.

„Rezultatele confirmă eficiența măsurilor de simplificare administrativă și a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026. Un element esențial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor” – se laudă acum Fiscul.

Totodată, instituția subliniază că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a avut un rol important în schimbarea comportamentului contribuabililor.

Evoluția conformării și a încasărilor (date ANAF)

Indicator Valoare 2026 Evoluție Contribuabili care au depus Declarația Unică 408.224 +23,24% vs 2025 Contribuabili care au primit bonificație 78.322 — Valoare totală bonificații 43,5 milioane lei — Încasări la buget 3,04 miliarde lei +2,12 miliarde lei

Datele centralizate de ANAF indică o evoluție pozitivă în ceea ce privește conformarea voluntară. Numărul contribuabililor care au depus Declarația Unică a crescut cu peste 23% față de aceeași perioadă a anului trecut, semn că tot mai multe persoane își declară veniturile corect și la timp.

În același timp, încasările la buget au crescut cu peste 2 miliarde de lei, ajungând la 3,04 miliarde lei, ceea ce reflectă atât creșterea bazei de contribuabili, cât și eficiența mecanismelor de colectare.

Creșterea conformării voluntare este esențială pentru stabilitatea finanțelor publice. Prin încurajarea plăților anticipate și reducerea birocrației, statul reușește să colecteze mai eficient veniturile fără a introduce noi taxe.

Aceste măsuri contribuie la:

reducerea evaziunii fiscale

creșterea predictibilității veniturilor bugetare

îmbunătățirea relației dintre contribuabili și autorități

Fiscul susține că rezultatele obținute confirmă direcția reformelor implementate în 2026.

„Aceste evoluții confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătățirea conformării voluntare și la creșterea veniturilor bugetare”, se mai laudă cei de la ANAF.

Bonificațiile acordate pentru plata anticipată a taxelor, alături de digitalizarea proceselor fiscale, indică o schimbare importantă în comportamentul contribuabililor. Într-un context economic în care presiunea pe buget este ridicată, astfel de măsuri devin esențiale pentru creșterea veniturilor statului fără majorarea fiscalității.