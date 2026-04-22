Românii au investit masiv de Paște în titlurile de stat FIDELIS. Comparativ cu exercițiul din februarie, când subscrierile au totalizat 198,26 milioane de euro, ediția din aprilie a marcat o creștere semnificativă. Totuși, rezultatul rămâne sub nivelul record din martie, când românii au plasat 533,96 milioane de euro, ceea ce înseamnă că actuala rundă a fost cu 29,41% mai mică decât cea precedentă.

Moneda euro a continuat să domine preferințele investitorilor, concentrând 54,68% din valoarea totală a plasamentelor. Tendința este similară ofertelor anterioare, când investitorii au ales tot în număr mare instrumentele denominate în moneda europeană.

Cel mai mare interes s-a înregistrat pentru scadența cea mai lungă. Titlurile de stat în euro cu maturitate în 2036 au cumulat puțin sub 5.800 de ordine, în valoare totală de 118,07 milioane de euro. Investitorii au fost atrași de dobânda anuală de 6,40%.

Valoarea subscrierilor pentru această emisiune a depășit totalul celorlalte două emisiuni în euro la un loc. Titlurile scadente în aprilie 2029, cu un cupon anual de 4,25%, au atras 49,92 milioane de euro, în timp ce obligațiunile cu maturitate în 2031 și dobândă anuală de 5,25% au adunat subscrieri de 38,15 milioane de euro.

În cazul titlurilor FIDELIS denominate în lei, interesul principal s-a concentrat pe scadențele scurte. Emisiunea cu maturitate în aprilie 2028 și dobândă de 6,60% a strâns puțin peste 4.800 de ordine, cu o valoare totală de 455,19 milioane lei, echivalentul a 89,18 milioane de euro.

Titlurile cu aceeași maturitate, dar dedicate donatorilor de sânge și bonificate cu un cupon anual de 7,60%, au atras plasamente de aproape trei ori mai mici, respectiv 142,07 milioane lei, adică 27,83 milioane de euro.

Cea mai redusă participare s-a înregistrat la emisiunea FIDELIS scadentă în aprilie 2030, unde statul oferă o dobândă de 7,10%. În schimb, interesul a fost de aproape trei ori mai mare pentru titlurile de stat în lei cu maturitate în 2023, unde cuponul anual este de 7,60%, iar subscrierile au ajuns la 203,86 milioane lei.

Programul desfășurat prin sistemul Bursei de Valori București (BVB) continuă astfel să atragă volume importante de capital din partea populației, pe fondul dobânzilor ridicate și al interesului crescut pentru economisire.