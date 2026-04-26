Bucureștiul s-a confruntat din nou, în ultimele zile, cu aglomerație la benzinării, pompe blocate și zvonuri privind lipsa carburantului, însă situația nu ar fi fost cauzată de o criză reală de aprovizionare, ci de scăderea prețurilor, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă.

Potrivit acestora, reacția șoferilor a fost una previzibilă: în momentul ieftinirii, un număr mare de consumatori a ales să alimenteze simultan, considerând că este oportun să profite de prețurile mai mici. Deși justificată la nivel individual, această decizie a generat, la nivel colectiv, un comportament de tip „turmă”, care a dus la epuizarea temporară a stocurilor în anumite stații.

Cele mai mari probleme au fost semnalate în rețeaua Petrom, unde cererea este în mod constant ridicată. În aceste condiții, presiunea bruscă pe consum a depășit capacitatea de răspuns imediat a sistemului de aprovizionare.

Specialiștii subliniază că astfel de episoade nu sunt noi. Orice modificare a prețurilor la carburanți, fie că este vorba despre creșteri sau scăderi, tinde să genereze reacții disproporționate din partea consumatorilor. În realitate, aceștia nu cumpără doar combustibil, ci și un sentiment de control într-un context perceput ca instabil.

Reprezentanții Asociației atrag atenția că fenomenul nu poate fi explicat exclusiv prin comportamentul consumatorilor. Ei indică și existența unor disfuncții structurale, precum climatul instituțional și presiunile exercitate de autorități asupra companiilor. Controalele și incertitudinile fiscale determină operatorii să adopte o atitudine prudentă, evitând ajustările rapide de preț sau rotația accelerată a stocurilor.

Structura ofertelor contribuie la apariția dezechilibrelor. Companiile petroliere operează cu portofolii variate, inclusiv carburanți premium, care se acumulează în perioadele de prețuri ridicate. În schimb, în momente de panică sau oportunitate percepută, consumatorii devin mai puțin selectivi și cumpără orice este disponibil, ceea ce accentuează artificial senzația de lipsă.

Un alt factor important îl reprezintă limitele logistice. Benzinăriile sunt concepute pentru fluxuri constante de clienți, nu pentru vârfuri bruște de cerere. În momentul în care consumul crește rapid, sistemul nu poate răspunde instantaneu, iar sincopele temporare alimentează percepția unei crize, generând și mai multă cerere.

În ceea ce privește speculațiile legate de existența unor „stocuri vechi ieftine”, acestea sunt considerate nefondate. Industria de rafinare funcționează continuu, iar prețurile reflectă cotații recente, nu costuri istorice îndepărtate. Specialiștii afirmă că nu a existat o criză reală de carburant, ci o combinație de factori: rigiditate instituțională, prudență comercială, constrângeri logistice și reacții colective iraționale. Într-o piață sensibilă, echilibrul poate fi ușor destabilizat chiar și de un declanșator minor.

Totodată, aceștia subliniază și dimensiunea psihologică a fenomenului. După mai multe crize succesive, consumatorii au dezvoltat reflexul de a face stocuri, reacționând nu la lipsa efectivă, ci la teama de lipsă.

Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă consideră că lipsa de încredere și comunicare coerentă între autorități, companii și consumatori favorizează astfel de episoade, care riscă să devină o regulă. Ironia situației, spun aceștia, este că blocajul temporar nu a fost generat de scumpirea carburanților, ci chiar de ieftinirea lor, un fapt care reflectă mai degrabă comportamentul colectiv al consumatorilor decât problemele reale ale pieței.