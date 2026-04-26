Când ieftinirea carburanților declanșează penuria?
Bucureștiul s-a confruntat din nou, în ultimele zile, cu aglomerație la benzinării, pompe blocate și zvonuri privind lipsa carburantului, însă situația nu ar fi fost cauzată de o criză reală de aprovizionare, ci de scăderea prețurilor, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă.
Potrivit acestora, reacția șoferilor a fost una previzibilă: în momentul ieftinirii, un număr mare de consumatori a ales să alimenteze simultan, considerând că este oportun să profite de prețurile mai mici. Deși justificată la nivel individual, această decizie a generat, la nivel colectiv, un comportament de tip „turmă”, care a dus la epuizarea temporară a stocurilor în anumite stații.
Cele mai mari probleme au fost semnalate în rețeaua Petrom, unde cererea este în mod constant ridicată. În aceste condiții, presiunea bruscă pe consum a depășit capacitatea de răspuns imediat a sistemului de aprovizionare.
Specialiștii subliniază că astfel de episoade nu sunt noi. Orice modificare a prețurilor la carburanți, fie că este vorba despre creșteri sau scăderi, tinde să genereze reacții disproporționate din partea consumatorilor. În realitate, aceștia nu cumpără doar combustibil, ci și un sentiment de control într-un context perceput ca instabil.
Reprezentanții Asociației atrag atenția că fenomenul nu poate fi explicat exclusiv prin comportamentul consumatorilor. Ei indică și existența unor disfuncții structurale, precum climatul instituțional și presiunile exercitate de autorități asupra companiilor. Controalele și incertitudinile fiscale determină operatorii să adopte o atitudine prudentă, evitând ajustările rapide de preț sau rotația accelerată a stocurilor.
Structura ofertelor contribuie la apariția dezechilibrelor. Companiile petroliere operează cu portofolii variate, inclusiv carburanți premium, care se acumulează în perioadele de prețuri ridicate. În schimb, în momente de panică sau oportunitate percepută, consumatorii devin mai puțin selectivi și cumpără orice este disponibil, ceea ce accentuează artificial senzația de lipsă.
Un alt factor important îl reprezintă limitele logistice. Benzinăriile sunt concepute pentru fluxuri constante de clienți, nu pentru vârfuri bruște de cerere. În momentul în care consumul crește rapid, sistemul nu poate răspunde instantaneu, iar sincopele temporare alimentează percepția unei crize, generând și mai multă cerere.
În ceea ce privește speculațiile legate de existența unor „stocuri vechi ieftine”, acestea sunt considerate nefondate. Industria de rafinare funcționează continuu, iar prețurile reflectă cotații recente, nu costuri istorice îndepărtate. Specialiștii afirmă că nu a existat o criză reală de carburant, ci o combinație de factori: rigiditate instituțională, prudență comercială, constrângeri logistice și reacții colective iraționale. Într-o piață sensibilă, echilibrul poate fi ușor destabilizat chiar și de un declanșator minor.
Totodată, aceștia subliniază și dimensiunea psihologică a fenomenului. După mai multe crize succesive, consumatorii au dezvoltat reflexul de a face stocuri, reacționând nu la lipsa efectivă, ci la teama de lipsă.
Reprezentanții Asociației Energia Inteligentă consideră că lipsa de încredere și comunicare coerentă între autorități, companii și consumatori favorizează astfel de episoade, care riscă să devină o regulă. Ironia situației, spun aceștia, este că blocajul temporar nu a fost generat de scumpirea carburanților, ci chiar de ieftinirea lor, un fapt care reflectă mai degrabă comportamentul colectiv al consumatorilor decât problemele reale ale pieței.
Articolul integral
„În ultimele zile, Bucureștiul a oferit din nou același spectacol previzibil: cozi la benzinării, tensiune, zvonuri și pompe blocate sub eticheta ”stoc epuizat”. Nu pentru că România ar fi rămas fără carburant, ci pentru că prețurile au scăzut. Iar reacția colectivă a fost una tipică pentru o piață dominată de impuls, nu de rațiune, transformarea unei oportunități într-o pseudo-criză.
Cele mai mari disfuncționalități au apărut în rețeaua Petrom, acolo unde presiunea pe cerere este constant ridicată. În momentul ieftinirii, un număr mare de șoferi a acționat simultan pe baza aceluiași reflex simplu: ”alimentez acum, cât e mai ieftin”. La nivel individual, decizia este justificată. La nivel colectiv, devine un comportament de turmă care produce exact efectul pe care încearcă să îl evite, epuizarea temporară a stocurilor.
Acest tipar nu este nou. Orice semnal legat de carburanți – fie creștere, fie scădere de preț – generează reacții disproporționate. În realitate, consumatorii nu cumpără doar combustibil, ci și un sentiment de control. Într-un mediu perceput ca instabil, acest sentiment este ”achiziționat” anticipativ, printr-un plin în plus. Problema este că, atunci când toți încearcă simultan să-și securizeze confortul, rezultatul este dezechilibru.
Reducerea fenomenului exclusiv la comportamentul consumatorilor ar fi însă superficială. Există disfuncții structurale care amplifică aceste episoade. În primul rând, climatul instituțional. Presiunile și controalele venite din partea ANAF asupra modului de formare a prețurilor induc un comportament defensiv în rândul companiilor. În astfel de condiții, operatorii evită ajustările rapide și rulajele agresive de stocuri, preferând prudența în fața riscurilor fiscale. Rezultatul, o piață mai rigidă exact în momentele în care ar avea nevoie de flexibilitate.
În al doilea rând, politica de stocuri și structura ofertei. Companii precum Rompetrol sau OMV Petrom operează cu portofolii complexe, inclusiv carburanți Premium. În perioadele de prețuri ridicate, aceste produse se acumulează. În schimb, în momente de panică sau percepută oportunitate, consumatorii devin mai puțin selectivi și cumpără orice este disponibil inclusiv produse Premium. Această nepotrivire între structura stocurilor și comportamentul de moment accentuează artificial senzația de lipsă.
Nu în ultimul rând, există limitele fizice ale lanțului logistic. Benzinăriile nu sunt proiectate pentru vârfuri bruște de cerere, ci pentru fluxuri relativ stabile. Aprovizionarea funcționează pe cicluri previzibile. Când cererea explodează peste noapte, sistemul nu are cum să răspundă instant. Sincopele sunt inevitabile și, mai grav, auto-amplificatoare, lipsa punctuală alimentează percepția de criză, care generează și mai multă cerere.
Speculațiile legate de ”stocuri vechi ieftine” sunt, în mare parte, irelevante. Industria de rafinare operează continuu, iar prețurile reflectă cotații recente, nu costuri istorice îndepărtate. Acest tip de explicație simplistă ignoră mecanismele reale ale pieței.
În esență, nu a existat o criză de aprovizionare, ci o convergență de factori: rigiditate instituțională, prudență comercială, constrângeri logistice și, decisiv, reacție colectivă irațională. Într-o piață sensibilă precum cea a carburanților, echilibrul este fragil. Nu este nevoie de un șoc major pentru a-l destabiliza, ci doar de un declanșator minor amplificat de comportamentul de masă.
Benzinăriile nu sunt rezervoare infinite. Sunt noduri logistice calibrate pentru normalitate. Când normalitatea este abandonată de consumatori, rezultatul este inevitabil, pompe goale. Nu pentru că ”s-a terminat benzina”, ci pentru că a fost consumată mai rapid decât putea fi livrată.
Există și o dimensiune psihologică pe care nu o mai putem ignora. După ani de crize succesive, reflexul de a face stocuri a devenit automat. De la pandemie la energie, mecanismul este același: nu reacționăm la lipsă, ci la teama de lipsă. Iar această anticipare este suficientă pentru a produce exact scenariul temut.
Lecția este incomodă, dar clară, piața nu funcționează doar pe baza prețurilor, ci și pe baza încrederii. În absența acesteia, orice ajustare – chiar și una favorabilă consumatorului – poate declanșa distorsiuni. Fără transparență și comunicare coerentă, episoadele de tip ”toată lumea la pompă” vor rămâne regula, nu excepția.
Ironia finală este greu de ignorat: nu scumpirea a generat blocajul temporar, ci ieftinirea. Iar asta spune mai mult despre comportamentul nostru colectiv decât despre funcționarea pieței”, susțin reprezentanții Asociației Energia Inteligentă.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.