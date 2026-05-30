Lege la bloc. Fondul de reparații nu te scapă de plată! Ce sume sunt obligați să achite proprietarii chiar dacă au contribuit deja

Mulți proprietari cred greșit că nu mai trebuie să plătească reparațiile. Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în litigii privind administrarea proprietăților, a explicat într-o postare publicată pe Facebook modul în care funcționează fondul de reparații din cadrul asociațiilor de proprietari și a clarificat o serie de neînțelegeri frecvente legate de utilizarea acestuia.

Acesta a subliniat că una dintre cele mai frecvente dispute între proprietari apare din interpretarea greșită a rolului fondului de reparații, mulți considerând că, odată constituit, acesta ar trebui să acopere automat orice lucrare efectuată în bloc. În realitate, potrivit explicațiilor sale, cadrul legal este diferit.

Avocatul a făcut referire la Legea 196/2018, care prevede că fondul de reparații este un fond anual destinat lucrărilor de întreținere și intervenție asupra părților comune ale imobilului, dar și pentru îmbunătățiri, consolidare, reabilitare termică și creșterea calității construcției. Totuși, legea nu interzice ca anumite reparații să fie repartizate direct în lista de plată a proprietarilor, chiar dacă fondul există.

În acest context, Gelu Pușcaș a explicat că apar frecvent confuzii în rândul proprietarilor, ceea ce generează dispute în multe asociații de locatari.

„𝐀𝐕𝐄𝐌 𝐅𝐎𝐍𝐃 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀Ț𝐈𝐈! 𝐃𝐄 𝐂𝐄 𝐍𝐄 𝐌𝐀𝐈 𝐏𝐔𝐍𝐄Ț𝐈 𝐁𝐀𝐍𝐈 𝐋𝐀 Î𝐍𝐓𝐑𝐄Ț𝐈𝐍𝐄𝐑𝐄 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀Ț𝐈𝐈?” Este una dintre cele mai frevente dispute din asociațiile de proprietari.

Și foarte mulți proprietari cred că dacă există fond de reparații, atunci ORICE lucrare trebuie plătită exclusiv din acel fond. Realitatea juridică este însă alta. Ce spune Legea 196/2018? Fondul de reparații este un fond anual destinat: reparării părților comune; îmbunătățirilor; consolidării; reabilitării termice; creșterii calității construcției. DAR legea NU interzice repartizarea unor reparații direct în lista de plată, chiar dacă fondul există. Aici apare confuzia care generează scandaluri în multe blocuri”, a scris Gelu Pușcaș pe Facebook.

Potrivit acestuia, decizia privind modul de utilizare a fondului de reparații aparține adunării generale a proprietarilor, care poate stabili mai multe variante, inclusiv păstrarea unei sume de rezervă, utilizarea fondului pentru anumite lucrări specifice sau alocarea acestuia pentru investiții viitoare, în timp ce alte reparații curente pot fi incluse în lista lunară de întreținere.

Avocatul a mai precizat că, atâta timp cât hotărârea adunării generale nu este anulată sau suspendată de instanță, aceasta este obligatorie pentru toți proprietarii.

De asemenea, el a atras atenția că refuzul de a plăti sumele repartizate pentru reparații poate conduce la penalități de întârziere, acumularea de datorii și chiar acțiuni în instanță.

În final, avocatul a explicat că lucrările incluse în listele de plată sunt justificate prin documente și fac parte din obligațiile de întreținere ale proprietarilor. Concluzia prezentată este că existența fondului de reparații nu înseamnă automat că toate lucrările trebuie acoperite exclusiv din acesta, ci depinde de deciziile adunării generale, de destinația stabilită pentru fond și de modul în care asociația hotărăște utilizarea banilor.

„Cine decide cum se folosește fondul? ADUNAREA GENERALĂ. Aceasta poate hotărî: să păstreze o sumă tampon în fond; să utilizeze fondul doar pentru anumite lucrări; să păstreze integral fondul pentru o investiție viitoare; iar alte reparații curente să fie repartizate în lista lunară. Important: Dacă hotărârea adunării generale nu este anulată sau suspendată de instanță, ea este obligatorie pentru toți proprietarii. Mulți proprietari spun: „Nu plătesc reparația! Există fond!” Din punct de vedere legal, refuzul plății poate duce la: penalități de întârziere; acumularea de datorii; acțiuni în instanță. Reparațiile repartizate în listă au la bază documente justificative și fac parte din obligațiile de întreținere ale proprietarilor. Concluzia: Existența fondului de reparații NU înseamnă automat că toate reparațiile trebuie plătite exclusiv din acel fond. Totul depinde de: hotărârea adunării generale; destinația aprobată a fondului; modul în care asociația a decis utilizarea banilor”, a conchis acesta.

