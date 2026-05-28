Obligație pentru toți proprietarii de apartamente. Sumele aprobate de adunarea generală devin executorii. Lipsa plății aduce penalizări

În multe asociații de proprietari din România, fondul de rulment și fondul de reparații reprezintă surse frecvente de confuzie și dispute între proprietari și administratori. Deși sunt adesea percepute ca taxe suplimentare, aceste contribuții au un rol esențial în funcționarea financiară a condominiului, asigurând plata cheltuielilor curente și finanțarea lucrărilor majore de întreținere a părților comune. Reglementate de legislația privind asociațiile de proprietari, inclusiv de Legea 196/2018, aceste fonduri devin obligații de plată odată ce sunt aprobate de adunarea generală și incluse în lista de întreținere, având efect juridic obligatoriu până la o eventuală anulare în instanță.

În majoritatea asociațiilor de proprietari din România, două componente financiare generează frecvent întrebări și dispute: fondul de rulment și fondul de reparații.

Deși sunt percepute uneori ca „taxe suplimentare”, acestea sunt mecanisme financiare obligatorii pentru funcționarea și întreținerea condominiului, notează avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook ”Consultanță Asociații Proprietari”.

Fondul de rulment reprezintă o rezervă financiară constituită pentru acoperirea cheltuielilor curente ale asociației înainte de încasarea întreținerii lunare.

Practic, acest fond funcționează ca un „tampon financiar” care permite:

plata furnizorilor de utilități;

achitarea contractelor de servicii (curățenie, mentenanță, administrare);

evitarea blocajelor financiare temporare.

Acest mecanism este esențial mai ales în situațiile în care unii proprietari întârzie plata întreținerii.

Fondul de reparații este o contribuție separată, destinată exclusiv lucrărilor asupra părților comune ale imobilului.

Acesta poate fi utilizat pentru:

reparația acoperișului;

modernizarea instalațiilor comune;

întreținerea liftului;

reabilitarea fațadei;

alte intervenții majore asupra proprietății comune.

Spre deosebire de fondul de rulment, acesta are un caracter investițional și este orientat spre conservarea valorii imobilului.

Reglementarea acestor fonduri se regăsește în legislația privind condominiile și administrarea asociațiilor de proprietari.

În special, este relevantă Legea 196/2018, care stabilește principiile de funcționare ale asociațiilor, modul de adoptare a hotărârilor și obligațiile proprietarilor.

Conform acestei legislații:

hotărârile adunării generale sunt obligatorii pentru toți proprietarii;

deciziile se aplică până la eventuala lor anulare de către instanță;

asociația are obligația de a gestiona transparent fondurile colectate.

Decizia de constituire sau modificare a acestor fonduri aparține exclusiv proprietarilor, prin:

Organ decizional Competențe principale Limitări Adunarea generală – Votează cu majoritatea proprietarilor prezenți – Stabilește cuantumul fondurilor (rulment și reparații) – Definește destinația sumelor colectate – Poate mandata comitetul executiv pentru implementare – Nu deleagă automat toate atribuțiile; mandatul trebuie să fie explicit pentru aplicare Comitetul executiv – Pune în aplicare hotărârile adunării generale – Gestionează operațional colectarea și utilizarea fondurilor – Coordonează aplicarea deciziilor aprobate – Nu poate introduce fonduri noi fără mandat expres al adunării generale – Nu poate modifica unilateral cuantumuri sau destinații

Administratorul are doar rol tehnic:

evidență contabilă separată;

calcul și repartizare pe proprietari;

raportare transparentă.

Odată aprobate legal, aceste fonduri devin:

obligații de plată pentru toți proprietarii;

parte din lista de întreținere lunară;

sume executabile în caz de neplată.

Important: includerea lor în lista de plată produce efecte juridice imediate, chiar dacă un proprietar nu este de acord cu decizia.

Tip acțiune Încadrare juridică Ce presupune Efect Funcționează? Nemulțumire administrativă Informal Sesizări către primărie, discuții cu administratorul sau solicitări de eliminare Nu produce efect juridic asupra obligației de plată Nu Refuz unilateral de plată Fapt material nelegal Neplata sumelor din listă fără o hotărâre judecătorească Nu suspendă obligația, poate genera penalități Nu Contestare legală în instanță Acțiune judiciară Anularea hotărârii adunării generale și/sau verificarea legalității procedurii Poate duce la anulare totală sau parțială Da Controlul legalității hotărârii Probă juridică Dovedirea lipsei cvorumului, încălcării procedurii sau abuzului de drept Poate invalida hotărârea și efectele ei Da

Până la o hotărâre judecătorească definitivă, sumele rămân obligatorii.

Element Fond de rulment Fond de reparații Scop Funcționare curentă Lucrări capitale Natură Financiar-operativ Investițional Restituire Posibilă în anumite condiții De regulă nu Utilizare Cheltuieli curente Reparații majore

Fondul de rulment și fondul de reparații nu sunt taxe arbitrare, ci instrumente esențiale pentru:

stabilitatea financiară a asociației;

prevenirea blocajelor de plată;

întreținerea și conservarea imobilului.

Înțelegerea corectă a acestor mecanisme reduce conflictele și crește gradul de conformare în cadrul asociațiilor de proprietari.