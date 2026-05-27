Unul dintre cei mai mari contributori din telecom. DIGI a plătit peste 712 milioane de lei statului

Grupul DIGI a anunțat că a contribuit cu peste 712 milioane de lei la bugetul consolidat al României în perioada ianuarie – mai 2026. Suma include taxele, contribuțiile și impozitele aferente operațiunilor desfășurate pe piața locală de compania de telecomunicații și de entitățile din grup.

Compania subliniază că își continuă strategia de investiții în infrastructură și dezvoltarea serviciilor de telecomunicații bazate pe tehnologii moderne.

„De peste trei decenii, DIGI aduce pe piața autohtonă servicii de telecomunicații fixe și mobile superioare bazate pe tehnologii moderne, la prețuri corecte, avantajoase și competitive, de care se bucură, milioane de abonați. Compania pune în practică o viziune de business solidă, prin investiții constante în infrastructură, cu scopul de a face conectivitatea mai accesibilă”, se arată în comunicatul companiei.

Compania operează atât în România, cât și pe mai multe piețe europene, inclusiv în Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit.

„DIGI este liderul pieței de telecomunicații din România pe segmentele de internet de bandă largă (broadband), servicii de distribuție TV (pay-TV) și telefonie fixă, deținând o cotă importantă pe segmentul de comunicații mobile, precum și cea mai mare acoperire la nivel național. Compania derulează operațiuni în România, Spania, Italia, Portugalia, Belgia și Regatul Unit”, potrivit comunicatului.

DIGI precizează că serviciile oferite se bazează pe infrastructură modernă de fibră optică și pe tehnologii de ultimă generație.

În același timp, grupul își dezvoltă și zona de conținut media, prin platformele și posturile proprii.