Un an de vechime la pensie va costa mai mult începând cu 1 iulie. Contribuțiile pentru stagiu de cotizare cresc odată cu salariul minim

Românii care vor să își cumpere vechime în muncă pentru pensie vor plăti mai mult de la 1 iulie 2026, după majorarea salariului minim brut pe economie. Costul unui an de stagiu de cotizare va crește la aproape 13.000 de lei, iar contribuția lunară minimă va depăși 1.080 de lei, potrivit datelor transmise de Casa de Pensii.

Începând cu 1 iulie 2026, românii care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru pensie vor plăti mai mult pentru fiecare lună de vechime cumpărată. Modificarea este determinată direct de majorarea salariului minim brut pe economie, de la 4.050 lei la 4.325 lei.

Pentru că baza de calcul a contribuției este raportată la salariul minim, orice ajustare salarială la nivel național influențează automat costul total al vechimii cumpărate.

„Persoanele interesate de completarea stagiului de cotizare în vederea obținerii pensiei pot încheia un contract de asigurare socială facultativă cu Casa Teritorială de Pensii. În cadrul acestui contract se menționează perioada pentru care se achită contribuția, aceasta putând fi cuprinsă între o lună și maximum 6 ani, în funcție de necesitățile fiecărei persoane, până la data ieșirii la pensie (îndeplinirii condițiilor de pensionare)”, a declarat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, pentru Digi24.

Legislația permite persoanelor care nu au suficienți ani de contribuții să își completeze stagiul de cotizare printr-un contract de asigurare socială facultativă încheiat cu casa teritorială de pensii.

Acest mecanism este utilizat în special de persoanele care:

au perioade necontributive în carieră;

au lucrat fără forme legale în anumite perioade;

doresc să își asigure dreptul la pensie pentru limită de vârstă;

vor să își crească șansele de a atinge stagiul complet de cotizare.

Stagiul minim pentru pensionare este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani.

Odată cu creșterea salariului minim, se modifică și contribuția minimă lunară aferentă contractului de asigurare socială.

Valori actualizate:

Contribuție lunară minimă: ~1.082 lei

Contribuție lunară actuală: ~1.013 lei

Cost total pentru 1 an de vechime: 12.975 lei

Calculul se face prin aplicarea cotei de contribuție de 25% la salariul minim brut, raportat la 12 luni.

Persoanele care au încheiat deja contracte și au achitat anticipat contribuția pot fi nevoite să plătească diferențele rezultate din actualizarea salariului minim, în funcție de perioada contractuală acoperită.

Autoritățile notifică în mod individual contribuabilii afectați de modificare, în funcție de situația fiecărui contract.

„După intrarea în vigoare a noii valori, contribuția lunară minimă va ajunge la 1.081,25 lei, (rotunjit la 1.082 lei) față de aproximativ 1.013 lei în prezent. În consecință, costul unui an de stagiu de cotizare cumpărat prin contract de asigurare socială va crește la 12.975 de lei, sumă rezultată din aplicarea cotei de 25% la salariul minim brut de 4.325 de lei pentru o perioadă de 12 luni. Cuantumul contribuției este actualizat ori de câte ori salariul minim brut pe economie este modificat, deoarece baza minimă de calcul este legată direct de acest indicator”, a explicat Cristiana Dumitrescu, director executiv al Casei de Pensii a Municipiului București, pentru Digi24.

Sistemul de asigurări sociale utilizează salariul minim brut ca bază de calcul pentru contribuțiile minime. Din acest motiv:

creșterea salariului minim duce direct la creșterea contribuției;

valoarea contractelor de asigurare socială se actualizează periodic;

costul cumpărării vechimii nu este fix și poate varia în timp.

Acest mecanism are rolul de a menține proporționalitatea contribuțiilor în raport cu evoluția economică și nivelul general al salariilor.

Cumpărarea vechimii poate fi relevantă pentru persoanele care:

se apropie de vârsta de pensionare și nu au stagiul complet;

au întreruperi în activitatea profesională;

doresc să evite penalizările sau reducerea pensiei;

vor să își asigure eligibilitatea pentru pensia pentru limită de vârstă.

Totuși, decizia implică un cost semnificativ, mai ales în contextul creșterii periodice a salariului minim.