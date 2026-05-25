Noul proiect al legii salarizării în sectorul public aduce modificări în structura veniturilor bugetarilor, dar promite stabilitatea câștigurilor actuale. Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Florin Manole, a oferit clarificări despre aplicarea acestui act normativ.

El a subliniat că nicio categorie de salariați nu va înregistra scăderi ale veniturilor nete, contrazicând temerile publice. Conform oficialului PSD, anumite categorii au beneficiat de creșteri în avans, iar pentru alți angajați majorările se vor aplica în perioada următoare.

Strategia Guvernului se bazează pe o responsabilitate fiscală strictă, Manole punctând că autoritățile sunt obligate să se întindă doar cât le este plapuma și să nu cheltuiască mai mulți bani decât are statul, acest principiu fiind esențial.

„Niciun venit nu scade prin legea salarizării. Ce se pierde la sporuri, intră la salariul de bază. La unele categorii, au crescut în avans, la altele va fi o creştere acum. Până la urmă, ne vom întinde cât ne e plapuma, nu putem să cheltuim mai mulți bani decât avem și vom respecta acest principiu”, a afirmat Florin Manole.

Discuțiile pe marginea noii legislații se bazează pe un draft concret pe care social-democratul l-a lăsat la Ministerul Muncii. Deși textul poate suferi modificări, reperele sale esențiale rămân neschimbate, a explicat Florin Manole la România TV. Dincolo de asigurarea că niciun venit nu va scădea, principiu agreat printr-un protocol cu Președinția, reforma vine cu o restructurare masivă a beneficiilor.

Astfel, o mare parte dintre sporurile actuale vor dispărea definitiv. Din perspectiva inițiatorilor, numele acestora contează mai puțin; important este că anvelopa generală a sporurilor va scădea semnificativ, fiind redusă de la 30% la 20% pe ordonator de credite.

„Există un draft, cel pe care l-am lăsat în Ministerul Muncii, vom vedea care sunt eventualele modificări, dar există un draft care are câteva repere esențiale. În primul rând, nici un venit nu scade, este un principiu agreat și prin protocolul cu Președinția. În al doilea rând, foarte multe sporuri dispar și anvelopa generală, că până la urmă mai puțin important este numele sporurilor, este important că anvelopa sporurilor scade, de la 30% la 20% pe ordonator de credite”, a explicat fostul ministru.

O altă schimbare majoră vizează reducerea ecartului dintre cele mai mari și cele mai mici salarii din sistem. Diferența dintre salariul minim și cel maxim va scădea de la raportul de unu la doisprezece la unu la opt.

În acest nou cadru, cel mai mare salariu din stat, cel al președintelui, va depăși de opt ori nivelul minimului din sectorul bugetar.

„Diferența dintre cel mai mic și cel mai mare salariu din sistemul public scade și ea de la 1-12, cât este astăzi în legea în vigoare, la 1-8. Adică cel mai mare salariu, al președintelui, va fi de opt ori mai mare decât cel mai mic salariu din sistemul public”, a adăugat fostul ministru al Muncii.

Anvelopa financiară totală a fost agreată cu Ministerul de Finanțe și cu reprezentanții Comisiei Europene.

Această sumă respectă angajamentele asumate de România privind deficitul bugetar și ponderea cheltuielilor salariale. Suma stabilită este de opt miliarde de lei, un efort considerat modest, dar care reprezintă maximum din ce își poate permite statul.

Procesul legislativ nu se va opri la forma actuală a draftului, deoarece Florin Manole promite o analiză atentă a tuturor opiniilor.

Sarcina Guvernului va fi identificarea unor soluții pentru a integra acele amendamente care se dovedesc juste. Acest proces se va desfășura cu o maximă prudență fiscală, pentru a nu depăși bugetul disponibil.

Fostul ministru PSD a explicat că se așteaptă ca organizațiile sindicale din domenii diverse, datorită expertizei practice, să vină cu propuneri concrete și îmbunătățiri la textul legii.

„Este și sarcina actualului ministru și sarcina Guvernului în următoarele zile, poate săptămâni de dezbateri, să găsească niște soluții pentru a integra acele dintre amendamente care se cuvin integrate, dar cu maximă prudență în legătură cu bugetul disponibil, pe care nu avem cum să-l depășim. Ne așteptăm ca sindicate din domenii diferite, cu o cunoaștere mai bună, cu o cunoaștere de practicieni de la nivelul cel mai de jos până la nivelul cel mai de sus al domeniilor respective, să vină cu propuneri și amendamente”, a spus fostul ministru.

Florin Manole a subliniat că dezbaterea publică nu va reprezenta o simplă formalitate. El a respins ideea că legea ar putea ieși din Parlament exact în forma inițială, considerând că un asemenea parcurs nu ar fi democratic.

„Nu crede nimeni că transparența și apoi procesul de legiferare vor fi niște formalități. Cum intră legea în transparență, așa iese din Parlament. Nici n-ar fi sănătos, nici n-ar fi democratic, nici n-ar fi corect”, a afirmat Manole.

Privind relația cu ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, Florin Manole a confirmat că dialogul funcționează suficient de bine pe temele majore. El a recunoscut că această colaborare se desfășoară mai puțin bine decât își imaginase, însă nivelul de comunicare asigură consensul pe subiectele vitale.

În final, reprezentantul PSD a transmis un mesaj de deschidere către liderii sindicali, promițând că toate criticile vor fi analizate cu decența cuvenită.

„Vom avea cu siguranță opinii argumentate, critici poate și aspre și justificate ale unui sindicat sau altul. Mesajul meu pentru acești oameni este că privim acest proces de legiferare cu deschiderea normală și decentă pe care trebuie să o ai atunci când pornești un proiect complex”, a încheiat Florin Manole.