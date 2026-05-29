Sondaj tbi bank: Costul vieții, riscul unei recesiuni și cheltuielile neprevăzute îi împing pe români către „supraviețuirea financiară”

Creșterea costului vieții, perspectiva unei crize economice și teama de cheltuieli neprevăzute sunt principalele preocupări ale românilor în 2026, potrivit unui sondaj realizat de tbi bank. Într-un climat economic dominat de incertitudine, tot mai mulți români reduc consumul, evită riscurile și își adaptează planurile financiare pentru a face față eventualelor dificultăți. Studiul arată că prudența și nevoia de siguranță au devenit priorități pentru o mare parte a populației.

Românii continuă să se adapteze unui context economic marcat de pesimism și prudență, iar cea mai mare preocupare rămâne scumpirea continuă a vieții și diminuarea puterii de cumpărare.

Potrivit sondajului realizat de tbi bank pe un eșantion de 1.006 angajați la nivel național, 68% dintre respondenți afirmă că principala lor temere pentru următoarele 12 luni este creșterea costului vieții. Această situație îi determină să își reducă cheltuielile, să fie mai atenți la administrarea bugetului și să caute soluții pentru a-și proteja stabilitatea financiară.

Pe lângă costurile tot mai mari, aproape 42% dintre participanții la studiu se tem de posibilitatea apariției unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați de eventuale cheltuieli neprevăzute majore, precum probleme de sănătate sau reparații urgente. Potrivit sondajului, presiunea financiară și nevoia de siguranță influențează tot mai mult deciziile de zi cu zi ale populației.

Reprezentanții băncii spun că rezultatele studiului indică o schimbare de comportament în rândul populației, care pune acum accent mai mare pe stabilitate și pe capacitatea de a face față situațiilor neprevăzute.

„Asistăm la o schimbare tot mai vizibilă în atitudinea oamenilor. Astfel, criterii precum stabilitatea, utilitatea și capacitatea de a face față unor situații neprevăzute cântăresc mai mult decât în trecut. Într-un climat economic marcat de volatilitate, oamenii caută soluții care le oferă mai multă claritate, adaptabilitate și echilibru în administrarea finanțelor. În acest context, este de așteptat ca interesul pentru instrumente care susțin planificarea financiară și reduc vulnerabilitatea în fața riscurilor să crească accelerat în perioada următoare”, spune Ionuț Sabadac, VP Merchant Solutions, tbi bank.

Percepția asupra economiei rămâne predominant negativă.

Mai mult de jumătate dintre respondenți, respectiv 52,9%, se declară pesimiști în privința evoluției economice din următoarele 12 luni, în timp ce aproape o treime, 32,8%, afirmă că privesc situația cu resemnare.

Sondajul arată că mulți români consideră că economia traversează o perioadă fragilă și că riscul unei recesiuni este din ce în ce mai mare.

Astfel, 47,4% dintre respondenți cred că România riscă să intre într-o criză economică cu impact major asupra populației, iar aproape 22% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă.

Rezultatele sondajului evidențiază o schimbare importantă de comportament în modul în care românii își gestionează banii.

În ceea ce privește situația profesională, 52,7% dintre respondenți cred că aceasta va rămâne neschimbată în următorul an. Cu toate acestea, 20% se așteaptă la o deteriorare a condițiilor de muncă sau a veniturilor, iar aproape 14% spun că intenționează să își caute un loc de muncă mai bun.

În privința veniturilor, aproape 38% estimează că acestea vor rămâne la același nivel. În schimb, peste 8% se așteaptă la scăderi cuprinse între 5% și 10%, iar 7,5% se tem că veniturile lor s-ar putea reduce cu mai mult de 20%.

Ca urmare a acestor perspective, aproape 37% dintre participanții la studiu cred că vor fi nevoiți să reducă din consum. De asemenea, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% cred că vor beneficia de o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare.

Mai mult de jumătate dintre respondenți, respectiv 54,4%, spun că vor încerca să reducă atât cheltuielile, cât și datoriile existente. Alți 30,6% afirmă că își propun să economisească mai mult și să își reducă expunerea la riscuri financiare.

Un indicator relevant este faptul că aproape 28% dintre români recunosc că intră într-un adevărat mod de „supraviețuire financiară”, încercând să își protejeze resursele și să facă față incertitudinilor economice.

Pe fondul temerilor economice, mulți români își reevaluează constant prioritățile și evită angajamentele pe termen lung.

Aproape 34% dintre respondenți spun că își revizuiesc permanent cheltuielile și evită să își asume obligații financiare pe termen lung. Totodată, 22% declară că se concentrează pe obiective pe termen scurt și pe menținerea flexibilității financiare, iar peste 18% afirmă că amână deciziile financiare importante până când contextul economic va deveni mai clar.

Sondajul relevă și o stare accentuată de incertitudine în rândul populației.

Aproape 28% dintre respondenți spun că sunt rezervați din cauza lipsei de predictibilitate economică, iar un procent similar afirmă că sunt pregătiți să își ajusteze planurile în funcție de riscurile care pot apărea.

În același timp, aproape 19% declară că se concentrează mai degrabă pe protecția financiară decât pe creștere și investiții. Aproximativ 45% spun că adoptă o „prudență calculată” și evită riscurile, în timp ce 25% recunosc că lipsa predictibilității economice le influențează direct deciziile financiare.

Datele sondajului mai arată că 14,5% dintre români resimt constant anxietate din cauza presiunii financiare și a incertitudinilor legate de evoluția economiei.

Sondajul tbi bank privind modul în care românii își gestionează finanțele în 2026 a fost realizat online în luna aprilie pe un eșantion de 1.006 utilizatori de internet din România.

Dintre participanți, peste 53% sunt bărbați, 66% lucrează în mediul privat, iar aproape 57% au venituri nete lunare mai mari de 4.000 de lei. Rezultatele studiului oferă o imagine relevantă asupra modului în care populația percepe riscurile economice și asupra strategiilor adoptate pentru a face față unui context caracterizat de incertitudine și prudență financiară.