Amendă de 5.000 de lei pentru proprietarii de câini. Situația a escaladat în momentul în care agenții constatatori s-au prezentat la domiciliul bărbatului, susține Protecția Animalelor Ilfov. Potrivit acestora, bărbatul a avut un comportament jignitor și a afirmat că agenții nu au autoritatea de a aplica amenzi, iar intervenția poliției a fost necesară pentru calmarea situației.

Ulterior, persoana sancționată a refuzat să semneze procesul-verbal, motiv pentru care documentul i-a fost transmis prin poștă. Deoarece nu a achitat jumătate din valoarea amenzii în termenul legal, a fost demarată procedura de executare silită pentru recuperarea sumei de 5.000 de lei.

„Ne-a spus că nu avem „prestație” să dăm amenzi și ne-a jignit. Poliția a calmat spiritele”, transmite Protecția Animalelor Ilfov.

Protecția Animalelor Ilfov a precizat că scopul instituției nu ar fi sancționarea cetățenilor, ci rezolvarea problemei înmulțirii necontrolate a câinilor. În situațiile în care proprietarii se conformează legii, aceștia primesc avertisment și au la dispoziție, în termen de o lună, campanii gratuite de sterilizare și microcipare. În cazurile de refuz și rea-voință sunt aplicate sancțiuni conform legii.

„O spunem mereu: Scopul nostru nu este să sancționăm oamenii, ci să rezolvăm problema câinilor, ca aceștia să nu se mai înmulțească necontrolat. Acolo unde oamenii înțeleg că trebuie să se pună în legalitate, primesc avertisment și, într-o lună de zile, le punem la dispoziție campanie gratuită de sterilizări și microcipări. Unde vedem însă rea-voință, aplicăm sancțiunile potrivit legii”, a mai adăugat Protecția Animalelor.

În paralel, în orașul Chitila a fost anunțată o campanie de sterilizare gratuită pentru câini și pisici cu deținător. Primăria Chitila a încheiat un contract în valoare de peste 40.000 de euro pentru sterilizarea a 420 de pisici și 110 câini din localitate. Programul vizează exclusiv animalele cu stăpân, iar autoritățile locale se pregătesc să deruleze o campanie similară cu cele din anii anteriori.

În datele disponibile în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) nu sunt precizate detalii clare despre categoriile exacte de beneficiari, însă campanii similare au fost organizate și anul trecut, când au fost incluși câini și pisici de rasă comună sau metiși de pe raza orașului.