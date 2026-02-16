Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a transmis că soluțiile pentru gestionarea câinilor fără stăpân nu pot fi izolate sau exclusiv reactive. Instituția consideră că este necesar un efort coordonat la nivel național.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat că gestionarea câinilor fără stăpân trebuie susținută printr-o strategie națională integrată, coerentă și aplicabilă. El a arătat că aceasta trebuie construită împreună cu autoritățile locale, specialiștii din domeniul sanitar-veterinar și societatea civilă.

Potrivit acestuia, demersul de consultare urmărește identificarea unor soluții durabile, cu accent pe prevenție, sterilizare, responsabilizarea deținătorilor și mecanisme clare de monitorizare și control, cu respectarea bunăstării animalelor.

În perioada următoare, ANSVSA va organiza întâlniri de lucru cu organizații și asociații de protecție a animalelor, reprezentanți ai administrației publice locale, Colegiul Medicilor Veterinari din România și specialiști în sănătate publică.

Strategia ar putea include măsuri privind prevenția și sterilizarea sistematică, responsabilizarea deținătorilor de animale, identificarea și microciparea corectă, educația și conștientizarea publică, precum și mecanisme clare de monitorizare și control.

La nivel național, direcțiile sanitar-veterinare județene vor colabora cu Birourile pentru Protecția Animalelor din cadrul Poliției pentru intensificarea controalelor. Verificările vor viza întreg lanțul de gestionare a câinilor fără stăpân, de la capturare și transport până la condițiile din adăposturi.

Acțiunile au ca scop respectarea cadrului legal, consolidarea standardelor de bunăstare și verificarea obligațiilor privind identificarea și înregistrarea animalelor, trasabilitatea și utilizarea produselor medicinale veterinare.

ANSVSA a precizat că va continua să promoveze transparența activităților din adăposturile de câini prin platforma www.registru-caini.ro, unde pot fi consultate date privind gestionarea câinilor fără stăpân.

Instituția a menționat că suspendarea sau interzicerea activității unui adăpost echivalează cu interdicția de capturare, transport și adăpostire a câinilor de pe domeniul public și, implicit, cu imposibilitatea continuării contractelor pentru acest serviciu.

În context, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vrancea a informat că activitatea adăpostului privat din localitatea Suraia a fost suspendată. Decizia a fost luată după apariția în spațiul public a unor imagini care surprindeau modul în care câinii ar fi fost tratați și eutanasiați. Ancheta în acest caz este în desfășurare.