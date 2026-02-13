O femeie în vârstă de 64 de ani a fost sancționată recent cu o amendă de 12.000 de lei după ce a abandonat patru pui de câine în localitatea Căciulata, județul Vâlcea. Animalele, toate în jur de trei luni, au fost descoperite de autorități și salvate înainte de a fi expuse pericolelor de pe stradă.

Acțiunea de identificare a persoanei responsabile a fost realizată de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, împreună cu polițiștii locali din Călimănești. Potrivit Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, abandonul sau maltratarea animalelor constituie infracțiune și se sancționează cu amenzi importante.

Autoritățile reamintesc cetățenilor că abandonul câinilor și al altor animale este strict interzis de lege. Aceste fapte pot avea consecințe grave, nu doar financiare, ci și penale în anumite situații.

Abandonarea animalelor în România reprezintă o faptă ilegală, definită prin lăsarea unui animal aflat în proprietatea și sub îngrijirea omului pe domeniul public, fără hrană, adăpost sau tratament medical. Acest comportament este sancționat de lege, iar în cazurile care implică cruzime extremă, poate fi încadrat ca infracțiune penală.

Principala reglementare este Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată și actualizată, inclusiv cu modificările aduse prin Legea nr. 138/2022. Aceasta stabilește drepturile animalelor, obligațiile deținătorilor și sancțiunile aplicabile în caz de neglijență sau cruzime.

Conform legislației în vigoare (2025):

Amenzi contravenționale: Abandonul animalelor poate fi sancționat cu amenzi între 3.000 și 12.000 de lei.

Cruzime sau omorâre: Dacă fapta conduce la suferința sau moartea animalului, poate fi încadrată ca infracțiune, cu pedepse care includ închisoarea sau amendă penală.

Măsuri complementare: Poliția Animalelor poate dispune plasarea animalelor în adăposturi și aplicarea de sancțiuni suplimentare proprietarilor care nu respectă îngrijirea corespunzătoare.

Legea nr. 205/2004 definește abandonul ca:

Lăsarea animalului pe stradă, pe câmp sau în alte locuri publice.

Abandonarea puilor de la animalele deținute.

Lipsa hranei, apei sau adăpostului necesar.

Proprietarii au obligația de a asigura: