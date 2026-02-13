În cazul lui Victor Ciutacu, Curtea de Apel București a admis acțiunea formulată împotriva Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și a anulat amenda de 10.000 de lei aplicată în septembrie 2024.

Hotărârea instanței prevede că se „dispune anularea hotărârii CNCD nr 364/11.09.2024. Dispune obligarea pârâtului să plătească reclamantului suma de 50 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în taxa judiciară de timbru. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea de recurs urmând a fi depusă la Curtea de Apel Bucureşti”.

Sancțiunea fusese decisă după ce realizatorul TV afirmase, într-un segment de emisiune difuzat la România TV, că jurnalista Iulia Marin era „tulburată psihic”.

La acel moment, președintele CNCD, Csaba Asztalos, a explicat că afirmațiile „depășesc limitele libertății de exprimare și se încadrează într-un discurs de ură, prin care a creat o atmosferă ostilă, degradantă, umilitoare”, a declarat acesta.

Nu a fost singura sancțiune legată de emisiunile difuzate în contextul morții jurnalistei, scriu cei de la evz.ro. În 2023, Consiliul Național al Audiovizualului a amendat postul România TV cu 100.000 de euro pentru două ediții realizate de Victor Ciutacu în legătură cu decesul Iuliei Marin.

Iulia Marin a murit în aprilie 2023, la vârsta de 32 de ani. De-a lungul carierei, a scris pentru Adevărul, PressOne, Recorder și Gândul, iar în ultimii trei ani de viață a fost jurnalistă la Libertatea.

După pronunțarea deciziei, Victor Ciutacu a declarat că a primit hotărârea instanței cu satisfacție și a susținut că soluția confirmă aplicarea corectă a legii.

El a afirmat, într-un interviu acordat Evenimentului Zilei, că verdictul i-a depășit așteptările, în contextul în care a criticat în repetate rânduri sistemul de justiție.

„Am primit vestea cu bucurie, în ciuda notoriei mele neîncrederi în sistemul de justiție din România. Dar, uite, că mai există și judecători care judecă exact pe lege. Mă bucur că cineva mai și aplică legea în România și nu acționează la presiune”, a afirmat realizatorul TV.

Victor Ciutacu a precizat că nu a fost prezent la proces și că apărarea a fost gestionată integral de avocata sa. El a subliniat că hotărârea nu este definitivă și anticipează formularea unui recurs.

„Se poate ataca la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mă aștept să facă recurs. Sunt liberi să-l facă”, a declarat realizatorul TV în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

În opinia sa, sancțiunea aplicată de CNCD ar fi creat un precedent periculos pentru libertatea de exprimare.

„Precedentul era să i se închidă gura unor oameni pentru că i se pare cuiva sau pentru că e presiune publică”, a spus el.

Realizatorul TV a făcut referire și la o petiție online inițiată după difuzarea emisiunii, prin care s-a cerut sancționarea sa.

„Decizia CNCD-ului a fost dată în urma unei acțiuni de mare amploare de propagandă, în care Cătălin Tolontan a strâns aproape 4.000 de semnături cu petiții online care să mă condamne pe mine și să mă facă de râs în fața opiniei publice. Acela era cu adevărat un precedent periculos: hai să facem o petiție, strângem mii de semnături ca să închidem gura cuiva. Gura unuia nu e închisă decât dacă încalcă legea”, a menționat el.

În apărarea sa, Victor Ciutacu a susținut că afirmațiile considerate discriminatorii au fost interpretate greșit și scoase din context.

El afirmă că o parte dintre declarațiile invocate în decizia CNCD aparțineau, în realitate, unui invitat din emisiune.

„Au fost profund scoase din context. Mi s-au pus în gură cuvinte pe care nu le-am rostit. Mai mult decât atât, mi-au pus mie în gură, inclusiv în hotărârea pe care au dat-o, o afirmație pe care a făcut-o invitatul meu, Răzvan Savaliuc. Și m-au citat pe mine”, amintește Victor Ciutacu.

Realizatorul TV susține că atât CNA, cât și CNCD au avut la dispoziție înregistrarea integrală și transcrierea emisiunii.

„Ambele organisme au vizionat fragmentul în care Răzvan Savaliuc rostește cuvintele pe care le-am rezumat eu. În hotărâre, atât în amenda de la CNA, cât și în cea de la CNCD, cuvintele erau ale mele”, menționează el.

Victor Ciutacu a descris momentul respectiv ca pe o dezbatere între invitați privind oportunitatea angajării unei persoane cu probleme psihiatrice într-o profesie considerată stresantă.

„Era o dezbatere. Savaliuc spunea că el n-ar angaja o astfel de persoană, pentru că este o meserie stresantă, care te expune. De partea cealaltă, Bogdan Chiriac spunea că el ar angaja-o fără nicio problemă. Practic, dezbaterea era între Savaliuc și Chiriac. Eu eram la mijloc între ei”, își amintește Victor Ciutacu.

În acest context, el a susținut că sancțiunile primite ar reprezenta „un asalt și o încercare de subjugare și disciplinare a presei, indiferent de ce parte e presa respectivă”.