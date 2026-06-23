Victor Ponta îi cere lui Nicușor Dan să îl desemneze pe Sorin Grindeanu premier: Dar să votăm să treacă guvernul, nu să votăm să ne facem iarăși de râs

Fostul premier Victor Ponta consideră că președintele Nicușor Dan trebuie să desemneze cât mai rapid un nou candidat pentru funcția de prim-ministru, iar soluția ar fi liderul PSD, Sorin Grindeanu. În opinia sa, România nu își poate permite prelungirea crizei politice, iar menținerea unui guvern interimar până la eventuale alegeri anticipate ar avea efecte grave asupra economiei și stabilității țării.

Într-o intervenție acordată România TV, fostul prim-ministru Victor Ponta a afirmat că șeful statului nu ar trebui să amâne desemnarea unui nou candidat pentru funcția de premier după consultările de la Palatul Cotroceni.

Potrivit acestuia, România are nevoie de un Guvern cu puteri depline, capabil să gestioneze problemele economice și angajamentele asumate la nivel european.

Ponta este de părere că Sorin Grindeanu ar trebui să fie propunerea pentru funcția de prim-ministru și că noul Executiv ar trebui să obțină votul Parlamentului chiar săptămâna viitoare.

„Nu cred că săptămâna aceasta. Cred că președintele, seara asta sau mâine, va desemna un premier. Eu cred că trebuie să fie domnul Grindeanu și, săptămâna viitoare, să votăm, dar să votăm să treacă guvernul, nu să votăm să ne facem iarăși de râs ca ieri seară”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a subliniat că România traversează o perioadă complicată, în care deciziile guvernamentale nu mai pot fi amânate.

Acesta a amintit că noul Executiv va avea de gestionat proiecte importante finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și alte angajamente asumate în relația cu partenerii internaționali.

În opinia fostului premier, fiecare zi de întârziere afectează capacitatea statului de a lua decizii și de a implementa reformele asumate.

Victor Ponta a declarat că nu se opune organizării alegerilor anticipate, însă atrage atenția că acestea nu pot fi organizate înainte de lunile octombrie-noiembrie.

Din acest motiv, el consideră că România nu poate rămâne până atunci cu un Executiv interimar.

„Da, da, să explic. Și asta cu anticipate. Eu vreau și anticipate. Dar anticipate nu pot fi mai devreme de luna octombrie-noiembrie. Și ce facem? Rămânem cu guvernul acesta actual, fără miniștri, fără nimic, până în noiembrie? Gândiți-vă, vă rog frumos, că n-a vorbit nimeni de asta și vreau să vorbim noi doi. Gândiți-vă că domnul Bolojan, pe lângă faptul că nu are șase miniștri de la PSD care au plecat de tot, dar rămâne în guvern acum cu domnul Predoiu și cu domnul Nazare, pe care probabil azi îi exclude, că au fost cu Veștea. Deci, practic, rămâne Bolojan cu useriștii în guvern. Păi cum să stăm până în noiembrie cu Bolojan și cu useriștii? Suntem sinucigași, înseamnă.”

Fostul premier a susținut că prelungirea actualei situații politice ar avea consecințe serioase pentru România și a criticat ideea ca Executivul interimar să rămână în funcție încă câteva luni.

În opinia sa, această variantă ar afecta atât economia, cât și credibilitatea țării.

„E periculos că am ajuns în situația asta și nu trebuia să ajungem la o lună și jumătate la cea mai proastă situație, dar vă spun încă o dată: ideea că facem anticipate în noiembrie nu e rea, dar ideea că stăm cu guvernul Bolojan plus USR, că atât mai sunt, nu mai sunt PNL, nu mai sunt PSD, nu mai e nimic, și stăm cu guvernul Bolojan plus USR până în noiembrie e sinucidere curată pentru toți. Nu vorbesc politic, vorbesc pentru România”, a declarat Victor Ponta.

Poziția exprimată de Victor Ponta vine în contextul în care președintele Nicușor Dan poartă consultări cu toate partidele și formațiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Consultările au fost convocate după ce Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură în Parlament. În urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, șeful statului urmează să decidă cine va primi mandatul de a forma un nou Executiv și de a încerca obținerea unei majorități parlamentare.