Șeful DSU, Raed Arafat, le-a recomandat românilor să își pregătească un rucsac de urgență pentru cel puțin 72 de ore, cu apă, mâncare și lucruri esențiale, pentru situații de criză sau pene mari de curent. El a explicat că oamenii nu trebuie să se pregătească doar cu provizii, ci și mental deoarece acest lucru este important în caz de dezastre naturale, întreruperi de electricitate sau conflicte.
Arafat a mai zis că fiecare persoană ar trebui să aibă un rucsac pregătit pentru minimum trei zile, în timp ce în țările nordice se recomandă pregătirea pentru până la șapte zile. El a făcut aceste declarații la conferința „Quo Vadis 2026!” și a precizat că rucsacul ar trebui să conțină:
- documente personale și bani de rezervă
- o trusă de prim-ajutor cu medicamente și calmante
- produse de igienă
- haine și încălțăminte de schimb
- pături, sac de dormit și folie de supraviețuire
- lanternă, baterii, baterie externă pentru telefon, fluier și cuțit
- măști de praf și mănuși
El a adăugat că în fiecare locuință ar trebui să existe cel puțin 4 litri de apă pe zi, păstrați într-un loc răcoros și întunecat, precum și alimente care nu se strică ușor, cum ar fi conserve, batoane energizante, produse deshidratate și mâncare pentru animale.
Arafat a amintit și de furtuna din 2017 din vestul țării, când au fost pene de curent în Timiș și Caraș-Severin, pentru a arăta cât de importantă este pregătirea. El a spus că pregătirea mentală a populației este esențială și că oamenii trebuie să decidă dacă tratează aceste recomandări în glumă sau serios. Potrivit lui, în multe țări se vorbește deja despre necesitatea de a fi pregătiți măcar pentru 72 de ore, iar în țările nordice chiar pentru șapte zile, deoarece pot apărea situații neprevăzute.
„Partea de pregătire a populației din punct de vedere mental este foarte importantă. Suntem obligați să ne pregătim pentru situațiile de dezastre, pentru situațiile speciale, sau nu? O luăm în derâdere sau o luăm în serios și începem să ne pregătim?
Rucsacul de urgență, de exemplu, care a fost menționat de mai multe ori, a fost menționat la toate nivelurile, inclusiv domnul ministru Predoiu l-a menționat. În toate țările din lume deja se vorbește: fiți pregătiți măcar pentru 72 de ore! Norvegienii și țările nordice în general vorbesc de șapte zile, pentru că orice se poate întâmpla”, a zis Arafat.
Șeful DSU, Raed Arafat, a avertizat că penele mari de curent, care afectează zone întinse sau mai multe țări, pot crea blocaje serioase în viața de zi cu zi.
El a explicat că au existat situații neprevăzute, cum ar fi blackout-uri în mai multe țări din Balcani sau în Spania, care au durat ore sau chiar mai mult. În astfel de momente, dacă oamenii nu au provizii acasă, pot ajunge în situația de a nu putea scoate bani de la bancomat, de a nu putea cumpăra nimic sau de a găsi magazinele închise ori fără posibilitatea de a vinde, din cauza lipsei de energie electrică.
Arafat a spus că tocmai de aceea este important ca fiecare persoană să se pregătească din timp pentru astfel de situații și să aibă rezerve de bază acasă.
„Am văzut că s-au întâmplat lucruri la care nimeni nu se aștepta. De exemplu, dacă vorbim despre blackout la nivel de o țară sau la patru țări, cum a fost în Balcani câteva ore, sau cum a fost în Spania și în alte țări care au avut un blackout de lungă durată, dacă nu ai acasă provizii măcar temporare s-ar putea să te trezești că nu poți scoate bani de la bancomat, că nu poți cumpăra, magazinele să nu îți vândă pentru că nu există energie și aici venim să vedem cum putem să ne pregătim.”, a afirmat Arafat.
