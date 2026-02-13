Șeful DSU, Raed Arafat, le-a recomandat românilor să își pregătească un rucsac de urgență pentru cel puțin 72 de ore, cu apă, mâncare și lucruri esențiale, pentru situații de criză sau pene mari de curent. El a explicat că oamenii nu trebuie să se pregătească doar cu provizii, ci și mental deoarece acest lucru este important în caz de dezastre naturale, întreruperi de electricitate sau conflicte.

Arafat a mai zis că fiecare persoană ar trebui să aibă un rucsac pregătit pentru minimum trei zile, în timp ce în țările nordice se recomandă pregătirea pentru până la șapte zile. El a făcut aceste declarații la conferința „Quo Vadis 2026!” și a precizat că rucsacul ar trebui să conțină:

documente personale și bani de rezervă

o trusă de prim-ajutor cu medicamente și calmante

produse de igienă

haine și încălțăminte de schimb

pături, sac de dormit și folie de supraviețuire

lanternă, baterii, baterie externă pentru telefon, fluier și cuțit

măști de praf și mănuși

El a adăugat că în fiecare locuință ar trebui să existe cel puțin 4 litri de apă pe zi, păstrați într-un loc răcoros și întunecat, precum și alimente care nu se strică ușor, cum ar fi conserve, batoane energizante, produse deshidratate și mâncare pentru animale.

Arafat a amintit și de furtuna din 2017 din vestul țării, când au fost pene de curent în Timiș și Caraș-Severin, pentru a arăta cât de importantă este pregătirea. El a spus că pregătirea mentală a populației este esențială și că oamenii trebuie să decidă dacă tratează aceste recomandări în glumă sau serios. Potrivit lui, în multe țări se vorbește deja despre necesitatea de a fi pregătiți măcar pentru 72 de ore, iar în țările nordice chiar pentru șapte zile, deoarece pot apărea situații neprevăzute.