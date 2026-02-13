Creșterea prețurilor și presiunea tot mai mare asupra banilor îi fac pe mulți oameni să-și schimbe obiceiurile de cheltuială și să fie mai atenți la modul în care își gestionează bugetul. Într-o perioadă în care plata cu cardul sau cu telefonul a devenit aproape o obișnuință zilnică, specialiștii spun că revenirea la folosirea banilor cash poate fi o soluție surprinzător de eficientă pentru a controla mai bine cheltuielile.

Astăzi, există numeroase metode rapide de plată, cum ar fi cardurile bancare, dar și aplicații populare precum PayPal, Apple Pay sau Google Pay, care fac tranzacțiile mai simple și mai rapide. Aceste metode sunt foarte comode și eficiente pentru majoritatea cumpărăturilor, însă ele pot face mai dificilă urmărirea exactă a banilor cheltuiți pe termen lung, pentru că plata devine aproape invizibilă și nu mai există contact direct cu banii fizici.

Pe de altă parte, atunci când oamenii folosesc bani cash, fie că sunt bancnote sau monede, ei își dau seama mult mai clar de valoarea reală a banilor și de cât le mai rămâne în portofel. Specialiștii explică faptul că atingerea fizică a banilor creează o limită mentală mult mai clară, ajutând oamenii să fie mai precauți și să evite cumpărăturile impulsive sau neplanificate.

Astfel, alegerea de a folosi bani cash în locul cardurilor sau aplicațiilor digitale poate contribui semnificativ la o gestionare mai atentă și mai responsabilă a bugetului zilnic, oferind o imagine mai clară asupra cheltuielilor și ajutând la evitarea pierderii controlului financiar.

O metodă recomandată de specialiști este să stabilești un plafon clar de cheltuieli. Practic, scoți o sumă fixă de bani de la bancomat și o folosești pentru cumpărături până se termină, astfel nu depășești bugetul.

Psihologii spun că și valoarea bancnotelor influențează modul în care cheltuim. De exemplu, dacă ai bancnote de 50 sau 100 de euro, vei fi mai atent și vei economisi mai mult, pentru că te gândești de două ori înainte să dai banii.

Pe lângă controlul cheltuielilor zilnice, experții recomandă să ai și o rezervă pentru situații neprevăzute. Aceasta oferă siguranță și te ajută să nu depinzi doar de carduri sau plăți digitale. O parte din această rezervă ar trebui păstrată în numerar acasă, ca să ai bani la îndemână în caz de urgență sau dacă sistemele de plată nu funcționează.