Turiștii care intenționează să retragă numerar de la bancomatele din statele membre ale Uniunii Europene trebuie să fie atenți la limitele impuse atât de băncile locale, cât și de cardurile internaționale. În 2026, fiecare stat membru vine cu reguli specifice care pot influența planurile turiștilor.

În Italia, retragerile de numerar de la bancomate (ATM) sunt limitate de două reguli principale: limita cardului tău și limita fizică a aparatului. Majoritatea ATM-urilor permit între 250 și 300 de euro per tranzacție și, deși poți efectua mai multe retrageri, suma totală de la același bancomat nu depășește, de regulă, 1.000 de euro pe zi. Cardurile internaționale, cum sunt cele Revolut, permit retrageri mai mari, până la 3.000 de euro/lire în 24 de ore, dar acestea se lovesc tot de limita fizică a aparatului.

Din punct de vedere legislativ, Guvernul de la Roma a propus, în acest an, creșterea pragului pentru plățile cash la 10.000 de euro, accentuând trasabilitatea tranzacțiilor și identificarea utilizatorilor pentru sumele mari. Pentru retrageri peste 1.000 de euro, este recomandat să folosești bancomatele din interiorul sucursalelor bancare, unde limitele sunt adesea mai generoase.

În Spania nu există o limită legală strictă pentru retragerile de numerar, însă sumele care depășesc 3.000 de euro sunt raportate automat către Fisc și Banca Spaniei. În practică, majoritatea ATM-urilor permit retrageri zilnice între 600 și 1.000 de euro, în funcție de bancă. Cardurile internaționale, precum Revolut sau Wise, permit retrageri mai mari, dar vei fi limitat de plafonul ATM-ului. Din 2026, băncile monitorizează mai strict tranzacțiile pentru a controla veniturile nedeclarate, iar pentru sume mai mari de 3.000 de euro este indicat să mergi direct la ghișeu.

În Portugalia, bancomatele Multibanco permit retrageri de până la 400 de euro pe zi, de regulă împărțite în două tranzacții a câte 200 de euro. Este recomandat să eviți aparatele Euronet, frecvente în zonele turistice, datorită comisioanelor mari. Pentru sume mai mari, unele ATM-uri din interiorul agențiilor bancare pot oferi limite extinse, până la 1.000–2.500 de euro, în funcție de configurația aparatului.

În Franța, limitele depind aproape exclusiv de cardul tău. Majoritatea băncilor impun retrageri zilnice între 300 de euro și 1.000 de euro, iar săptămânal între 1.050 de euro și 2.500 de euro. Bancomatele pot limita tranzacția la 300–500 de euro per operațiune, iar retragerile de la ATM-uri non-partener pot include comisioane suplimentare.

În Germania, nu există o limită legală unică, însă băncile stabilesc limite zilnice între 500 de euro și 2.000 de euro, în funcție de instituție. De exemplu, Deutsche Bank și DKB permit 1.000 de euro/zi, Commerzbank până la 2.000 de euro. Bancomatele pot restricționa suma per tranzacție la 200–500 de euro. Plățile în numerar pentru bunuri și servicii vor fi limitate la 10.000 de euro din 2027, iar sumele peste 3.000 de euro necesită identificare.

În Austria, bancomatele limitează o singură extragere la aproximativ 400 de euro, dar permit mai multe tranzacții succesive.

În Bulgaria, odată cu aderarea la zona euro, toate ATM-urile eliberează euro. Limita de retragere depinde de banca emitentă și cea a ATM-ului, exemplu: Fibank – aproximativ 511 de euro. Comisioanele variază între 3–6 de euro plus procent, iar leva a fost complet înlocuită de euro, cu posibilitatea de schimb gratuit în continuare la bănci până la 30 iunie 2026.

În Ungaria, limitele per tranzacție sunt între 250–380 de euro, iar retragerile gratuite lunare pentru clienții locali au fost dublate la 300.000 HUF în maximum două tranzacții. Cardurile străine respectă limitele ATM-ului și pe cele ale băncii emitente. Comisioanele la bancomatele turistice, precum Euronet, pot fi semnificative.