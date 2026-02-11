Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a anunțat că, într-un timp scurt, a fost inițiată finanțarea organizațiilor de management al destinației (OMD) prin fonduri PNRR. El a precizat că OMD-urilor din întreaga țară le va fi pus la dispoziție un buget de 10 milioane de euro, destinat să le permită funcționarea eficientă și promovarea destinațiilor turistice pe care le reprezintă. Ministrul a subliniat că programul funcționează pe un mecanism transparent, iar ghidul este disponibil pentru consultare publică pe site-ul MEDAT.

Irineu Darău a explicat, pe Facebook, că OMD-urile trebuie să fie motoarele turismului local, construind strategia de dezvoltare turistică, definind brandul destinației, coordonând centrele de informare și contribuind la profesionalizarea serviciilor pentru vizitatori. El a menționat că, până acum, bugetele destinate OMD erau în mare parte alocate proiectelor de infrastructură turistică, în timp ce funcționarea efectivă a organizațiilor, componenta esențială pentru dezvoltarea unei destinații, rămânea adesea subfinanțată.

Ministrul a adăugat că, în cadrul parteneriatelor dintre o organizație de management al destinației și o unitate administrativ-teritorială, minimum 20% din finanțare este acum dedicat funcționării organizației, considerând această condiție esențială pentru obținerea rezultatelor. Totodată, el a subliniat că mecanismul de finanțare a fost gândit și pentru a sprijini localitățile mici, care nu dispun de bugete mari pentru promovare, astfel încât acestea să poată construi strategii turistice fără dezavantaje structurale.

Irineu Darău a mai zis că procedurile administrative au fost simplificate, permițând includerea mai multor investiții într-o singură cerere de finanțare, pentru ca resursele să fie concentrate mai mult pe proiecte și mai puțin pe hârtii. El a concluzionat că turismul se dezvoltă datorită oamenilor care lucrează constant pentru promovarea unei destinații, iar rolul OMD-urilor este de a construi o direcție, de a pune destinațiile pe hartă și de a coordona promovarea și serviciile pentru turiști, subliniind că încă mai este mult de lucru până la atingerea rezultatelor dorite.